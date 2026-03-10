TAX GROUPが独立直後の税理士事務所の業務効率化とマーケティングを支援―佐賀県・岸川宗史税理士事務所の導入事例

株式会社SoLabo

株式会社SoLabo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田原 広一）は、同社が提供する税理士・会計士向けコミュニティ「ふらっと」および、税理士業界のDXを推進する「TAX GROUP」において、岸川宗史税理士事務所（所在地：佐賀県佐賀市、代表：岸川 宗史）に対し、独立直後の業務効率化およびマーケティング支援を実施したことをお知らせいたします。

独立時の課題

一人で「最新のIT・生成AI」にキャッチアップする限界

税理士業界においても、生成AIやクラウドツールの活用は急速に進んでいます。一方で、独立開業したばかりの税理士にとって、日々の実務をこなしながら最新のIT・生成AI情報を継続的に収集し、取捨選択したうえで実務へ落とし込むことは容易ではありません。

佐賀県で独立された岸川氏も、以前からAI活用に関心を持っていたものの、「一人で情報を追い続け、実務に活かすには限界がある」という課題を感じていました。

そこで、単なるツール提供にとどまらず、最新のAI活用ノウハウや実務事例が共有されるコミュニティとしての価値に魅力を感じ、SoLaboが提供する「TAX GROUP」への加盟を決断されました。

TaxSysで「実務の隙間」を埋める業務効率化

岸川宗史税理士事務所では、クラウド会計ソフトをベースに業務フローを構築しています。その中で特に高く評価されているのが、既存の会計ソフトだけでは対応しきれないアナログ業務領域の効率化です。

● 証憑共有の自動化

現金領収書が多い顧問先においても、Google Driveを基盤としたTaxSysの仕組みにより、証憑の共有からデータ化までをスムーズに実現できます。

● シームレスな業務補完

API連携が難しく、手入力が発生しやすい領域をTaxSysが補完することで、記帳代行業務の大幅な工数削減につながっています。

これにより、「一人事務所」であっても業務負荷を抑えながら、安定したサービス提供が可能となっています。

「税務」以外の開業支援が、独立直後の大きな支えに

岸川氏がTAX GROUPに参加して特に価値を感じている点の一つが、「本来やるべきだが、開業直後は後回しになりがちな業務」への伴走支援です。

● ホームページ制作

事務所の信頼性を高めるWebサイトの構築に向けてのアドバイス。

● 名刺制作

開業初期の営業・関係構築に欠かせない名刺制作をサポート。

● MEO対策（Googleマップ最適化）

Googleビジネスプロフィールの設定から、口コミ獲得の仕組みづくりまでを支援し、地域に根ざした集客基盤を構築。

● 最新IT・AI情報の継続的なキャッチアップ

NotebookLMの活用事例やGoogle Chatの業務活用など、常に最新のIT・生成AI情報が共有される環境。

「ITツール以上の、経営のパートナーとしての価値」

「TaxSysは単なるOCRツールではなく、Google Workspaceを軸とした業務の“土台”だと感じています。さらに、ホームページ制作やMEO対策など、開業時に自分一人では手が回らないマーケティング面まで支援していただけたのは非常に心強かったです。 ITの鮮度と経営サポートの両面で、独立後の安心感につながっています。」― 岸川宗史税理士事務所 代表 岸川 宗史 氏

TAX GROUPが目指す未来

SoLaboが提供する「TAX GROUP」は、Google Driveを中心としたデータ活用基盤の構築を軸に、AI-OCR、CRM（顧客管理）にとどまらず、今後以下の機能を順次拡充していく予定です。

・進捗管理

・税理士事務所の付加価値向上につながるAI活用機能

・独立直後の税理士から、成長フェーズの税理士事務所まで、「1人でも、組織でも、停滞しない事務 所運営」を支える基盤として、TAX GROUPは進化を続けてまいります。

株式会社SoLaboについて

認定支援機関として資金調達支援を中心に、月平均1,000件以上のお問い合わせに対応し、累計10,000件以上の支援実績を持つ(2025年６月末時点)。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化。加えて、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大している。



社名:株式会社SoLabo

代表者:代表取締役 田原 広一

設立:2015年12月11日

本社所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F(WeWork内)

事業内容:資金調達サポート/補助金申請サポート/法人・士業提携/Web制作・運営・管理/Webマーケティング/シェアオフィス/AI・クラウド会計活用支援/AI-OCR/記帳・経理/TAX GROUPの運営

公式サイト:https://so-labo.co.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo 経営企画室 渋谷 世子

メールアドレス：press@so-labo.co.jp