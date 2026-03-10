インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

次回で23回目の開催を迎える本年は、製薬業界のDX化を推進する国内最大の製薬×DXイベント「ファーマIT＆デジタルヘルス エキスポ」と合わせて全4ホールの規模で開催。

製薬業界では、依然として続いている国内における薬価の抑制、海外市場における熾烈な国際競争、研究開発費の高騰、原材料の調達から製品製造に至るまでのグローバル規模でのサプライチェーンの再構築、安定供給、モダリティの多様化やAIなどの先端テクノロジーの活用など多くの様々な課題が掲げられています。

このような課題に応えるべく本会では、世界約30ヵ国・地域から約800社の原料、バイオテクノロジー、機器などのサプライヤーを集めた展示会と行政、研究機関、アカデミア、製薬企業、コンサルなど業界のキーパーソンを集めた約250のセミナープログラムを開催。

さらに、我が国が掲げている創薬力の強化や製薬・医療業界のDX化を推進するためのシンポジウムも開催します。

製薬業界の未来を担う情報と世界約70ヵ国・地域から製薬関係者が集結する本展へのご来場をお待ちしております。

■ 開催概要 ――――――――――――――――――――――――――――――――

名 称： CPHI Japan 2026（第 23回 国際医薬品開発展）

併 催： ファーマIT＆デジタルヘルス エキスポ 2026

Medtec Japan（医療機器設計・製造展）2026

日 程： 2026 年 4 月 21 日（火）-23 日（木） 10:00-17:00

会 場： 東京ビッグサイト 東1・2・3 ・8ホール

主 催： インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

出 展： 800 社（予定）

来 場： 35,000 名（見込み）

入 場： WEB事前登録制・無料



公式サイト：https://www.cphijapan.com



■後援団体 ――――――――――――――――――――――――――――――――

厚生労働省、日本製薬団体連合会、日本製薬工業協会、関西医薬品協会、

日本ジェネリック製薬協会、日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会、

日本一般用医薬品連合会、日本OTC医薬品協会、米国研究製薬工業協会（PhRMA)、

欧州製薬団体連合会（EFPIA）、日本医薬品原薬工業会、（一社）日本薬業貿易協会、

（一社）日本医薬品添加剤協会、日本CMO協会、（一社）日本CRO協会、

日本バイオシミラー協議会、日本漢方生薬製剤協会、

（一財）医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団、日本プロセス化学会、

（公社）日本化学会、（一社）バイオ産業情報化コンソーシアム、

（一社）ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン、

（一社）日本マイクロバイオームコンソーシアム、（一社）日本分析機器工業会、

（公社）日本包装技術協会、（公社）日本薬剤学会、創包工学研究会、

日本動物細胞工学会、（一社）日本試薬協会、（一社）日本科学機器協会、

（一社）日本化学工業協会、化成品工業協会、（一社）触媒工業協会、ヨウ素学会

■出展ゾーンカテゴリー ――――――――――――――――――――――――――

・原料（原薬、中間体、添加剤）

・アウトソーシング（受託開発、CRO等）

・機器・装置（研究所、工場向け機械等）

・バイオ医薬品（機器・装置、受託製造、バイオ原薬等）

・製剤開発／パッケージング（パッケージング、医薬品一次包装素材・受託製造等）



▽出展社リスト

https://www.informa-japan.com/cphifcj/complist/index.php?

■来場対象者――――――――――――――――――――――――――――――――

・製薬企業（購買、調達、創薬研究、臨床開発、原薬・製剤製造、事業開発など）

・バイオ／創薬ベンチャー

・CRO、開発支援

・アカデミア、公的研究機関

■2026年開催の新たな取り組み

創薬力の強化を推進するために創薬・バイオベンチャー15社がプレゼンテーションを行う他、製薬団体、ベンチャーキャピタルなどからキーパーソンをお招きしてパネルディスカッションを開催します。

また、日本薬剤学会の企画協力により、学会の各ワーキンググループによる製剤開発の最新研究成果の発表が行われます。

さらに、ISPE日本本部、DIA Japanの企画によるカンファレンス、パネルディスカッションは本年の開催でも最も注目を集めているプログラムの一つです。

■注目の特別セミナー企画



▽セミナープログラム

https://www.informa-japan.com/cphifcj/seminar/index.php?

――――――――――――――――――――――――――――――――

◆医療DX パネルディスカッション（企画協力：日本製薬工業協会）

――――――――――――――――――――――――――――――――

【基調講演】 ＜3K-13＞ 4月23日(木) 13:00-14:30 東3ホール内

『医療DXが切り拓く日本型医療モデルの未来』

＜パネリスト＞

日本製薬工業協会 会長 宮柱 明日香 氏



社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 理事長（公益社団法人全日本病院協会 会長）

神野 正博 氏

デジタル大臣 松本 尚 氏

日本アイ・ビー・エム（株）ヘルスケア・ライフサイエンスサービス 理事・パートナー

先崎 心智 氏

＜モデレーター＞

（株）ミクス 代表取締役 Monthlyミクス編集長 沼田 佳之 氏

――――――――――――――――――――――――――――――――

◆創薬シンポジウム ～ ニッポンの創薬力強化を図る～

――――――――――――――――――――――――――――――――

【特別企画】日本を代表する創薬ベンチャーと業界のキーパーソンが語る3日間！

（日程）4月21日（火）-23日（木） 東京ビッグサイト 東3ホール内

＜パネルディスカッション紹介＞ [3B-08] 4月22日(水) 15:00-16:00

『創薬イノベーションの最前線：日本の課題と未来へのアプローチ』

＜パネリスト＞

アイパークインスティチュート（株） 代表取締役社長 藤本 利夫 氏

新生キャピタルパートナーズ（株） パートナー 藤波 亮 氏

ルクサナバイオテク（株） 代表取締役社長 佐藤 秀昭 氏

日本製薬工業協会 産業政策委員会 イノベーション推進部会 部会長 寺尾 寧子 氏

＜モデレーター＞

岐阜薬科大学 創薬イノベーション共同研究講座 特任教授 嶋田 薫 氏