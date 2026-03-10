グロービング株式会社、SAPジャパン主催の「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」において「Emerging Partner」に選出

グロービング株式会社

グロービング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中耕平、以下「当社」）は、Tech Transformation（TX）を通じて、企業の変革テーマを「経営・業務・IT」の各領域に分断されたままにせず、これらを横断的に設計・推進することで、テクノロジーを企業の経営成果に直結させる変革を支援しています。SAPソリューションを含む基幹領域の変革においても、構想に留まらず実装・定着までを一体として推進し、企業の持続的な成長に貢献してきました。

このたび、SAPの戦略に沿ったプロジェクトの推進およびその成果に対する感謝の意として、SAPジャパンよりSAP Appreciation for Partner Excellence 2026を授与されました。

本プログラムは、パートナー契約後3年以内のパートナーのうち、過去3年間における成長（顧客件数、金額、人材育成）を総合的に評価して選定されるものです。

当社は、Tech Transformation（TX）を通じて、SAPソリューションを含む基幹領域の変革を、構想に留めず実装・定着まで一気通貫で推進し、お客様の成果創出にコミットしてまいりました。今回の授与は、こうした取り組みと成長が評価されたものです。

なお、本件は2026年3月10日開催の「SAP Japan Partner Kick-Off 2026」にて発表されました。

■ 表彰の概要

・選出プログラム名：SAP Appreciation for Partner Excellence 2026

・発表イベント名：SAP Japan Partner Kick-Off Meeting 2026

・選出区分：Emerging Partner

・選出基準：パートナー契約後3年以内のパートナーのうち、過去3年間における成長（顧客件数、金額、人材育成）を総合的に評価

・発表日：2026年3月10日

※SAPジャパン株式会社 プレスリリースページ：

https://news.sap.com/japan/2026/03/0310_sap-appreciation-for-partner-excellence-2026

■コメント：上級執行役員／エグゼクティブパートナー（TXリーダー） 紙屋 平

「このたび『Emerging Partner』として選出いただき、大変光栄に思います。本選出は、顧客件数・金額・人材育成といった成長指標を総合的に評価するものであり、当社の取り組みが評価されたものと受け止めています。当社では、基幹システムの変革を単なるIT導入プロジェクトとしてではなく、経営課題を解決するための実行プロセスとして位置付けています。SAPを含む基幹領域の変革においても、経営・業務・ITの関係者が分断されたまま進むことを避け、クライアントと密に連携しながら変革を実行し、成果の創出まで伴走していくことを重視しています。今後もSAPジャパン様との連携を深め、お客様の変革を支援してまいります。」

グロービング株式会社について

グロービングは、顧客基点でコンサルティングサービスの在り方を「再定義」し、顧客経営に「内なる外 / Joint Initiative※」として入り込み、事業インパクトの最大化を実現する新しいコンサルティングファームです。戦略ファームとして保有するCore Valueである「経営知」をAIプロダクトに実装し、Technologyの力をレバレッジすることで、世界中の企業にとって「なくてはならない存在」、すなわち「事業成長のインフラ＝Growth Infrastructure」になることを目指しています。

日本発祥の戦略コンサルティングファームとして、「動的平衡マネジメント」など日本流の経営方法論の体系化や、AIプロダクトを含めたグローバル展開を通じ、コンサルティング産業の「輸出産業化（デジタル赤字の解消を含む）」を実現すべく、日々進化を続けています。

※外部専門性を保持したコンサルタントが顧客内部に入り込み、クライアントとジョイントで変革やイニシアチブを成功に導くハンズオン型のアプローチ（当社独自）

≪グロービング株式会社 概要≫

[表: https://prtimes.jp/data/corp/93540/table/53_1_c233711b2abfcd425900d2a02de3c3b3.jpg?v=202603100951 ]

