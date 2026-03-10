MoN Takanawa開館記念特別公演「MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥」キャスト第二弾を発表！

一般財団法人JR東日本文化創造財団

2026年3月28日（土）にTAKANAWA GATEWAY CITYに開館となる、文化の実験的ミュージアム「MoN Takanawa: The Museum of Narratives（モン タカナワ: ザ ミュージアム オブ ナラティブズ、以下MoN Takanawa）」（運営：一般財団法人JR東日本文化創造財団）およびTBSは、開館記念特別公演「MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥」の最新情報を発表します。

本公演を彩るキャスト第2弾として、声の出演に梶裕貴、本郷奏多を迎え、さらに「MANGALOGUER（マンガローガー）」として小森隼（GENERATIONS）、新内眞衣の出演が決定しました 。あわせて、本編の世界観と連動した音楽イベント「ジェフ・ミルズ presents 火の鳥ーエレクトロニック・シンフォニカー」の詳細を公開。

■「MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥」キャスト情報

「MANGALOGUE」は、普段は一人で読むマンガを、みんなで体験する新しいライブパフォーマンスです。マンガそのものを映し出す巨大LED、舞台をナビゲートする「ロボットアーム」、そして観客と一緒に物語を旅する「MANGALOGUER（マンガローガー）」たちとともに、マンガの世界を体感します。

声の出演として、舞台をナビゲートするロボットアームの鉄腕アーム役に山寺宏一、火の鳥役に夏木マリ、猿田博士役に古田新太、タマミ役にあのが出演。この度、マサト役に梶裕貴、ロック役に本郷奏多の出演が決定しました。

観客と一緒に物語を旅する「MANGALOGUER（マンガローガー）」には又吉直樹に加え、小森隼（GENERATIONS）、新内眞衣が新たに加わりました。出演日は今後発表いたします。

今回、出演が決定した梶裕貴、本郷奏多、小森隼（GENERATIONS）、新内眞衣よりコメントが到着しました。

＜声出演＞

- 梶裕貴（マサト 役）

＜プロフィール＞

9月3日生まれ。2004年に声優デビュー。「進撃の巨人」エレン・イェーガー役をはじめ、話題作のキャラクターを数多く演じる。2013年度には史上初の2年連続で声優アワード主演男優賞を受賞。その声に、人間の脳と心に癒しの効果を与えるという「1/fゆらぎ」の響きを持つ。声優20周年を記念してAI音声合成プロジェクト【そよぎフラクタル】を発足。

＜コメント＞

手塚治虫先生作品に声優として関わらせていただけること、非常に嬉しく、光栄に感じております。また、私が展開している音声AIプロジェクトのテーマと『火の鳥』に込められたメッセージが驚くほど共通しており、今回キャスティングしていただけたことへの不思議なご縁を感じました。「劇場型マンガライブ」という新しいエンタメ、その柿落とし公演ということで、かなりの気合いを入れてマサトを演じさせていただきました。MANGALOGUEだけの体験が、あなたを待っています。MoN Takanawa: The Museum of Narrativesまで、ぜひ遊びにいらしてください！

- 本郷奏多（ロック 役）

＜プロフィール＞

これまで映画「GANTZ」「進撃の巨人」「キングダム」「鋼の錬金術師」「幽☆遊☆白書」など大ヒット漫画・アニメの実写化作品に加え、大河ドラマや連続テレビ小説など、数々の話題作に出演。2026年は、3月にGEMSTONE Creative Labelの短編映画「インフルエンサーゴースト」が公開、4月より主演ドラマ「時光代理人」の放送がスタート。

＜コメント＞

日本を代表する手塚治虫先生の作品、火の鳥。この度参加させていただけることをとても光栄に思います。自分が小学生の頃に図書室で読み、子供ながらに感じた感覚を思い出し、大切に演じさせていただきたく思います。是非楽しみにしていてください。

＜リアル出演＞（「MANGALOGUER（マンガローガー）」）

- 小森隼（GENERATIONS）

＜プロフィール＞

2012年11月、GENERATIONS パフォーマーとしてメジャーデビュー。グループの中でもMC力に長けており、2020年4月からはこもり教頭としてTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」でパーソナリティーを担当し、2021年10月からは校長に就任。2025年10月と2026年1月にはTBS「THE TIME,」マンスリー金曜レギュラーを務めるなど多数のTV番組へも出演。アーティストだけでなく、ラジオパーソナリティー・タレント・プロデューサーなどマルチに活動。

＜コメント＞

MANGALOGUEと言う新しい体験。僕が生まれるより前に誕生した火の鳥と言う物語。過去と未来の交差点が今回のライブパフォーマンスだと思います。個人的にも大好きな作品を通して今を表現できる事、そして体験できる事をとても嬉しく感じます。全力を尽くしてその瞬間を楽しみたいと思います！

