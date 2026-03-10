サイバーソリューションズ株式会社と業務提携し、ファイル無害化ソリューション分野で技術協力

川口弘行合同会社

川口弘行合同会社（本社：東京都、代表：川口弘行、以下 当社）は、法人向けメールシステムおよびサイバーセキュリティサービスを提供するサイバーソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 界宏）と業務提携し、同社が提供を開始したファイル無害化ソリューション「CYBER SANITIZER（サイバーサニタイザー）」において、技術協力及び公共分野での事業開発支援を開始したことをお知らせいたします。

背景

サイバーソリューションズ株式会社のCYBER SANITIZER

近年、メール添付ファイルを起点とするサイバー攻撃の高度化に伴い、組織におけるセキュリティ対策として「ファイル無害化（Content Disarm and Reconstruction）」技術の重要性が高まっています。

特に自治体や公共機関では、ネットワーク分離環境における安全なファイル受け渡しが課題となっており、実運用に適した無害化技術へのニーズが拡大しています。

こうした背景のもと、サイバーソリューションズ株式会社は、同社のメールセキュリティ分野における技術・サービス基盤と、当社の無害化技術に関する知見を組み合わせることで、ファイル無害化ソリューション「CYBER SANITIZER」の提供を開始しました。

技術協力の概要

当社はこれまで、自治体ネットワーク分離環境などにおいて、安全なファイル受け渡しを実現するための無害化技術の研究・開発および導入支援に取り組んできました。

今回の業務提携では、こうした技術的知見を活かし、サイバーソリューションズ株式会社が提供するメールセキュリティソリューションとの連携を視野に入れた技術協力を行っています。

今後の展望

当社は今後も、電子政府・電子自治体分野で培った知見を活かし、情報セキュリティ技術の研究・開発および実運用への適用を推進してまいります。

また、各種セキュリティソリューションとの連携を通じて、より安全な情報共有環境の構築に貢献してまいります。

サイバーソリューションズ株式会社について

サイバーソリューションズ株式会社（東証グロース：436A）は、法人向けメールシステムおよびメールセキュリティ製品の開発・提供を行うソフトウェア企業です。クラウドメールサービスやメールアーカイブ、メールセキュリティなどのソリューションを展開し、企業や自治体における安全で効率的なビジネスコミュニケーション基盤を提供しています。

会社概要

会社名：川口弘行合同会社

代表者：川口弘行

事業内容：電子政府・電子自治体分野に関する研究開発、情報セキュリティ技術の研究・開発、IT戦略支援等

URL：https://www.kawaguchi.com