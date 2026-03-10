【ANNA SUI】定番の蝶モチーフシリーズに新作が登場

株式会社ヴァンドームヤマダ

甘いルックスとロックなハート。キュートとクール、ファンタジーとウィット。GOODガールとBADガール。

相反するテイストのミックスが魅力なANNA SUIのアクセサリーの、定番の蝶シリーズから新作が登場。

軽やかな透かし模様にパープルグラデーションを重ねた、アイコンである蝶モチーフの定番シリーズ。

今回の新作は、華やかな存在感や繊細な揺れ感が目を引くイヤーアイテムに加え、カットガラスが煌めくブレスレットをラインナップ。

ANNA SUIを象徴するブラック×パープルのカラーリングが、装いをシックかつドラマティックに演出します。

ブレスレット \13,200／ピアス・イヤリング（左）\16,500、（右）\15,400 ※すべて税込価格イヤリング 各\16,500イヤリング 各\15,400ブレスレット \13,200

■発売日：2026年3月4日頃より発売中

■取扱い：東武百貨店池袋店、ほか全国百貨店ANNA SUIアクセサリー売場(https://vendome.jp/aoyama/stores?bslg=anna-sui)、ANNA SUI公式オンラインストア(https://annasui.co.jp/collections/accessory)など