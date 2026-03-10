【フジテレビ】『極道スイーツ～コワモテ俳優２人のぶらり絶品甘味巡り～』フジテレビTWO ドラマ・アニメ ３月21日(土)・22日(日)12時10分～12時30分

株式会社フジテレビジョン番組公式URL：https://otn.fujitv.co.jp/gokudosweets/(https://otn.fujitv.co.jp/gokudosweets/)

人気ドラマやアニメなどを放送しているCS放送フジテレビTWOでは、この度、任侠大作シリーズ『日本統一』でW主演を務め、コワモテ俳優としても人気のある本宮泰風と山口祥行の２人が街ブラしながらスイーツ店を巡る番組『極道スイーツ～コワモテ俳優２人のぶらり絶品甘味巡り～』を放送することが決定した。

（写真：左から、山口祥行、本宮泰風）

番組の設定は“極道”。訪れるスイーツ店を“敵地”と呼ぶ。

映画やドラマなどで見せるコワモテのイメージとは裏腹に、甘いものは好きだが好き嫌いの多い偏食アニキこと本宮と、大のスイーツ好きのスイーツアニキこと山口の２人が、今回攻め込むのは、上野と原宿。

まず訪れたのは2024年10月にオープンしたばかりの隠れ家的なこぢんまりとしたお店「LUPI COFFEE」（上野）。出てきたミルクレープにガンを飛ばすも、その味わい深さにすっかり虜になってしまった様子。

２軒目は、札幌発祥の文化“夜パフェ”（シメパフェ）が楽しめる「INITIAL表参道」。あらゆる角度からパフェを険しい顔つきで舐めまわすように観察。パフェへのこだわりなど店員さんとのトークに花を咲かせ、いろいろな食材の組み合わせに感銘を受け、実食。口の中に広がる甘さと酸味のハーモニーに感動し、コワモテが完全に崩壊。

プライベートでも親交の深い２人だからこその息の合った掛け合い、迫力ある極道役の演技とのギャップと、２人のピュアで可愛らしい一面をぜひ放送で楽しんでほしい。

【コメント】

本宮泰風

「スイーツの概念が変わった。

すごく研究していて、いろいろと考えられている。俺たちも仕事に対してそうしないとね。

お店に並ぶのが苦手だったけど、並ぶ人の気持ちが分かった」

山口祥行

「スイーツに俺たちがやられている。細かい技、丁寧で妥協がない。

番組のメインはスイーツ。ぜひスイーツに注目して欲しい」

【プロフィール】

＜本宮泰風＞

1972年生まれ、東京都出身。

主な出演作に、NHK連続テレビ小説『ちむどんどん』、映画『静かなるドン』シリーズ(23～)、映画『氷室蓮司（日本統一シリーズ）』、映画＆ドラマ『鬼平犯科帳』シリーズ(24～)、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』など。

任侠大作シリーズ『日本統一』では、山口祥行とW主演を務める傍ら、総合プロデューサーとして作品を統括。

＜山口祥行＞

1971年生まれ、東京都出身。

ジャパンアクションクラブ出身。2017年、ジャパンアクションアワードベストアクション男優賞・最優秀賞受賞。近年の主な出演作に映画『罪の声』『田村悠人ISOLATED(日本統一スピンオフ)』、ドラマ『駐在刑事』シリーズ、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』など。任侠大作シリーズ『日本統一』では、本宮泰風とW主演を務める。

◇ 番組概要

■タイトル：『極道スイーツ～コワモテ俳優2人のぶらり絶品甘味巡り～』

■放送チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ

■放送日時：＃１ 上野 ３月21日(土)12時10分～12時30分 ほか

＃２ 原宿 ３月22日(日)12時10分～12時30分 ほか

※それぞれ10分の短縮版も随時放送。

■配 信：フジテレビTWOsmart（フジテレビTWO同時サイマル）

■出 演 者 ：本宮泰風・山口祥行

■番組公式URL：https://otn.fujitv.co.jp/gokudosweets/