今この世界に生息する野良なものたちを集めた雑誌「野良」3月20日創刊

カバー題字：右/五木田智央・左/飛田正浩

このたび株式会社野良（代表取締役伊島薫）は、3月20日、今この世界に生きる野良たちを集めた雑誌を創刊いたします。

これまでにもいくつかの雑誌メディアに携わってきましたが、いつも雑誌を始める時にはなにかしらきっかけがあります。

今回は、2024年の「zyappu展」で出会った20代の若者たちと話をするうちに、昨今お互いの目を気にしながら、のびとのびとした行動が憚られるこの時代に、そんなことに捉われることなくただひたすらに我が道を歩んでいる、そんな人たちを紹介する雑誌を作ろう、という思いから始まりました。

それが「野良」です。

創刊号の特集は「顔」。あまり知られていないと思いますが、Ken Ohara（小原健）さんという写真家の最初期の作品「ONE」をはじめ、今をときめくメイキャップアーティストからまだほとんど知られていない作家まで、顔をモチーフにした数々の興味深い作品を取り上げます。

さらに日本の古着ブームの火付け役となったDEPTの創業者永井誠治さんや、L（エル）という名の繊細な感性とアグレッシブな表現を展開している刺繍作家、ファッションデザイナーでありながら独創的な陶芸作品を作っている真木洋茂さんなどなど、有名無名を問わず私たちが今注目する人たちを集めました。

そして特筆すべきは、小泉今日子さんが初めての連載小説を寄稿してくれています。

そんな雑誌「野良」が、いよいよ3月20日に創刊します。

伊島薫

野良

顔を隠すな、顔を見せろ。

創刊号

特集

顔

赤阪辰太郎、山元彩香、馬場敬一、大類信、POOL、吉見雅秀、美絽、

NORI、上田美江子、yoboon、冨沢ノボル、新井健生、友沢こたお、Ken Ohara、

金巻芳俊、三宅章介、五木田智央、suzuki takayuki、ミハラヤスヒロ

永井誠治、L（エル）、眞木洋茂、堀畑裕之、森永博志、森永邦彦、JOETARO、ナカダリオ、田中秀彦ほか

連載小説

小泉今日子

音楽

jan and naomi、新種のImmigrationsB

表紙題字

五木田智央、飛田正浩

野良は、

奥付

野良は、野良猫野良犬の野良である

周囲に迎合することなく群れずに我が道をゆく

野良は、往々にして孤独である

そうかと思えば世間様の人気者も大勢いるがけして擦り寄ったりはしない

野良は、協調性がないわけではない

自分を曲げないだけである

野良は、主張はしても声を荒げることはない

喧嘩をしたいわけではないのだから

野良は、天邪鬼だ

そのくせたいがいは無邪気なものである

野良は、疎ましがられることも多々ある

だからといって石を投げられたとしても投げ返すなんてことはない

野良は、敵が多いかもしれない

ただそのかわり味方も多い

野良は、世間の尺度を信じない

自分の尺度を信じているから

野良は、根っから野良だから

生まれ変わってもまたきっと「野良」になる

概要

2026年3月20日初版発行

初版印刷部数：500部

判型：A4変形

総ページ数：176ページ

発行元：株式会社野良

発行責任者：伊島薫

編集：眞田悠作

デザイン：林修三

印刷：若越印刷株式会社

ISBN978-4-9914717-0-4

定価：4,500円（税別）

発刊スケジュール：年2回（春・秋）

顔を隠すな、顔を見せろ。

顔だって、裸である。

Ken Ohara

五木田智央

小泉今日子

友沢こたお

POOL

suzuki takayuki

大類信

金巻芳俊

永井誠治

