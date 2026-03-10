【秋田初進出】ついに全国46都道府県へ展開！Jクラブ×スポーツ教育のプロがタッグ。『ブラウブリッツ秋田×リベルタサッカースクール』を4月開校

子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを行うリーフラス株式会社(LEIFRAS CO., LTD.、Nasdaq：LFS、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：伊藤 清隆)は、特定非営利活動法人ブラウブリッツ秋田スポーツネットワーク（以下、ブラウブリッツ秋田）とアライアンス契約を締結し、2026年4月1日より秋田県大館市にて『ブラウブリッツ秋田×リベルタサッカースクール』を開校いたします。
本件は、ブラウブリッツ秋田が運営していた「大館校」の事業を当社が譲り受けて運営するものであり、当社にとって念願の秋田県初進出、ならびに全国46都道府県へのスクール展開達成となります。両者の強みを掛け合わせて秋田の子どもたちに質の高いスポーツ環境を提供してまいります。



1. 提携の背景：距離の壁を越え、秋田のすべての子どもたちにスポーツの喜びを

本提携は、ブラウブリッツ秋田と当社の「子どもたちに最高のスポーツ環境を提供したい」という共通の理念が共鳴したことから実現しました。今回、当社が運営を引き継ぐ大館校は2022年9月に開校以来、大館市を中心に近隣の北秋田市、さらには青森県弘前市など広域から多くのスクール生が通っています。


しかし、少子化の影響も受けて年々スクール生が少なくなってきており、より多くのお子様にサッカーを楽しんでもらうための会員拡大という点にブラウブリッツ秋田は課題を感じていました。


そこで、全国展開のノウハウを持つ当社が運営基盤を引き継ぐことでこの課題を解決し、県北地域の子どもたちにもプロを身近に感じられる環境を継続・拡充させていくことといたしました。



2. 両者の強みを融合した「ブラウブリッツ秋田×リベルタサッカースクール」

本スクールは、プロクラブの「憧れ」と、当社の「教育メソッド」を融合させたまったく新しい形のサッカースクールです。子どもたちは、リベルタのユニフォームに「ブラウブリッツ秋田のエンブレム（ワッペン）」を胸に掲げてプレーします。



・「褒める指導」×「プロの技術」のハイブリッド： 当社最大の強みである「認めて、褒めて、励まし、勇気づける」指導ノウハウで非認知能力を育むと同時に、ブラウブリッツ秋田が培ってきた「プロを目指す・サッカーを愛する」ための本格的なエッセンスを注入します。



・プロクラブ提携ならではの特別体験： スクール生には、Jリーグ公式戦への無料招待枠の提供や、プロ選手または専門指導者による直接の技術指導（年数回）など、子どもたちの夢とモチベーションを大きく膨らませる特別な機会が用意されています。



3. 今後の展望：全国46都道府県のネットワークと、秋田県全域への展開を見据えて

秋田県への初進出をもって、当社のスポーツスクール事業は全国46都道府県への展開を達成いたしました。当社は本提携を足がかりに秋田県内での展開を本格化させ、今後は大館校だけでなく、県内の他自治体においても順次スクールを広げていく予定です。スポーツを通じて地域課題を解決するソーシャルビジネス企業として、秋田県をはじめ全国の子どもたちの心身の健全な育成と、地域スポーツの発展に貢献してまいります。



【スクールおよび協業の概要】

名称　　　　　： ブラウブリッツ秋田×リベルタサッカースクール（大館校）


運営開始日　　： 2026年4月1日


対象　　　　　： 幼児～小学生（※対象年齢の詳細はスクール規定による）


主な提携内容　：


・ブラウブリッツ秋田からのブランド使用権（名称・ユニフォーム等）の付与


・ブラウブリッツ秋田公式戦への招待、選手等による技術指導・イベント協力


・リーフラスによるスクール運営の全面実施およびノウハウの提供



■リーフラス株式会社について


リーフラス株式会社は、『スポーツを変え、デザインする。』という企業理念のもと、社会課題をスポーツにより解決することを使命と捉え、ソーシャルビジネスを実践している企業です。


子ども向けスポーツスクール事業の会員数は約70,000名にのぼり、部活動支援・ヘルスケア・地域共動事業などを通じて、今後もスポーツビジネスで社会に貢献できるよう、尽力してまいります。



【会社概要】


社名： リーフラス株式会社（LEIFRAS CO., LTD.）


上場市場： Nasdaq Capital Market


ティッカー（米国証券コード）：LFS


本社： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー20階


設立年月日： 2001年8月28日


代表者： 代表取締役CEO　伊藤 清隆


資本金： 784,666,480円（資本準備金を含む）


事業内容： スポーツスクール事業　イベント事業　アライアンス事業


　 部活動支援事業　地域共動事業　ヘルスケア事業


　 放課後等デイサービス『LEIF』事業


ホームページ： https://www.leifras.co.jp/


IRサイト： https://ir.leifras.co.jp/jp/