- 新内眞衣

＜プロフィール＞

埼玉県朝霞市出身。女性アイドルグループ乃木坂46としてデビュー。モデル、ラジオパーソナリティ、タレント、女優として活躍。 ニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」「SDGs MAGAZINE」、ニッポン放送Podcast Station「新内眞衣のまいどあり」に出演中。

＜コメント＞

手塚治虫先生の作品に参加させていただき、とても光栄です。私が生まれる何十年も前から存在する『火の鳥』。長年愛されてきたこの世界観をより楽しんでいただけるよう精一杯務めたいと思います！

さらに、キャスト８名からの意気込みコメント動画も公開しました。

URL：https://youtu.be/7xKX7oPhPdc

動画コメント：鉄腕アーム役 山寺宏一、火の鳥役 夏木マリ、マサト役 梶裕貴、猿田博士役 古田新太、タマミ役 あの、マンガローガー 又吉直樹、小森隼、新内眞衣

■連携企画「ジェフ・ミルズ presents 火の鳥 ーエレクトロニック・シンフォニカー Special Guests 上原ひろみ and LEO」

「MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥」のフィナーレを飾るのは、手塚治虫「火の鳥」を原作にした特別ライブです。2026年5月17日（日）の一夜限りのコラボ企画に向け、出演者からメッセージが寄せられました。

- ジェフ・ミルズ

＜プロフィール＞

1963年アメリカ、デトロイト市生まれ。現在のエレクトロニック・ミュージックの原点ともいえる“デトロイト・テクノ“のパイオニア的存在。近年は音楽のみならず近代アートのコラボレーションも積極的に行っており、フランス文化勲章のオフィシエの称号授与された。

＜コメント＞

環境の相転移と手塚治虫の、一見遊び心のあるイメージこそが、私たち人間がそれを表現する最良の方法だ。『未来編』の物語のように、そこには希望を指し示す要素が確かに存在する。

- 上原ひろみ

＜プロフィール＞

1979年静岡県浜松市生まれ。2003年『Another Mind』で世界デビュー。2011年「ベスト・コンテンポラリー・ジャズ・アルバム」でグラミー賞受賞。2021年東京オリンピック開会式にて演奏。2023年映画『BLUE GIANT』で第47回日本アカデミー賞「最優秀音楽賞」を受賞。

＜コメント＞

「火の鳥」の世界観の中、ジェフ・ミルズさんが、私、そして箏のLEOさんと創る宇宙、今からとても楽しみです。新しい美術館の匂いを感じながら、その瞬間にしか生まれないものを掴みに行きたいと思います。

- LEO

＜プロフィール＞

1998年生まれ。ジャンルを超えたボーダレスな活動で注目を集める箏奏者。9歳より箏を始め、16 歳でくまもと全国邦楽コンクールにて史上最年少・最優秀賞・文部科学大臣賞受賞、その後東京藝術大学に入学。「情熱大陸」「題名のない音楽会」「徹子の部屋」など多くのメディアに出演。

＜コメント＞

ジェフ・ミルズさんが描く壮大なサウンドスケープの中で、箏（こと）という楽器の音がどのように響くのかとても楽しみです。上原ひろみさんと同じ舞台で「火の鳥」の物語を音で紡げることを光栄に思います。

■プログラム概要／チケット情報

MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥

50年前マンガの神様・手塚治虫が、予言し創造した世界「火の鳥 未来編」が2026年、最先端のライブ空間MoN Takanawaで、新たに着彩された原稿、豪華キャストたちとともに、最新のイマーシブ・物語体験として蘇る。

【日程】2026年4月22日（水）～5月16日（土）

【会場】Box1000

【主催】MoN Takanawa: The Museum of Narratives／TBS

【企画制作】MoN Takanawa: The Museum of Narratives／

TBS／Bascule Inc.

【原作】手塚治虫「火の鳥 未来編」

【制作協力】手塚プロダクション

※手塚治虫／手塚プロダクションの「塚」について、正しい表記は旧字

＜特別先行販売＞

- 【公式】MoN Takanawaチケット（会員限定）：2月28日（土）10:00～3月14日（土）9:59https://ticket.montakanawa.jp/project/wjwhIbbLe5?lang=ja- MoN Takanawa公式プレイガイド ゲスト販売（Fever）：2月28日（土）10:00～3月14日（土） 9:59https://feverup.com/m/586037- TBSチケット：2月28日（土）10:00～3月11日（水）23:59https://tickets.tbs.co.jp/mangalogue_hinotori/

