オフィス移転の「多額の敷金」という商慣習をアップデート。Wellon Solutionsとジェイリースによる『ポータブル家賃保証（事業用）』が、不動産オーナーに安心をもたらし入居企業の成長投資を後押し

株式会社Wellon Solutions

株式会社Wellon Solutions（本社：東京都中央区、代表取締役社長：平井 章治）は、東証プライム上場のジェイリース株式会社（本社：大分県大分市、東京都新宿区、代表取締役社長：中島 土）と連携し、事業用オフィスやテナント向けの『ポータブル家賃保証（事業用）』の提供・発信を強化いたします。

本サービスは、Wellon Solutionsとジェイリースの「2社共同保証」という強固なスキームにより、日本のオフィス賃貸における「多額の敷金・保証金」という従来の商慣習をアップデートし、入居企業と不動産オーナー双方に新たな価値を提供します。

【社会的背景と課題：オフィス移転における「敷金」の壁】

企業の成長に伴うオフィス移転や拡大において、賃料の数ヶ月～10ヶ月分、あるいはそれ以上の「多額の敷金・保証金」の差し入れは、一般的な商慣習として根付いています。

しかし、とくに成長途上にあるスタートアップ企業や中堅成長企業にとって、多額の現金が「敷金・保証金」として長期間固定化されることは、事業投資（人材採用やシステム開発など）に回すべき貴重な運転資金を圧迫する大きな課題となっています。

一方で、物件を貸し出すオーナー（貸主）や管理会社にとっても、多額の敷金を預かり管理する業務は煩雑です。さらに、2020年の民法改正により、個人の連帯保証人を立てる際のルール（極度額の設定や財産状況の開示義務等）が厳格化されたことで、連帯保証人取得に関わるコンプライアンス対応やリスク管理の負担は増大しています。

【解決策：『ポータブル家賃保証（事業用）』による新しい借り方・貸し方】

このような課題を解決するため、Wellon Solutionsはジェイリースが提供する事業用賃料保証の仕組み（J-AKINAI）を活用し、両社による「2社共同保証」として「ポータブル家賃保証（事業用）」を展開しています。

多額の敷金・保証金を預かる代わりに、強固な信用力を持つ保証会社の保証を活用することで、リスクを確実にヘッジしながら、よりスマートなオフィス賃貸契約を実現します。

【ポータブル家賃保証（事業用）の活用メリット】

【今後の展望】

■ 入居企業（テナント）のメリット- 成長投資へのキャッシュの有効活用- - 貴重なキャッシュを手元に残し、多額な敷金の差し入れが不要（または大幅減額）となるため、浮いた資金を本業の運転資金や人材採用、設備投資などに有効活用できます。- 連帯保証人の取得が原則不要に- - 法人の信用力と保証会社のバックアップにより、スムーズに希望のオフィスを契約することが可能になります。■ 不動産オーナー・管理会社のメリット- キャッシュフロー管理の不安を軽減- - 万が一の滞納時も保証会社から代位弁済を受けることができ、キャッシュフロー管理の不安が軽減できます。- 民法改正に適合したスマートな与信管理- - 煩雑な個人の連帯保証人取得手続きが不要となります。万が一の滞納時や法的手続き時も、保証会社が確実に対応・代位弁済（立て替え）を行うため安心です。- 空室期間の短縮（物件価値の安定・向上）- - 入居希望者が起業直後の法人や、個人事業主など「財務諸表だけでは判断しにくい」場合でも、保証会社がプロの目線で審査、入居候補者の裾野が広がることで空室期間の短縮を図れます。- 優良な成長企業（スタートアップ・中堅成長企業）の誘致- - 資金効率を重視する優良なスタートアップ企業や成長企業にとって、「敷金減額＋保証会社利用」のスキームは非常に魅力的です。ESGや新興企業支援の観点からも、未来の優良テナントを迎え入れやすい環境を構築できます。- - 結果として、都心部の高稼働なオフィス市場においても、テナントの成長を通じた稼働の安定性向上に寄与します。

丸の内よろずグループの一員であるWellon Solutionsは、「ポータブル家賃保証（事業用）」を自社の独自のネットワーク（職域や提携先企業）に向けて積極的に啓蒙・推進してまいります。

「住まいを通じてWellbeingを実感できる社会」を目指す当社は、居住用のみならず事業用の領域においても、関わるすべての人々（企業・オーナー・管理会社）が安心してビジネスに集中できる環境づくりをサポートしてまいります。

ポータブル家賃保証（事業用）にご関心をお持ちの不動産オーナー様や管理会社様は以下のお問い合わせ先にご連絡ください。詳細なご説明をさせていただきます。

お問合せ先

株式会社Wellon Solutions

担当：荒谷

メールアドレス：contact@wellon-sol.co.jp

会社概要

社名: 株式会社Wellon Solutions

所在地: 東京都中央区日本橋室町4丁目 菱華ビルディング

事業内容: 家賃債務保証業、暮らしに役立つサービス提供

ウェブサイト: https://portable.wellon-sol.co.jp/(https://portable.wellon-sol.co.jp/)

社名:ジェイリース株式会社

所在地:大分県大分市都町1丁目3番19号 大分中央ビル7階

事業内容:保証関連事業

〔家賃債務保証、医療費保証、養育費保証〕

ウェブサイト: https://www.j-lease.jp/(https://www.j-lease.jp/)