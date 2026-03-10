平成女子の宝物が令和に再ブーム！Z世代が再評価する「ほっぺちゃん」15周年記念フェアを札幌で開催

メモリーテックつくば株式会社

メモリーテックつくば株式会社 サン宝石（本社：茨城県筑西市／代表取締役社長：鈴木伸也）は、2026年3月19日（木）～22日（日）の4日間、サッポロファクトリー（札幌市中央区）にて「STVサン宝石フェア in 札幌」を開催いたします。

昭和～平成にかけて全国の小中学生を熱狂させたサン宝石。その象徴的キャラクター「ほっぺちゃん」が誕生15周年を迎え、今、Z世代を中心に「平成レトロ」ブームの象徴として再び注目を集めています。

STVサン宝石フェア in 札幌

本イベントでは、テレビアニメ放送開始を記念した限定施策や、厳選エピソード上映、体験型コンテンツなど、世代を超えて楽しめるコンテンツを展開いたします。

背景：平成レトロ×Z世代の再評価

2010年に誕生した「ほっぺちゃん」は、スイーツデコから着想を得たオリジナルキャラクター。

クリームをしぼったような唯一無二のフォルムと豊富なバリエーションが支持され、「自分だけのキャラ」として一世を風靡しました。

そして現在、SNS黎明期カルチャーや平成ファンシー文化が再評価される中、「ほっぺちゃん」は令和の多様性アイコンとして再注目。2026年1月よりテレビアニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』の放送もスタートし、物語はさらなる展開へと進んでいます。

「STVサン宝石フェア in 札幌」注目ポイント

【1】アニメ登場「ガーディアンズほっぺちゃん」などの初商品化

話題のアニメで王国を守るメインキャラクター「ガーディアンズほっぺちゃん」が本会場で初販売。

エンディングでストップモーション撮影されたダンスを披露する人気キャラの待望の商品化となります。ファンから商品化要望が多数寄せられていた注目アイテムです。

アニメのエンディングで登場するガーディアンズほっぺちゃんたち ※実際の商品とは仕様が異なります

他にもアニメほっぺちゃんのグッズが続々登場！

ぷにっともちもちシールゆらゆらアクリルスタンドホログラムシールクリアファイル紅茶のティーバッグヘアゴム

もちろん、「ギャルほっぺちゃん」「平成レトロほっぺちゃん」など、ここでしか出会えない限定ラインナップも登場。

また、通信販売で大人気の元祖ほっぺちゃんブラインドパックも販売予定！

当たりは温度で色が変ったり、蓄光だったりのギミックつき☆彡

「それでもみんなほっぺちゃん」として多種多様なほっぺちゃんをお楽しみに！

※商品に関しましては在庫状況により、品切れとなる場合がございます。

※商品の仕様が変わる場合がございます。画像はイメージです。

【2】厳選したアニメのエピソードを特別上映＆PVなどを特別上映

2026年1月より放送中のアニメの中から、アニメの特徴であるキャラクターの豊富さを実感できるエピソードを厳選して特別上映。

物語の幕開けや愉快なキャラクターに囲まれるアニメの世界観を楽しんで頂ける貴重な機会です。

※画像はイメージです。第１話 ガーディアンズほっぺちゃんと王様たちの会話【3】着ぐるみほっぺちゃん グリーティング開催

3月20日（金）‧21日（土）の2日間限定で、人気の着ぐるみほっぺちゃんが登場。

13時、14時、15時、16時のグリーティングタイムには撮影も可能です。

親子・友人同士での来場記念に最適なコンテンツとなっています。

※当日の状況で実施時間に変更が生じる場合があります。

着ぐるみほっぺちゃんのグリーティング写真【4】3,000円以上購入で「声優と共演！アニメほっぺちゃんアフレコ体験」

3月20日（金）‧21日（土）の2日間限定で、税抜3,000円以上ご購入の方を対象に、プロの声優と共演できる声優体験ワークショップの参加券をお配りします。

お子様といっしょに演じてくれるのはアニメ『ほっぺちゃん』で「ティアラほっぺちゃん」を演じる田中音緒さん。一緒にアニメを作る様子はスマホなどで撮影＆SNS投稿も歓迎です！ぜひこの貴重な機会をお見逃しなく！

※画像はイメージです。声優体験の内容はお楽しみに！【5】大人気ワークショップ2種開催- ほっぺちゃんしぼり体験：税込2,300円（通常2,500円）- ほっぺちゃんスイーツデコ：税込1,300円～（デコの土台によります）

創作体験を通じて“自分だけのほっぺちゃん”を制作できます。

来場者特典プレゼント（数量限定）

ほっぺちゃんしぼり体験ほっぺちゃんスイーツデコ- 会場購入者全員に通販サイト300円OFFクーポン配布（数量限定）- LINE友だち登録でワークショップ300円割引

リアルとオンラインをつなぐ施策により、イベント後の継続的な顧客接点も創出します。

開催概要

イベント名：STVサン宝石フェア in 札幌

日程：2026年3月19日（木）～22日（日）

時間：10:00～18:00

会場：サッポロファクトリー アトリウム・サッポロファクトリールーム

主催：STV札幌テレビ放送、サン宝石

入場：無料

「手のひらの宝石」が再び輝く

かつて子どもたちの心をとらえた手のひらサイズの宝石。

誕生15周年を迎えた今、ほっぺちゃんは世代を超えて愛されるキャラクターへと進化しました。懐かしくて新しい。平成と令和をつなぐカルチャーアイコンの現在地を、ぜひ会場でご体感ください。

本件に関するお問い合わせ

●商品についてのお問い合わせ

サン宝石カスタマーサービスセンター TEL:055-240-3331(平日9:00～12:00・13:00～15:00)

●版権についてのお問い合わせ

メモリーテックつくば株式会社 インタラクティブコンテンツ事業部 サン宝石

事業概要：「サン宝石」「ほっぺちゃん」の2大IPを活かした製造・販売・卸・ライセンス事業

所在地：〒409-3845 山梨県中央市山之神3628 3階

サン宝石通販サイト：https://sunho.store/