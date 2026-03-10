eBay販売の″AI格差″を解消する「Bee」、バージョン2.0を正式リリース。AIチャット自動返信・オファー自動送信・広告スケジューリングなど、越境EC運用の完全自動化を実現

株式会社BeeBeeマーケティングオートメーション

AIによるチャット自動返信、ウォッチャーへのオファー自動送信、広告の自動スケジューリングなど、越境EC運用に必要な業務を包括的に自動化します。チャット機能は無料で利用可能です。

リリースの背景

越境ECプラットフォーム「eBay」を活用する日本のセラーは年々増加しており、日本製品への海外需要は堅調に拡大しています。一方で、多くのセラーが英語でのバイヤー対応、時差を考慮した広告運用、価格競争力の維持といった課題に直面しており、これらの業務を手作業で行うことが成長のボトルネックとなっています。

さらに、AIを積極的に活用するセラーとそうでないセラーの間で、売上や業務効率に大きな差が生まれ始めています。eBay Inc.のジェイミー・イアノーネCEOも、AIエージェントが売買双方の体験を変革する「Agentic Commerce（エージェンティック・コマース）」の時代が到来すると表明しており、eBayプラットフォーム全体がAI活用を前提とした方向へ進化しています。

「Bee」は、こうしたAI格差を解消し、すべてのeBayセラーがAIの恩恵を受けられる環境を提供するために開発されました。

Bee バージョン2.0の主な機能

1. AIチャット自動返信

バイヤーからのメッセージに対し、AIが文脈を理解して最適な返信案を自動生成します。英語対応に不安のあるセラーでも、プロフェッショナルな品質の返信を即座に作成でき、返信速度の向上とバイヤー満足度の改善を同時に実現します。本機能は無料で利用可能です。

2. オファー自動送信

商品にウォッチ（お気に入り登録）をつけたバイヤーに対し、最適なタイミングで自動的にオファーを送信します。購入を迷っているバイヤーの背中を押すことで、売上の取りこぼしを防ぎます。

3. 広告自動スケジューリング

eBay Promoted Listings（プロモーテッドリスティング）の広告を、販売対象国のゴールデンタイムに合わせて自動でON/OFFする機能です。広告費のムダを削減しながら、効果的な露出を実現します。

4. 売れ筋分析・価格自動改定

市場データに基づいた売れ筋商品の分析と、競合状況を踏まえた価格の自動改定により、データドリブンな販売戦略を支援します。

5. 複数アカウント一元管理

複数のeBayアカウントを一つのダッシュボードで管理でき、アカウントごとの切り替え作業を不要にします。チーム管理機能により、外注スタッフとの連携も効率化します。

Bee愛されるストア運営

eBay Japan公式サポートツール認定

「Bee」は、eBay Japanの公式サポートツールとして認定を受けています。eBayのAPI連携基準を満たし、セラーが安心して利用できるツールとして、eBay Japanからの推奨を受けています。

料金体系

Beeは、個人セラーから法人セラーまで幅広いニーズに対応する複数のプランを用意しています。AIチャット自動返信機能は、すべてのプランで無料で利用可能です。各プランの詳細は、Bee公式サイトよりご確認ください。

無料登録について

Beeは、下記の公式サイトより無料で新規登録が可能です。登録後、お持ちのeBayアカウントを連携するだけで、すぐにAIチャット機能をご利用いただけます。

Bee 公式サイト（無料登録）： https://bee-marketing.xyz/#/

※登録は無料です。

※認証メールが迷惑メールフォルダに振り分けられる場合がありますので、ご確認ください。

今後の展望

株式会社Beeは、eBayセラーの業務効率化と売上最大化を支援するため、AI技術を活用した機能の拡充を継続的に進めてまいります。今後も、越境ECに取り組むすべてのセラーが「AIを使いこなしている側」に立てるツールの提供を目指します。

Bee利用ブログ

https://ebay-marketing-tool.com/

会社概要

| 項目 | 内容 |

| 販売業者 | 株式会社Bee |

| 所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-7-8 VORT秋葉原IV 2F |

| 運営統括責任者 | 山崎美咲 |

| 事業内容 | eBayセラー向けAIマーケティング自動化ツール「Bee」の開発・運営 |

| 公式サイト | https://bee-marketing.xyz/#/ |

| メールアドレス | info@bee-group.net |

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Bee

メール：info@bee-group.net

公式サイト：https://bee-marketing.xyz/#/