【スノーシューで自由に巡ろう！】「滝野の森」で春探し!!（国営滝野すずらん丘陵公園）

園内では、これから至る所に“春の気配”が！

特に3月以降おすすめのスポットは“滝野の森ゾーン西エリア”。

3月中はイベント開催時限定で開放いたします。

3月後半のおすすめイベント

スノーシューワイルドツアー「春探し編」

滝野の森ゾーン :https://www.takinopark.com/mori-w/

3月も半ばを過ぎ春の足音を感じる季節になって

来ました。

「滝野の森ゾーン西エリア」では、“春”を探しに森の中を散策するツアーを開催します。

日にち：3/20（金祝）

場 所：森の情報館

時 間：10：00～12：00

料 金：200円/人

定 員：5組(一組最大5名まで)(小学4生以上)

自然博物園 開放日！

冬のあいだは一般開放されていない「滝野の森ゾーン西エリア・自然博物園」を時間限定で特別開放！

自然豊かなエリアで冬の散策を楽しめます。

日にち：3/15（日）※今季最終開放日

場 所：森の情報館

時 間：12：30～15：00

(時間内出入り自由) (受付終了14:30)

料 金：無料

定 員：無し

滝野ウィンターキッズパーク（雪遊びプレーパーク）

※写真は過去開催時のイメージです。

「雪遊び」をテーマとしたプレーパークを開催！

無料レンタルのそとあそびグッズ＆雪遊びグッズで思いっきり遊ぼう！雪の少ない時期でも様々な外あそびを楽しめます♪

※遊びメニューは当日までのお楽しみ！

日にち：１.３/14（土）、15（日）

２.20（金祝）、21（土）、22（日）

場 所：１.花人の隠れ家 / ２.つどいの森

時 間：10:00～15:00

（時間内出入り自由、14:45受付終了）

料 金：無料

定 員：無し

「滝野スノーワールド」の営業期間は3/31（火）まで！

スキーゲレンデチューブそり200ｍコース（そりゲレンデ）

園内ではチューブそり200ｍコースをはじめ、スキーや雪遊び、歩くスキー、スノーシュー、野鳥観察など、様々な冬ならではのアクティビティをまだまだお楽しみいただけます。

※今後の融雪状況によっては利用開放を早期終了する可能性がございます。

※4/1（水）～4/18（土）は休園期間となります。

春はもうすぐそこ！！爽やかな風が吹き抜ける“タキノのハル”。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/684_1_32450bddbe7462a465390f6843b00750.jpg?v=202603100951 ]滝野スノーワールド :https://www.takinopark.com/snowworldtop/

滝野すずらん丘陵公園のグリーンシーズンは4/19（日）よりスタート！

【札幌圏最大級】約23万本120品種のチューリップをはじめ、春を告げるサクラや”山野草の女王”シラネアオイなどの春の草花などなど…モノクロな冬の景色からカラフルな景色へ。

雄大な北海道の“ハル”を感じに外へ出てみよう！

１.チューリップ・すずらんフェスタ2026

札幌市近郊最大級の品種数＆球数を誇る

チューリップや公園の名前の由来であるスズランの開花時期に合わせて、

様々なイベントなどを開催します。

【皇室献上品種】として選定されている富山県産チューリップ6品種がKINOTOWNに今年も登場！

２.シラネアオイと春の野の花まつり

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/684_2_8896eeedce8e44170386556e7c36b4ce.jpg?v=202603100951 ]チューリップ・すずらんフェスタ2026 :https://www.takinopark.com/tulipsuzurannfesta/

日本の固有種であるシラネアオイは北海道では絶滅危急種に指定されています。

滝野の森ゾーン・自然博物園では

ボランティアによる保護活動により徐々に

その数を増やしており、

期間中は森の中に咲くシラネアオイの群落が

見ごろを迎えます！

ぜひこの機会に森の散策をお楽しみください。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/684_3_b38341835039ad6fc115ccff14ec7c6f.jpg?v=202603100951 ]シラネアオイと春の野の花まつり :https://www.takinopark.com/siraneaoi-festival/お問い合わせ先

国営滝野すずらん丘陵公園（滝野スノーワールド）

札幌市公園緑化協会共同体 滝野管理センター

住所：北海道札幌市南区滝野247番地

TEL：011-594-2222

【各種SNSなど随時更新中！】

公園HP：https://twitter.com/takino_official

滝野の森ゾーンX：https://twitter.com/takinonomori

X：https://twitter.com/takino_official

滝野の森ゾーンX：https://twitter.com/takinonomori

Instagram：https://www.instagram.com/takino.park/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCXoR2ts5Zs-VdrpK49lNTEw