【新時代の幕開け】YouTube番組「令和の虎」第5期突入！「人財版 令和の虎」新主宰に株式会社EMOLVA代表・榊󠄀原清一が就任

株式会社EMOLVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：榊󠄀原清一、以下「EMOLVA」）は、YouTubeの人気ビジネスリアリティ番組『令和の虎』が2026年3月より第5期に突入することを受け、同番組の人気シリーズ「人財版 令和の虎」の三代目主宰として、引き続き代表の榊󠄀原清一が務めることをお知らせいたします。

■ 続投の背景：第4期で証明された「圧倒的なマッチング力」と「番組の進化」

2025年からスタートした第4期において、榊󠄀原は「人財版 令和の虎」の三代目主宰に就任。

単なる司会進行に留まらず、自身の強みであるSNSマーケティングの知見や論理的思考力を活かし、志願者の「個」の魅力を多角的に引き出す番組運営を徹底してまいりました。

昨年の取り組みでは、志願者と虎（経営者）との間で、過去最高水準のマッチング精度を実現。

番組を通じて誕生した新たなキャリアパスがSNS上でも大きな話題となり、視聴者層の拡大にも大きく貢献いたしました。これらの「人財の原石を見出す手腕」と「番組のブランド価値向上への貢献」が高く評価され、第5期においても引き続き主宰の重責を担う運びとなりました。

■ 榊󠄀原清一よりメッセージ

「第4期から三代目主宰として駆け抜けてきた半年間、多くの志願者の人生が動く瞬間に立ち会ってきました。今回、これまでの取り組みを評価いただき、第5期も引き続き主宰を務めさせていただけることを大変光栄に思います。

労働人口の減少や働き方の多様化が進む今、『人財版 令和の虎』は単なるエンターテインメントではなく、日本で最も熱い『キャリアの登竜門』であるべきだと考えています。第5期では、私のSNS知見をさらに注入し、志願者と企業の双方が『この出会いで人生が変わった』と確信できる場所を創り上げていきます。ぜひ、新シーズンの熱狂にご期待ください。」

■株式会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一プロフィール■

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍、毎月100件以上のリード獲得をしている。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」、「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。