“あの人に会いたい”が再訪を生む　チイオシ鉾田市農業体験プロジェクト第五弾にんじんの収穫体験を実施しました

株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、茨城県鉾田市と連携し、「チイオシ鉾田市農業体験プロジェクト」第5弾として、2026年1月24日（土）～25日（日）に鉾田市内の人参農家「五右衛門.farm」で「食育×にんじん収穫」プログラムを実施しました。

本プログラムは、にんじんの収穫に加え、袋詰め・箱詰めなど出荷前工程の体験や、生産者との対話を通じて食と農への理解を深め、“観光以上・定住未満”で地域と関わる関係人口の創出を目指す取り組みです。実施後には参加者インタビューを行い、再訪につながる要因や地域との関係性の変化についてお聞きしました。

1. 背景

鉾田市は、農林水産省が公表する市町村別農業産出額（野菜）において平成26年から令和5年の10年連続全国一位を誇る“日本でいちばん野菜をつくるまち”です。豊かな農地と多様な作物に支えられた地域の魅力を、都市部の人々に継続的に伝えていくことは、観光振興はもちろん、関係人口の拡大にもつながります。

FLNは鉾田市と協働し、生産者と地域外の人々をつなぐ農業体験を継続的に展開してきました。2025年からは本取り組みを「チイオシ～地域推し活プロジェクト～」として位置づけ、単発の体験に留めず“継続的な関わりの入口”となる設計で実施しています。

2. 実施内容（当日スケジュール）

本プログラムは1泊2日で実施し、初日はにんじんの収穫体験に加え、袋詰め・箱詰めなどの出荷前工程を一連の流れとして体験。農家の方からは、農業のやりがいや地域の暮らしについて話を聞く時間を設け、参加者が食と農の背景を深く学べる機会としました。体験後の交流会では、鉾田市の美味しい食を囲みながら、地域の方々と心の通う時間を過ごすことができました。

3. 参加者の声

- 1日目（2026年1月24日・土）9:00 大洋駅集合／9:30～10:00 説明・準備／10:00～11:30 にんじん収穫体験／11:30～13:00 昼食（各自持参）／13:00～15:30 袋詰め・箱詰め体験／15:30～17:00 ヒアリング／18:00～20:00 交流会- 2日目（2026年1月25日・日）「ほこたツアー」（～12:00解散）

今回参加したのは関西圏在住、20代の2名。

お二人への農業体験参加後のインタビューを通して、「地域に関わりたいけれど、いきなり移住やボランティアはハードルが高い」そんな同世代の方に向けて、観光客から関係人口として「第二のふるさと」のように関係性が深まっていくプロセスが見えてきました。そこから関係人口の入り口は、実はとても身近なところにあるということが分かります。

本インタビューの内容は、Nativ.mediaにて記事として公開中です。ぜひご覧ください。

4. 今後について

記事はこちら :https://nativ.media/103273/

「チイオシ鉾田市プロジェクト」は、農業体験を通じた関係人口創出を軸に、地域活性化へつなげる取り組みとして継続していきます。次回（第六弾）は、鉾田市の農家「村糸」でのいちごの収穫体験プログラムとして実施予定です。国内外の動きも見据えた農業の現場を体験する機会を通じて、参加者が“地域と関わり続ける入口”を広げてまいります。

