第22回『CIO Japan Summit 2026』主要議題と基調講演、豪華登壇者の発表

マーカス・エバンズ・イベント・ジャパン・リミテッド (本社: 英国/ 日本支社代表: 雪下 大輔、以下「マーカスエバンズ」) は、2026年5月12日 (火) ～13日 (水) に、エグゼクティブを対象としたITイベント『CIO Japan Summit 2026』を開催します。

イベント概要

マーカスエバンズは、2026年5月12日 (火) ～13日 (水)に第22回目となる『CIO Japan Summit 2026』を開催いたします。本サミットは、IT関連部門の統括責任者、最先端のIT関連のサービスを持つソリューション企業が一堂に会し、2日間にわたり講演・ディスカッション・1to1ミーティング・ネットワーキングなどを通じて、IT業界における課題や解決策について議論をしていただくビジネスイベントです。

『CIO Japan Summit 2026』の主要議題

AGI時代の到来に向けた実践的活用戦略

実験段階から業務基盤への統合を進め、企業全体での価値創出を加速する

コストを超えた価値創出へ

逆風の経済環境下でも、ITをコストから価値創出の原動力へと転換する経営視点を議論する

セキュリティの経営戦略化

セキュリティを単なる防御ではなく、事業継続性と信頼の源泉として位置づけ、競争優位へと転換する

瞬発型データ戦略

生成AIやリアルタイム分析の活用により、データを用いて市場変化に即応し、新たな価値を創出する

トップと現場の同期化

CIOが牽引する、意思決定スピードと実行力の同時加速ができる組織づくりを推進する

変革を止めない人材設計

組織変革を支える人材ポートフォリオ再構築とリスキリング加速による持続的成長の実現を目指す

豪華登壇者による講演

IT業界のリーダーが注目するトピックについて、最新の情報をお届けしたいという思いから、本サミットでも豪華な登壇者をお招きしています。２日間のサミットの議長には、株式会社ZIPAIR Tokyo CIO, IT戦略開発部長 西山 大介氏をお迎えし、主要議題を中心にIT業界必見のトピックに講演者視点で迫ります。

基調講演1: ソニーの企業再生（ターンアラウンド）：企業文化が変わった瞬間、組織が動いた理由

平井 一夫氏

元代表取締役社長兼CEO/ 代表理事

ソニー株式会社/ 一般社団法人プロジェクト希望

基調講演２: 伝統と革新の交差点 ― 倒産寸前から再生を遂げた地方製造業のDXと越境経営

蜂谷 悠介氏

代表取締役

株式会社京屋染物店

単独講演: CIOから経営の中心へ： ITが価値を生む時代のリーダーシップとは

福田 譲氏

執行役員専務 エンタープライズ事業 CEO

富士通株式会社

本サミットでは他にも、ここでしか聞けない豪華登壇者による講演プログラムを設けています。

詳しくは、公式サイト(https://www.marcusevans.com/summit/ciojapan/may26?utm_source=PRTIMES&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=cio26h1_pr)をご確認ください。

参加枠

・ IT部門統括責任者

日本を代表する企業のIT部門の責任者の方が対象です。講演、ネットワーキング、参加者同士のディスカッション、ソリューション企業とのミーティング等を通じて最新の知見を得るとともに新たな人脈の拡大に活用していただけます。

・ ソリューションプロバイダー企業

IT関連のソリューションをもつ企業が対象です。トップ企業のIT部門の決裁権者と1対1でミーティングできる機会があります。

■サミットの開催概要

【名称】 CIO Japan Summit 2026

【日程】 2026年5月12日 (火) ～13日 (水)

【会場】 ホテル椿山荘東京

【主催】 マーカス・エバンズ・イベント・ジャパン・リミテッド

【公式サイト】 https://www.marcusevans.com/summit/ciojapan/may26?utm_source=PRTIMES&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=cio26h1_pr(https://www.marcusevans.com/summit/ciojapan/may26?utm_source=PRTIMES&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=cio26h1_pr)



