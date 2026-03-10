3月18日（水）～22日（日）、銀座のNISSAN CROSSINGが仲里依紗プロデュースブランド「RE.」の世界観に埋め尽くされる！『仲里依紗とROOXのあがルークス祭り』開催

日産自動車株式会社

日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、以下、日産）は、新型「ルークス」とCMキャラクターを務める仲里依紗さんプロデュースのファッションブランド「RE.」とのコラボレーションイベント「仲里依紗とROOXのあがルークス祭り」を2026年3月18日(水)から3月22日(日)までNISSAN CROSSING（東京都中央区銀座）にて開催します。

本イベントでは仲さんが会場の装飾からプロデュース。仲さんがデザインを手がけたスペシャルコラボデザインのルークスが登場するほか、RE.とルークスの数量限定コラボレーショングッズの販売を行います。

さらに、コラボレーションに先駆け1月28日にYouTubeチャンネル「仲里依紗です。」にて公開された動画内で作成した３Dフィギュアの展示を行います。RE.の世界観に染まった会場で写真を撮ってSNS投稿してくれた方には限定ステッカーのプレゼントも。仲さんのこだわりとルークスの魅力がギュッと詰まった5日間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。

イベント終了後も、コラボカー展示/SNSキャンペーンのみ3月29日まで実施します。

■仲里依紗さんYouTubeチャンネル「仲里依紗です。」にて公開された日産ルークスとのコラボレーション動画は下記よりご覧いただけます。

https://youtu.be/P8TRWVV0U0Y

■「仲里依紗とROOXのあがルークス祭り」 注目コンテンツ

１.スペシャルコラボデザインのルークスが登場

仲里依紗さんがデザインを手がけたスペシャルコラボルークスが登場します。仲さんらしさが詰まったこだわりのラッピングデザインにぜひご注目ください。

２.限定コラボアイテムも販売

Tシャツやパーカーなど、本コラボイベントのために制作された数量限定のコラボアイテムを販売いたします。RE.の世界観とルークスのデザイン要素を生かした、ここでしか手に入らない限定デザインのアイテムを展開。さらに、RE.アイテムの販売も行います。

※会場で商品を購入するためには、事前エントリーをしていただく必要がございます。

詳しくは開催概要にある入場詳細、注意事項、イベント規約をご確認ください。

３.限定ステッカーがもらえるSNSキャンペーン

会場でルークスの写真を撮って「#あがルークス祭り」とともにSNS投稿していただいた方全員に限定ステッカーをプレゼント。

＜キャンペーン参加方法＞

（１）会場でルークスの写真を撮影

（２）「#あがルークス祭り」をつけて写真をSNSで投稿

※ステッカーは全2種。なくなり次第配布終了となります。ご希望のステッカーをお渡しできない可能性もございます。

※ステッカーのプレゼントは本キャンペーン期間中お一人様1点のみです。

■「仲里依紗とROOXのあがルークス祭り」 開催概要

開催期間：2026年3月18日（水）～3月22日（日）

※イベント終了後も、コラボカー展示/SNSキャンペーンのみ3月29日まで実施します。

開催時間：3月18日 14：00～20：00／3月19日～22日 10：00～20：00

会場 ：NISSAN CROSSING（〒104-0061 東京都中央区銀座五丁目8番1号 1F）

アクセス：地下鉄 銀座線・日比谷線・丸の内線「銀座駅」下車。A3・A4・A5出口を出てすぐ。

入場料 ：無料

イベント公式サイト：https://www2.nissan.co.jp/SP/ROOX/SPECIAL/EVENT/

＜入場詳細＞

本イベントは、自由に入退場可能です。

商品（コラボアイテム、RE.アイテム含む）をご購入される方は、事前エントリーが必要となりますので、あらかじめ購入希望時間枠でのエントリーをお願いいたします。ただし、商品には限りがありますので在庫状況によっては、エントリーしていてもご購入いただけない場合がございます。ご了承ください。空き枠状況によっては当日エントリーも可能です。19:00以降は、商品の在庫があれば事前エントリー無しで商品購入が可能です。