＜先行販売＞

- チケットぴあ：3月4日（水）10:00～3月14日（土）9:59https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2666343- イープラス：3月14日（土）10:00～3月24日（火）23:59https://eplus.jp/mangalogue_hinotori/- ローチケ：3月14日（土）10:00～3月24日（火）23:59https://l-tike.com/mangalogue_hinotori/- アソビュー！：3月14日（土）10:00～3月24日（火）23:59https://evt.asoview.com/mangalogue_hinotori

＜通常販売＞

- 【公式】MoN Takanawaチケット（会員限定）：3月26日（土）10:00～各回当日開演まで- MoN Takanawa公式プレイガイド ゲスト販売（Fever）：3月26日（土）10:00～各回前日23:59まで

＜料金＞

一般：4,500円・5,500円／U25：4,500円／小学生以下：3,000円

※料金は全て税込価格です。

※開催日程、出演者等によって料金が異なります。

※４歳未満のお子さまはご入場いただけません。

＜詳細＞

- MoN Takanawa公式ウェブサイト「MANGALOGUE（マンガローグ：火の鳥）」https://montakanawa.jp/programs/mangalogue_hinotori/- 「MANGALOGUE（マンガローグ：火の鳥）」特設サイトhttps://montakanawa.jp/special/mangalogue_hinotori/

MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥連携企画ジェフ・ミルズ presents 火の鳥 ーエレクトロニック・シンフォニカー Special Guests 上原ひろみ and LEO

手塚治虫「火の鳥 未来編」に着想を得て、ジェフ・ミルズが描き出す一夜限りの完全オリジナル公演。永遠の命、輪廻転生をテーマに据え、火の鳥の物語を壮大な音楽で奏でる。

【日程】2026年5月17日（日）

【会場】Box1000

【原作】手塚治虫「火の鳥 未来編」

【主催】MoN Takanawa: The Museum of Narratives、TBS

【企画制作】Axis Records、U/M/A/A Inc.

【企画協力】手塚プロダクション

※手塚治虫／手塚プロダクションの「塚」について、正しい表記は旧字

＜抽選販売＞

- チケットぴあ：ぴあ特別先行販売：3月11日（水）18:00～3月15日（日）23:59- チケットぴあ：いち早プレリザーブ：3月18日（水）18:00～3月22日（日）23:59https://w.pia.jp/t/mon-jeffmills/

＜先行販売＞

- 【公式】MoN Takanawaチケット（会員限定）：3月27日（金）10:00- MoN Takanawa公式プレイガイド ゲスト販売（Fever）：3月27日（金）10:00https://montakanawa.jp/programs/jeff_mills/- TBSチケット：3月27日（金）10:00https://tickets.tbs.co.jp/jeff_mills/

＜料金＞

プレミアムチケット（2階指定席）25,000円※1

Sチケット（2階指定席）18,000円※2

Aチケット（1階スタンディング）10,000円

U25チケット（1階スタンディング）7,000円

※1ピクチャー盤LP＋限定Tシャツ＋Jeff Millsサイン会参加券

※2ピクチャー盤LP付き

※料金は全て税込価格です。

※U25は枚数制限があります。

＜詳細＞

■「火の鳥 未来編」について

- MoN Takanawa公式ウェブサイト「ジェフ・ミルズ presents 火の鳥 ーエレクトロニック・シンフォニカー Special Guests 上原ひろみ and LEO」https://montakanawa.jp/programs/jeff_mills/画像提供：朝日新聞出版

「火の鳥 未来編」は、全12篇から構成される『火の鳥』シリーズの一編。シリーズの中でも最も先の時代となる、西暦3404年以降の世界を舞台としている。本作は1967年に発表され、地球環境の荒廃や人類社会の変質、人工生命の研究などを背景に物語が展開される。

作中では、AIやクローン技術を想起させる要素が描かれており、当時の科学観や未来像が反映されている。過去から未来へと連なる『火の鳥』全体の構成の中で、「未来編」は人類の行き着く先を描くエピソードとして位置づけられており、その影響は世代や国境を越え、現在のマンガ・アニメーション、さらには映像表現全体にも及んでいる。

■伝統からマンガ、音楽、宇宙まで。文化の実験的ミュージアム

MoN Takanawa: The Museum of Narrativesについて

The Museum of Narratives の頭文字「MoN」には、新たな自分と出会う新しい世界への「門」、そして、未来を考え創造するための「問(問い)」の２つの意味が込められています。

公式サイト：https://montakanawa.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/montakanawa/ (@montakanawa)

今後の詳細情報は、公式ウェブサイトおよびSNSを通じて順次発信いたします。

※パース提供：JR東日本

※2026年3月の情報を元に制作したものです。内容は今後変更となる可能性があります。

※「MoN」、「MoN Takanawa」並びに「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」は、一般財団法人JR東日本文化創造財団の登録商標です。