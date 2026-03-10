『Ｄ×２ 真・女神転生 リベレーション』3月12日（木）20時より、「Ｄ２メガテン公式放送～縁祭開催特番！～」を配信！
株式会社セガは、『Ｄ×２（ディーツー） 真・女神転生 リベレーション（以下『Ｄ２メガテン』）』の最新情報をお届けする「Ｄ２メガテン公式放送～縁祭開催特番！～」を、2026年3月12日（木）20:00より配信します。
今回の番組では、ゲーム内で開催されるイベント“縁祭”の情報に加えて、キャンペーンやアップデートに関する情報をお届けします。風岡範明さんのチャレンジ企画もお見逃しなく！
視聴者プレゼントもご用意していますので、ぜひご視聴ください。
■「Ｄ２メガテン公式放送～縁祭開催特番～」概要
配信日時：2026年3月12日（木）20:00より
視聴URL：https://youtu.be/ee1KpAsP5Do(https://youtu.be/ee1KpAsP5Do)
出演：
川西ゆうこ（MC）
風岡範明（ゲスト）
サバトマ岩サキ（Ｄ２メガテン プロデューサー）
ニューフェイスサイ藤（ゲームデザイナー）
【『Ｄ×２ 真・女神転生 リベレーション』とは】
2022年10月に30周年を迎え、『ペルソナ』や『デビルサマナー』等の人気シリーズの原点となるRPG『真・女神転生』シリーズ初となるスマートフォン向けゲーム。
【『Ｄ×２ 真・女神転生 リベレーション』概要】
名称：Ｄ×２ 真・女神転生 リベレーション
対応OS：iOS／Android
App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1314816647
Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.d2megaten
配信開始日：2018年1月22日
価格：基本無料（アイテム課金あり）
ジャンル：RPG
メーカー：セガ
著作権表記：(C)SEGA/(C)ATLUS
公式サイト：https://d2-megaten-l.sega.jp/
公式X（旧Twitter）：@d2megaten(https://x.com/d2megaten)
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。