World Road株式会社（所在地：東京都港区麻布十番2-20-7 髙木ビル、代表：市川太一）は、サービス内容の拡充とパートナーシップの強化を目的として、公式ウェブサイト（https://www.worldroad.org/）を全面リニューアルいたしました。

リニューアルの背景と目的

World Roadはこれまで、「地球をひとつの学校に」をミッションに掲げ、世界規模の学び合いを実現することを目的に、サステナビリティ推進代行・代表、ブランディング・カルチャー広報支援、教育・研修プログラム開発、グローバルコンテンツ制作といったサービスを提供してきました。ありがたいことに、最近では企業や自治体の皆様から「うちの会社でもこういうコンテンツを作れるか？」「社内向けのサステナビリティ研修を一緒に考えてほしい」といった、具体的で踏み込んだご相談をいただく機会が非常に増えています。こうしたお声に応え、サイト内での「World Roadに頼めること」を整理。初めての方でも迷わず、かつ気軽にご相談いただけるようなプラットフォームへと刷新いたしました。

主なリニューアルポイント

# 1. 3つの主要事業をトップページに集約

弊社の3つの代表的なサービスを一目で理解いただけるよう、トップページに配置しました。ワンクリックで各サービスページへ遷移し、詳細内容を確認できる仕様になっています。・CSO／サステナビリティ推進代行・代表： 企業のESG/SDGs/サステナビリティ戦略を伴走支援・ブランドの夢・カルチャー広報支援： PR支援。組織の共感を生むクリエイティブを制作・発信します・研修・教育プログラム： 世界の知見を活かした、リーダー育成プログラム、ロールモデル研修を提供

# 2. 充実した実績ページ

昨年実施した東京地下鉄株式会社（東京メトロ）様のWell-Being新規施策や、岡山大学でのスペシャルトークショー開催をはじめ、弊社が提供したプロジェクト実績を詳細に紹介しています。具体的な事例を通じて、World Roadとの共創イメージを明確に伝える構成に刷新しました。

# 3. グローバルリーダーネットワークの可視化

世界196カ国以上に広がる社会起業家や活動家（通称：ドリーマー）とのネットワークを詳細に記載しています。書籍『WE HAVE A DREAM』やWEB「World of Story」掲載されているグローバルリーダーたちをゲスト講師として招いた、オンラインおよび対面での「グローバルキャリア授業」や、研修の詳細情報も公開しています。

# 4. リアルな「お客様の声」

弊社のサービスを実際にご利用いただいた企業様による「お客様の声」を掲載しております。私たちが提供する伴走支援の内容や、共創によって生まれる変化のイメージをより具体的に描いていただくための参考として、ぜひご覧ください。

■ 最新事例のご紹介・株式会社NTTデータグループ様国内外、世界70カ国・約19万人の社員を対象としたサステナビリティ共通指針の浸透を支援 企画立案から映像制作、社員参加型イベントのサイト構築まで、伴走型でご支援させていただきました事例の詳細・お声はこちらから：

今後の展望

https://www.worldroad.org/GtNJj_0J2/hHJ_JZCh

World Roadは、複雑化する社会課題に対し、独自のクリエイティブ力と圧倒的なグローバルネットワークを掛け合わせ、「納得感」のある解決策を提示し続けます。今後もサイトを通じたコンテンツ発信を強化し、持続可能な社会価値の創造に貢献してまいります。

会社概要

- 企業名：World Road株式会社- 所在地：〒106-0045 東京都港区麻布十番2-20-7 髙木ビル- 代表者：市川太一- E-Mail：info@worldroad.org- 公式サイト：https://www.worldroad.org/- CSO/サステナビリティ推進代行サービスページ：https://www.worldroad.org/cso- 世界196カ国+の夢を知る・World of Story -WE HAVE A DREAM-：https://worldofstory.worldroad.org/ja/