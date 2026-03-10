今期新設したIdemitsu Art Award「SNS賞」、初回受賞作品は前田明人氏の『キャラクター』に決定

出光興産株式会社

出光興産株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：酒井則明、以下「当社」）は、当社が主催するIdemitsu Art Awardに、「SNS賞」を新設しました。本賞は、SNSが持つ高い拡散性や双方向性などの特性を生かし、多様な作品や表現が地域や世代を超えて広く共有されることを目的に新設されました。SNSを通じて共感や関心が広がっていく中で、若手作家やその作品に親しんでいただく機会がさらに増えることを期待しています。

初回のSNS賞受賞作品には、前田明人氏の『キャラクター』が選出されました。

「SNS賞」は、当社公式XおよびIdemitsu Art Award公式Instagramを通じて投票〔投票期間：2月1日（日）～2月15日（日）〕を募り、最も多くの支持を集めた作品に贈られる賞です。

「Idemitsu Art Award 2025」におけるグランプリおよびオーディエンス賞の2作品を除く、審査員賞受賞作品および入選作品52点を対象に投票が行われました。

当社は、心の豊かさを育む「文化・芸術」を企業市民活動の柱の一つとして位置付けています。その一環として、40歳までの若手作家を対象とした公募制の美術賞「Idemitsu Art Award」を開催しています。1956年に「シェル美術賞」として創設し、2025年で54回目の開催となります。

■Idemitsu Art Award 2025「SNS賞」

受賞作品

【作 家 名】前田明人（Akihito Maeda）

【作 品 名】キャラクター

【製 作 年】2025年

【サ イ ズ】145.5 × 112.0cm

【技 法】キャンバスに油彩

＜前田明人氏のプロフィール＞

2005年 大分県生まれ 東京都在住

2024年 東京造形大学 造形学部 美術学科 絵画専攻 入学

2025年 個展「美しさに侵された星に生きる」GALLERY b.TOKYO、東京

2025年 グループ展「魚の目に水見えず」小金井アートスポットシャトー2F、東京

＜受賞者の言葉＞

本賞は展示終了後、SNS上での投票によって決定されたものです。現在、ECサイトを介した作品売買や、SNSのアルゴリズムによって選別・拡散されるタイムラインの中で、作品は急速に消費され、その過程で特定の価値基準が形成されることもあります。今回の評価も、個々の判断だけでなく、そのような構造と環境の中で立ち上がった現象であると受け止めております。投票してくださった皆さまに心より感謝申し上げます。

＜受賞作品について＞

まず、本作は風景画です。私は文字、例えば「木」、これも風景画であると考えています。何かを見て描くことは見た目だけでなく、その意味や「ki」という発音などを写すことでもあります。「木」という文字と「木そのもの」は恣意（しい）的に結び付けられたものですが、本作はそれらを分離させることにより新たな意味の生成を促す試みです。タイトルの『キャラクター』は文字や性格、特性、登場人物などを意味しています。

■Idemitsu Art Award 2025「SNS賞」投票結果

5位までの投票結果につきましては、以下のサイトよりご覧いただけます。

Idemitsu Art Award公式ウェブサイト

https://www.idemitsu.com/jp/fun/art/index.html

当社公式X(https://x.com/idemitsu_kosan) Idemitsu Art Award公式Instagram(https://www.instagram.com/idemitsu_art_award.official/)