当社子会社アルトワイズ、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されました

株式会社プロジェクトホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役執行役員 CEO：土井 悠之介）は、当社子会社アルトワイズが、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されましたのでお知らせいたします。

当社子会社アルトワイズが、経済産業省および日本健康会議が推進する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されました。健康経営優良法人認定制度は、従業員の健康管理を経営的な視点から捉え、戦略的に健康づくりに取り組む企業を顕彰する制度です。従業員の健康維持・増進に積極的に取り組む企業が評価・認定されます。

当社子会社アルトワイズでは、従業員が心身ともに健康で安心して働き続けられる環境づくりを重要な経営課題の一つとして位置づけ、働きやすい職場環境の整備に取り組んでおります。

今後も健康経営の取り組みを推進し、社員が仕事とプライベートの両面で充実した時間を過ごせるよう、健康増進活動の推進に努めてまいります。

▼掲載リンク

アルトワイズのHP：https://artwize.co.jp/media.html

Action!健康経営のHP：https://kenko-keiei.jp/ (https://kenko-keiei.jp/)

■ 株式会社プロジェクトホールディングスについて

2016年の創業以来、「プロジェクト型社会の創出」を理念に掲げ、DXコンサルティングを通じて大手企業の事業変革・新規事業開発支援やAIをテーマとした戦略策定支援等を展開してまいりました。また、テクノロジー事業やHR事業などグループの事業領域も拡大し、支援領域を広げています。

代表者： 代表取締役 社長執行役員 CEO 土井 悠之介

所在地： 〒106-0041 東京都港区麻布台１丁目３－１ 麻布台ヒルズ森JPタワー24階

事業内容： DXを軸に、コンサルティング・テクノロジー・HRの3領域で企業の変革を支援する事業

URL： https://phd.co.jp/

■ 株式会社アルトワイズについて

アルトワイズは「全てのエンジニアをプロフェッショナルに」というミッションを実現するために「美しさ、賢さ、優しさ、楽しさを大切に」というビジョンを掲げて取り組んでいます。デザイン×技術で体験価値の高いプロダクトと安定的な収益基盤を両立する成長企業です。

代表者： 代表取締役 向井 崇泰

所在地： 〒106-0041東京都港区麻布台一丁目3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー24F

URL： https://artwize.co.jp