兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」は、２０２６年春に、オープンから７周年を迎えます。それに伴い3月20日（金）から期間限定で「忍里７周年イベント」を開催いたします。第七弾として、イベント開催期間内の4月20日（月）から6月30日（火）で「特別任務復活」イベントを開催いたします。過去に忍里で登場した特別任務第24弾「橙火の道標」編、第25弾「ラーメン大作戦！」編を期間限定で開催いたします。

■「忍里7周年記念イベント」 漆の巻 「特別任務復活」概要

実施期間：2026年4月20日（月）～６月30日（火）営業時間：10:00~22:00（最終受付20:00）内容：過去に忍里で登場した特別任務第24弾「橙火の道標」編、第25弾「ラーメン大作戦！」編が期間限定で登場いたします。場所：「NARUTO&BORUTO 忍里」料金：ゴールドチケット 大人4,800円～/小人3,100円～/単品1,500円 ※別途、アトラクションの入場チケットが必要です※復活する特別任務は数量限定のため無くなり次第終了となります。URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