＜注意事項＞

※期間中お一人さま１枠のエントリーとさせていただいております。エントリーの重複を確認した場合は、すべてのエントリーを取り消しさせていただきますのでご了承ください。ご購入いただく方のお名前で申込みを行なってください。

※事前エントリーできるのは、「購入可能な時間帯」です。商品自体の事前購入確約ではございません。あらかじめご了承ください。

※エントリー完了メールに記載の日にち・時間帯でのみ商品購入が可能です。エントリーした時間外での購入はできませんので、時間厳守でお願いいたします。

※事前エントリーは先着順になります。枠は定員に達し次第終了となります。

※コラボアイテムは、お一人さま各種1点までご購入可能となります。

※販売アイテムの数には限りがございます。コラボアイテムについては各日程で一定数用意しておりますが、なくなり次第、販売終了となりますのであらかじめご了承ください。

※事前にエントリーいただいた時間帯によっては、当日分の販売が終了しており、ご希望の商品がご用意できない場合もございます。またアイテム数自体が少ないため、午前中などで売り切れてしまう場合もございます。あらかじめご了承ください。

※こちらのご案内の内容は、予告なく変更となる場合がございます。変更が生じた場合には、売り場にてご案内をさせていただきます。あらかじめご了承ください。

ご購入に際しての事前予約、注意事項についてはイベント利用規約をご確認ください。

仲里依紗と ROOX のあがルークス祭り イベントに関する規約はこちら：

https://www2.nissan.co.jp/SP/ROOX/SPECIAL/EVENT/roox_regulation.pdf

事前エントリーはこちら：https://www2.nissan.co.jp/SP/ROOX/SPECIAL/EVENT/

エントリー期間：2026年3月10日（火）17:00～2026年3月22日19:00

■仲里依紗さん プロフィール

1989年10月18日生まれ、長崎県出身。ドラマ、映画に出演する他、ファッション誌では、モデルとして活躍。幅広い役柄を演じる演技力で評価されている。また、自身のインスタグラムでは、家族との私生活が垣間見える投稿やファッショニスタとして人気を集める。2020年4月よりYouTubeチャンネルも開設。近年の主な出演作に、TBS『不適切にもほどがある！』、2024年放送のNHK連続テレビ小説『おむすび』では平成時代を生きるヒロインの姉役として出演。2026年秋公開予定のNetflix『ダウンタイム』に出演。

■新型「ルークス」概要

日産「ルークス」は、多くの先進安全技術などを詰め込み、心にゆとりをもって乗りこなせる軽スーパーハイトワゴンへと進化しました。「インテリジェント アラウンドビューモニター」（移動物検知、3Dビュー機能付）には、本来は見えない車体下の映像を生成する軽自動車初*1の「インビジブルフードビュー」、さらに日産の軽自動車としては初搭載*2となる、車両の周辺状況を3D映像でより直感的に確認可能な「3Dビュー」、交差点等で運転席から死角になる前方の左右が見えるようにサポートする「フロントワイドビュー」の3つの新しい表示機能を搭載。

また、インテリアは、乗りこんだ瞬間に開放感をもたらすデザインを採用し、12.3インチの統合型インターフェースディスプレイによるシームレスな空間は、従来の軽自動車を超えた上質な乗り心地を実現しています。

車種概要：https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/new_roox.html

*1 インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知、3Dビュー機能付）【インビジブルフードビュー】を搭載した軽自動車が初。2025年9月現在 日産調べ（他社にも同じ装備のクルマがあります）。

*2 インテリジェント アラウンドビューモニター（移動物 検知、3Dビュー機能付）【フロントワイドビュー】、【3Dビュー】を搭載した日産の軽自動車が初。（2025年9月現在 日産自動車調べ。）