日本ではここだけのスペシャリテを提供するフレンチビストロ＆ワインバー「Le Foyer Ebisu」が誕生

ＫＡＩＲＯＳ ＴＲＡＤＩＮＧ合同会社

恵比寿で味わう本格フレンチとワインの魅力

フレンチビストロ＆ワインバー「Le Foyer Ebisu（ル・フォワイエ恵比寿）」が2026年1月、東京・恵比寿にオープンしました。恵比寿駅近くの落ち着いたエリアに位置し、本格的なフランスの伝統料理と、厳選されたワインを気軽に楽しめる空間を提供しています。

メニューは、フランスの家庭料理とビストロのクラシックを中心に構成。中でも、日本ではまだ珍しい当店のスペシャリテ「フエ（Fouee）」は、ロワール地方の伝統的な小さなパンで、石窯で焼き上げた熱々の状態にお好みの具材を詰めて楽しむスタイルが特徴です。ナスのペースト、ガーリックバター、ポークなど、お好みに合わせてお選びいただけます。

フエ

オーブンで焼き上げた熱々のパン

フエセット

シェアして楽しめる多彩な付け合わせ

ナスのキャビア

ナスをペースト状にした前菜

タプナード

南フランス発祥のオリーブペースト

そのほかにも、コック・オー・ヴァン、オニオングラタンスープ、クロックムッシュといったフランス料理の定番に加え、ムース・オ・ショコラやクレームブリュレなどの伝統的かつ個性あるデザートもご用意しています。

Le Foyer Ebisuは、東京の中心でフランスの食文化を身近に楽しめる、温かく本格的な食体験の提供を目指しています。

サーモンの自家製グラブラックス

塩とディルのサーモン、レモンクリーム添え

豚ロースの低温調理

しっとり仕上げた豚ロース、白ワインバターソース

アルザス風サラダ

ベーコンとポテトの温製サラダ

ル・フォワイエ特製オニオンスープ

パイ生地のドーム仕立て

恵比寿で味わうフランスの食文化

恵比寿は、レストランやバーが集まる東京有数のグルメエリアとして知られています。

Le Foyer Ebisuでは、そのロケーションを活かし、ディナーやデート、ワインを楽しむ夜の時間に最適な、温かく落ち着いた空間を提供しています。

店内はカウンター席とテーブル席を備え、フランスのビストロを思わせる洗練された雰囲気の中でお食事をお楽しみいただけます。

季節の料理とワインのペアリング

メニューは季節ごとに変化し、料理とワインのバランスを大切に構成されています。

Le Foyer Ebisuは、フランス料理をより身近に、カジュアルかつ現代的なスタイルで楽しんでいただける場を目指しています。

■店舗情報

店名：Le Foyer Ebisu（ル・フォワイエ恵比寿）

住所：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-9-1 シャンブ

ル恵比寿1F

営業時間：火曜～土曜 17:30～22:30

定休日：日曜・月曜

Google : https://share.google/2lQFSLoD3zTJJpJsA

Tabelog : https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13315481/

Instagram：https://www.instagram.com/le.foyer.ebisu

公式サイト：https://www.lefoyer-ebisu.com

X：https://x.com/le_foyer_ebisu