ベストカーのトラックマガジン「フルロードVOL.60」本日発売！

株式会社講談社

自動車雑誌ナンバーワンのベストカーが自信をもってお送りするトラック情報誌！ 美しい写真と詳細なデータ、大胆な企画と緻密な取材で読者を魅了。

「ますますトラックが好きになる！」記事が満載！

昨秋の「ジャパンモビリティショー2025」でデビューした「新型ギガ」はいすゞ自動車の旗艦モデル。初のフェイスリフトをはじめ力の入った改良で「25型」にチェンジした。この新型ギガの「解説＆試乗」をたっぷりお届け。さらに日本市場に本格的に参入したメルセデス・ベンツ「アロクス」重量品搬送仕様の解説、5月14日から3日間開催される「ジャパントラックショー2026」の開催直前情報も必見！ 今号も本誌は話題満載！

いすゞ自動車の大型トラック「ギガ」の最新改良モデル、通称25型は「ファイブスターギガ」として初のフェイスリフトを実施。パワートレーンや運転席シートは、大幅改良モデルたる従来モデル（23型）を継承しながら、25型では現行世代のいすゞの旗艦モデルとしてアピアランスを一新したのが特徴だ。試乗レポート＆詳細解説でその魅力と実力に迫る！

ウニモグの輸入販売で知られるワイ・エンジニアリングが新たに取り扱いを始めた「アロクス」「アクトロス」の重量品搬送仕様は、日本の超重量物の輸送シーンを一変させる待望のモデル。その第1弾として登場した「アロクス4763 8×6」の実車を取材し、そのポテンシャルをレポートする。

いよいよ5月14日から3日間もパシフィコ横浜で「ジャパントラックショー2026」が開催される。この日本最大の「トラックの祭典」の全容をお伝えするとともに、出展各社に取材し「どこよりも早い」出品情報を網羅！ 開催直前の格好のガイダンスをお届けする。

【CONTENTS】

【解説＆試乗】いすゞ新型ギガ ファイブスターギガ ここに極まる！

【解説】メルセデス・ベンツ アロクスSLT 重量品搬送仕様

【解説＆試乗】トラックオーコクが販売する中国FOTONのEVトラック eオウマーク日本仕様を試す！

【東京オートサロン2026】いすゞA＆Sが出品したエルフ＆エルフミオベースのカスタムモデル

【ダカールラリー2026】35年連続完走！ 日野チームスガワラの軌跡

【開催直前情報】どこよりも早いジャパントラックショー2026ガイダンス

【新型車情報】日野プロフィア／UDクオン／いすゞフォワード／三菱ふそうスーパーグレートトラクタ＆キャンターほか

『ベストカーのトラックマガジンfullload VOL.60』（3月10日）より全国の書店等で発売中です！

【商品概要】

発売日：2026年3月10日

判型 ：A4判

ページ数：96ページ

ISBN-13:978-4065418444

定価：1320円（税込）※電子版も配信中

【『fullload』の定期購読につきまして】

