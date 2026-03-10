毎月のExcel集計に悩む非エンジニア必見！ 登録者数1万人超のYouTuberが教えるPower BI入門書。基礎から生成AIを使った開発Tipsまでハンズオンで実践し、データドリブンな意思決定を！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年3月19日（木）、非エンジニア向けにMicrosoft Power BIを使ったデータ分析・可視化をわかりやすく解説した書籍「ゼロから学ぶPower BI 実践に役立つデータドリブン分析入門」を発刊します。

本書は基礎編と応用編の2部構成で、前半の基礎編ではPower BIの基本的な知識や使い方、データモデリングの考え方を、実際に手を動かすハンズオン形式で学び、後半の応用編ではPower BIサービスの活用方法や他のPower Platformサービスとの連携、さらに生成AIの活用まで、実務で役立つ応用的な活用方法を学べます。

■ 登録者1万人超のYouTuberがハンズオン形式で解説！Power BIでデータドリブンな意思決定の基礎～応用まで学ぼう

「Power BIを使ってデータ分析・可視化をしたいけど、何から始めればいいの？」 そう思っている方に向けて、本書はPower BIの基礎から実践的な活用方法まで、ステップバイステップで学べる入門書です。

近年、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進により、多くの企業がデータに基づく意思決定（データドリブン経営）を求められています。

しかし現場では、Excelを使った集計・分析に時間がかかるケースも多く、上層部から「別の切り口で見たい」といった要望を受けても、すぐに対応できないことも少なくありません。

本書ではプログラミング未経験の方やITに詳しくないビジネスユーザーでも、Power BIを活用してデータを可視化し、データドリブンな意思決定を実践できるように、ハンズオン形式の解説でわかりやすく説明します。

■ 本書は次のような方におすすめです

- Power BIをこれから学習したい方- 社内のBI推進・DX推進を担当することになった方- データに基づく意思決定を実践したいが、何から始めればよいか分からない方■ 本書の構成

＜基礎編＞

Chapter1 Power BIとは?

Chapter2 データモデリングの基本

Chapter3 Power BIで予算・実績分析レポートを作ってみる！

＜応用編＞

Chapter4 さまざまなデータへの接続

Chapter5 DAXの基本とメジャーの作成

Chapter6 Power BIサービスの活用と運用

Chapter7 Power Apps、Power Automateとの連携

Chapter8 Power BI開発における生成AIの活用

■ 著者 パワ実

非IT系の事務職として勤務していた2021年、組織のMicrosoft 365導入をきっかけにPower Platformと出会う。

Power Platform等を活用したDX推進プロジェクトを経験し、2023年にITコンサルティング会社へ転身。

市民開発者支援や開発プロジェクトに従事する。その後独立し、現在はDXコンサルタントとして活動。

企業向けのPower Platform導入支援、アドバイザリー、研修講師などを通じて、組織のDX推進を支援している。

YouTubeチャンネル「業務効率化・データ活用ちゃんねる」は2024年に登録者1万人を突破。

2025年にはMicrosoft MVP Awardを受賞。

YouTube、ブログ、Xでの情報発信や、Power Platform初心者向けの開発サポートサービスを提供している。

〇YouTube：業務効率化・データ活用ちゃんねる(https://www.youtube.com/@pawami)

〇ブログ：https://www.powerplatformknowledge.com

〇Xアカウント：@pawami_powerpf(https://x.com/pawami_powerpf)

■書籍概要

書名 ゼロから学ぶPower BI 実践に役立つデータドリブン分析入門

著者 パワ実

定価 3,630円（税込）

発売日 2026年3月19日（木）

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798076139

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18546530/

※全国書店、ネット書店でお買い求めいただけます