AKUVOXとMILESEUMが連携を深化、日本の住宅IoT市場における新たな展開へ

Akuvox (Xiamen) Networks Co., Ltd.

日本住宅IoT市場の機会

近年、日本の住宅IoT分野は普及のスピードが加速しており、スマートドアロック、セキュリティ監視、インターホン、エネルギー管理などのソリューションが、高級住宅から一般家庭、集合住宅へと急速に浸透しています。高齢化社会の進展、労働力不足、省エネルギー・排出削減政策の推進により、日本では「より安全で、より効率的で、より便利な」住宅ソリューションへの需要が継続的に高まっています。住宅IoT市場の規模は着実に拡大しており、今後10年間で最も成長が期待されるスマート居住分野の一つとされています。

このような背景のもと、スマートビルインターホンおよびスマートホームシステムに特化したAKUVOXと、日本市場に長年根ざしてきたMILESEUMは、協業を通じて大きな相乗効果を生み出す重要な機会を迎えています。AKUVOXの製品・技術力の蓄積と、MILESEUMの日本におけるローカルチャネル、施工エコシステム、顧客ニーズへの深い理解を活かし、両社は新築住宅、大型集合住宅の改修、高級注文住宅など複数の分野においてモデルプロジェクトの創出を目指し、日本の住宅IoT市場における影響力をさらに高めていきます。

MILESEUMがAKUVOX本社を訪問

昨年11月、AKUVOXは本社にてMILESEUMおよび主要パートナー団体による視察・交流を受け入れました。今回の訪問は、既存の協力関係を基盤とした「より深い連携」を象徴するものであり、AKUVOXが日本のパートナーに対し、自社の総合的な実力を体系的に紹介する重要な機会となりました。

訪問期間中、MILESEUMチームはAKUVOXの主要製品ライン、ソリューションアーキテクチャ、日本市場に適した製品ポートフォリオについて理解を深めるとともに、日本の住宅プロジェクトにおける実際の適用シナリオ、システム連携要件、施工習慣などについてAKUVOXチームと詳細な意見交換を行いました。双方は、「日本のエンドユーザーにより良いサービスを提供する方法」や「パートナーのプロジェクト実現効率を向上させる方法」などをテーマに実務的な議論を行い、今後の共同開拓に向けた基盤を構築しました。

製品計画と開発体制への理解を深化

技術および製品面において、AKUVOXはMILESEUM一行に対し、製品ロードマップ、ソフトウェア・ハードウェアの研究開発体制、中長期的な技術戦略を中心に紹介しました。内容は、ビルインターホンおよびスマートホームを軸とした統合ソリューションに及び、入退室管理、ビデオインターホン、セキュリティ検知、環境センシング、照明制御など多岐にわたります。また、日本の住宅プロジェクトに向けたカスタマイズ対応として、現地の通信規格、施工基準、居住習慣に適応した製品開発の方向性についても共有しました。さらに、クラウドサービス、遠隔メンテナンス、データセキュリティ分野への継続的な投資と進化の方針についても説明し、将来に向けた技術発展の方向性を示しました。

MILESEUMチームはAKUVOXの研究開発センターを視察し、体系的なプロジェクト管理体制、厳格な品質管理プロセス、国際市場に対応したコンプライアンス意識に対して高い評価を示しました。訪問者からは、AKUVOXの明確な製品ロードマップと堅実な開発体制が、日本市場におけるより大規模かつ長期的な協業の推進において強固な基盤となるとの認識が共有され、今後の連携への期待が示されました。

日本市場に向けた長期的な戦略的協力へ

今回の本社訪問と交流を通じて、AKUVOXとMILESEUMは相互の信頼関係をさらに強化し、日本の住宅IoT分野における長期的かつ緊密な協力関係を構築していくことで一致しました。今後、両社は日本市場におけるプロジェクト開拓を共同で推進し、再現性のあるモデルケースの構築を継続的に進めていく計画です。同時に、AKUVOXの技術的優位性とMILESEUMのローカルリソースを組み合わせることで、製品のローカライズ、プロジェクト支援、アフターサービス体制においてより効率的な連携メカニズムを構築し、日本のユーザーに対するサービス品質の向上を図っていきます。

両社は今後も相互の強みを活かしながら、日本の住宅IoT市場の発展と高度化に貢献していきます。よりオープンな姿勢、安定した製品、ローカライズされたサービスを通じて、日本のユーザーに安全で便利、かつスマートな住環境を提供し、新たなニーズと活用シーンの創出の中で持続的な価値創造を目指してまいります。

【会社概要】

Akuvox (Xiamen) Networksについて

Akuvox（アキュボックス）は、ヨーロッパやアメリカをはじめとする110以上の国や地域にサービスを提供しているスマートインターフォン、スマートホームソリューションのプロバイダーです。2012年の設立以来、スマートインターフォン機器、入退室管理機器、スマートホーム製品およびクラウドサービスを世界中に提供しています。「スマートインターフォン」は、米国、英国、カナダ、ヨーロッパ諸国など 110以上の国と地域で販売している世界基準の製品です。これまでに約200万台以上の機器が設置され、50万以上の世帯にAkuvoxのサービスを提供しています。日本国内では販売開始から5年で集合住宅を中心に1000棟以上に導入し、1万世帯以上で利用されます。近年はオフィス、ホテル、物流施設など導入実績も多岐にわたります。

社名：睿雲聯日本株式会社（Akuvox Japan）

設立： 2024年 2月

代表： 代表取締役社長 楊 波（YANG BO）

HP：

Akuvox（スマートインターフォン）：https://www.akuvox.jp/

akubela（スマートホーム）：https://www.akubela.jp/

ソーシャルメディア：

Akuvox Japan Facebook（会社アカウント）：https://www.facebook.com/akuvoxjapan/

Akuvox Japan X（会社アカウント）：https://twitter.com/Akuvox_Japan(https://www.facebook.com/akuvoxjapan/)

akubela Japan X（ブランドアカウント）：https://twitter.com/akubela0407

MILESEUM株式会社について

MILESEUM株式会社はグローバルアジアの主軸である日本、中国、韓国の3国間で交差し、人間に有利な新技術、資源、先端素材、厳選技術仲介、人材発掘、経営諮問、新規事業発掘、知的財産などの分野についてグローバルマッチングを展開しています。また多様な産業の代表有望企業への直接投資も展開してきている企業です。代表取締役のBAE、DONGCHULは1979年以来、日本との45年の経験をもとに企業間に友好的で有益なパートナーシップ関係を導く知日派事業家として、日中韓三国間の事業専門家としての役割を果たしています。特に2021年以来、国内市場にホームIoT技術を知らせ、製品導入の必要性を伝えながら自社ブランドのBDCスマートドアロックを含め多種多様な先端IoT製品の販売と流通を行ってきました。

設立： 2017年 4月

代表： 代表取締役社長 BAE, DONGCHUL

HP： https://www.mileseum.net/