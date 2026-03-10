住友生命「Vitality」presents ムービーギフトキャンペーンに「映画GIFT」を提供

株式会社KADOKAWA

株式会社ムービーウォーカー（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：五十嵐淳之／以下、ムービーウォーカー）は、住友生命保険相互会社（本社：大阪市中央区、取締役 代表執行役社長：高田 幸徳）が実施する「ムービーギフトキャンペーン」において、全国の映画館で、どんな映画も観られるデジタルギフト(※)「映画GIFT」（https://moviewalker.jp/eiga-gift/）を提供しています。

「ムービーギフトキャンペーン」では、１.Vitality体験版（無料）のお申し込み、２.Vitalityアプリへの初回ログインをされた方を対象に、先行上映試写会参加券や映画GIFTが抽選で当たります。さらに、応募者全員に映画GIFT 500円分をプレゼントします。

映画好きの方はぜひこの機会にご参加ください。

■賞品内容

Aコース：映画『ミステリー・アリーナ』先行上映試写会参加券（抽選で100名様）

Bコース：映画GIFT 1,500円分（抽選で5名様）

参加賞：映画GIFT 500円分

■応募条件

１. Vitality体験版（無料）の申し込み

２. Vitalityアプリへの初回ログイン

■実施期間

2026年3月9日（月）～3月31日（火）23:59

■キャンペーンページ

https://vitality.sumitomolife.co.jp/special/w2w3/moviewalker_1

■ 住友生命「Vitality」

住友生命「Vitality」は、「運動や健康診断などの取組みをポイント化し評価する」という仕組みを通じてリスクそのものを減らす健康プログラムです。取組みに応じて獲得した累計ポイントでステータスが決まり、「保険料の割引」やさまざまな「特典(リワード)」を利用できます。ムービーウォーカーは、「Vitalityチョイス特典」においても「映画GIFT」を提供しています。

■ Vitalityチョイス特典

Vitality会員は、健康増進活動を通じて得られた Vitalityポイントやステータスアップ等に応じて、各種割引クーポンへと交換できる「交換可能回数」を獲得できます。

なお、「映画GIFT」については、獲得した回数を使用して、2,000円分もしくは500円分に交換いただけます。

※「Vitalityチョイス特典」に関する詳細は下記の住友生命「Vitality」サイトでご確認ください。

https://vitality.sumitomolife.co.jp/guide/partner/vitality_choice/

※映画GIFTは、年間約600作品の「ムビチケ」の購入に利用でき、全国の映画館の98.5%で映画をご覧いただけます。

■ 「映画GIFT」

映画GIFTは、MOVIE WALKER STORE（https://store.moviewalker.jp）およびMOVIE WALKERアプリで販売しているデジタル映画鑑賞券「ムビチケ」を購入の際にご利用いただけるプリペイドコードです。

「映画GIFT」公式サイト

https://moviewalker.jp/eiga-gift

「映画GIFT」の詳しい使い方はこちら

https://moviewalker.jp/eiga-gift/howtouse/

■ムビチケ

全国の映画館で利用できる、ネットで座席指定可能なデジタル映画鑑賞券です。

https://store.moviewalker.jp/ticket-online

■「MOVIE WALKER STORE」

2022年2月にオープン。ムビチケ、書籍・ギフト・イベントチケットなど映画関連グッズ全般を取り扱うECサイトです。

https://store.moviewalker.jp

■「MOVIE WALKER PRESS」

映画のことをもっと知りたくなる｡「次にみたい」が見つかるメディア。

作品情報、上映スケジュール、最新ニュースまで映画を観る前にも観たあとにも役立つプラットフォームとして、映画ライフをサポートします。

https://press.moviewalker.jp/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■株式会社ムービーウォーカー

設立2011年7月、株式会社KADOKAWAのグループ会社として映画に特化した事業を展開。映画の電子チケット 、映画関連コンテンツの制作・出版、 映画関連の広告宣伝および広告代理店事業を行っています。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ムービーウォーカー

映画GIFT販売窓口：gift-sales＠moviewalker.co.jp