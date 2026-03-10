【楽天スーパーSALE★残り7時間！】最大69%OFF＆ポイント最大20倍！FOSSiBOTがお得な新生活応援キャンペーンを実施中！

Shenzhen Qichang Intelligent Technology Co., Ltd「楽天スーパーSALE×FOSSiBOT楽天市場店」セール会場はこちら(https://search.rakuten.co.jp/search/event/?ev=27&sid=400527)

今回のセール期間中は、人気モデルの割引に加え、セット購入キャンペーンや楽天ポイントアップ企画など、多数の特典をご用意しております。

■キャンペーン概要

セ一ル会場へ :https://www.rakuten.ne.jp/gold/heystop/event/thanks/

開催店舗：FOSSiBOT 楽天市場店

開催期間：2026年3月4日（水）20:00 ～ 3月11日（水）01:59

割引率：最大69％OFF

対象製品：ポータブル電源、ゴルフレーザー距離計、走行充電器、ソーラーパネル、タフネススマホ、タフネスタブレット

店舗ページ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/heystop/

※セール期間中、予告なしに価格を変更する可能性がございます。詳細については、店舗よりご確認ください。

LINE友だち追加で1,000円OFFクーポンGET！★全品対象&今すぐ使える！

■注目商品

クリックはこちら》(https://page.line.me/550ewzou?openQrModal=true)FOSSiBOT ポータブル電源1024Wh+ソーラーパネル110W セット

2026年新発売★【50％OFF】FOSSiBOT ポータブル電源F1800+ソーラーパネル110W セット

・大容量1024Wh＋1500Wの安定出力！防災用からアウトドアまで幅広く活躍！

・100W高効率ソーラーパネル搭載で、停電時も太陽光で安心充電！

・複数ポート同時出力対応！スマホから小型家電までまとめて給電可能！

・折りたたみ式ソーラーパネルで持ち運び便利！キャンプや車中泊にも最適！

製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/heystop/f1800sp/

FOSSiBOT ポータブル電源2048Wh+ソーラーパネル200W セット【69％OFF】FOSSiBOT ポータブル電源F2400+ソーラーパネル200W セット

・超大容量2048Wh＋高出力で家電も余裕！防災にもアウトドアにも大活躍！

・200W高効率ソーラーパネル搭載で、停電時も“太陽光で自力充電”が可能！

・同時多端子出力でスマホから家電まで一括対応！

・IP67防水パネル＋頑丈設計で安心！屋外でも天候を選ばずしっかり発電！

製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/heystop/f2400-sp200/

FOSSiBOT ポータブル電源1024Wh+ソーラーパネル200W セット【64％OFF】FOSSiBOT ポータブル電源F1200+ソーラーパネル200W セット

・軽量設計で持ち運びラクラク！1024Whの“ちょうど良い大容量”モデル！

・200W高効率ソーラーパネルで、外でも停電時でも太陽光からしっかり充電！

・複数デバイス同時給電に対応！キャンプ・車中泊・防災に最適！

・IP67防水パネル＋コンパクト収納で、アウトドア使用がさらに快適に！

製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/heystop/f1200sp/

FOSSiBOT ポータブル電源3480Wh+ソーラーパネル420W セット【64％OFF】FOSSiBOT ポータブル電源F3600Pro+ソーラーパネル420W セット

・3480Whの大容量＋拡張バッテリー対応！最大11,520Whまで増設可能！

・420Wハイパワーソーラーパネルで、屋外でも効率よく高速充電！

・複数家電を同時に運転できる高出力モデル、防災・停電対策に最適！

・折り畳み式パネル＆高耐久設計で、家庭用・企業用でも安心して使用可能！

製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/heystop/f3600-sp420/

2025新発売★カーチャージャー

FOSSiBOT 走行充電器580Ｗ

【65％OFF】FOSSiBOT 走行充電器 FAC580

・最大580Wの超高速走行充電。移動時間をそのまま“充電時間”に変換

・48V以上入力に対応、多くのポータブル電源＆車種に幅広く互換

・6重安全保護＋デュアルモード搭載。走行中も停車中も安心して充電

・プロ級冷却＆簡単取付。キャンプ・車中泊・防災で頼れる車載チャージャー

製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/heystop/charger1/

ゴルフ距離計

FOSSiBOT ゴルフ距離計 F1000

【50％OFF】2025新発売★FOSSiBOT ゴルフ距離計 F1000

・悪天候時も気にならず！霧・雨天に対応できる「霧モード」搭載！

・超小型・超軽量＋「3点間距離測定モード」でさらに便利に！

・最速0.02s測定速度を実現

・ポケットに収まる超コンパクトボディ

・内蔵マグネットでポーチ不要！カートやクラブにピタッと装着できてとても便利

製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/heystop/f1000-ss/

楽天ランキング1位受賞！人気モデル「ゴルフ距離計 C1000F」

FOSSiBOT ゴルフ距離計 C1000F

・超小型・超軽量＋「3点間距離測定モード」でさらに便利に！

・最速0.04s測定速度を実現

・ポケットに収まる超コンパクトボディ

・内蔵マグネットでポーチ不要！カートやクラブにピタッと装着できてとても便利

製品ページ：https://item.rakuten.co.jp/heystop/c1000/

FOSSiBOTについて

FOSSiBOTは「すべての人に、より安全で持続可能なエネルギーとテクノロジーを届ける」ことを使命に、スマートフォンからポータブル電源、防災グッズまで、多様な製品を開発・提供しています。

革新的な技術チームのもと、耐久性・性能・使いやすさを追求し、アウトドアや日常、防災の現場でも信頼できる製品を実現。

私たちは、高品質かつ手に届きやすいテクノロジーで、世界中のユーザーの暮らしをもっと快適に、もっと安心にすることを目指しています。