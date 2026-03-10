中京テレビ放送株式会社(本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：黒崎 太郎)は、毎週火曜よる7時から放送する「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」の番組放送5周年を記念し、番組の世界観が楽しめるイベント「全国4大都市ツアー オモウマランド supported byこだわり酒場」を名古屋・東京・大阪・福岡で開催いたします。





全国4大都市ツアー オモウマランド supported byこだわり酒場





■イベント概要

催事名 ：全国4大都市ツアー オモウマランド supported byこだわり酒場

開催場所

名古屋 ：2026/4/3(金)～4/5(日)

久屋大通公園 エンゼル広場(愛知県名古屋市中区)

東京 ：2026/4/10(金)～4/12(日)

有明ガーデン 1F スポーツエンターテイメント広場(東京都江東区有明)

大阪 ：2026/4/24(金)～4/26(日)

グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた(大阪府大阪市北区)

福岡 ：2026/5/8(金)～5/10(日)

福岡大名ガーデンシティ(福岡県福岡市中央区)

開催日時：各会場ともに金曜16時～21時 土曜10時～21時 日曜10時～20時

※入場無料(飲食や物販は有料。売り切れ次第終了)※番組グルメは完全事前予約制。





見て！買って！体験して！





オモウマ広場





※イベント内容は、一部変更になる可能性があります。

※場内混雑時にご入場をお待ちいただく場合や、入場規制を行う場合がございます。









■高さ8m超！「オモてなし巨大ガチャ」

イベントのモニュメントでもあり、フォトスポットでもあり、番組グッズも買えるオモてなし空間を演出。





■リアルに再現！オモウマい店の収録セット※名古屋・東京のみ





■オモウマ美術館～テレビでは伝えきれない「あのグルメ」や「店主さんから頂いたはく製」も！？～

※大阪・福岡は展示のみとなります。





■あの店主を超えろ！チャレンジステージ

※一部エリアは展示のみとなります。※実際に店主が来場するわけではありません。

「みんなで楽しむ15秒チャレンジ！」

・山梨、超高速マッハ中華「かんざし」のスピード鍋振り

・宮崎、気合店主「百姓うどん」のヨッシャー大声バトル

・北海道、「マルトマ食堂」の超サーモン丼 盛り付け対決

※実際の食品を盛り付けるわけではありません。





■オモウマいグッズ店

番組オリジナルグッズ販売コーナー。随時イベントホームページにて扱うグッズをアップ予定。※売り切れ次第終了





オモウマ広場 イメージ





番組オリジナルグッズ

※画像は一例です









満足するまで食べて！飲んで！





オモウマ酒場

オモウマ酒場イメージ





お祭りの酒場気分が味わえるエリア「オモウマ酒場」では、各会場でオモウマい店取材店3店＋地元人気店5つ計8店が来場者の皆さんをオモてなし！

※一部会場では店舗数が異なります。

※場内混雑時にご入場をお待ちいただく場合や、入場規制を行う場合がございます。

※オモウマい店取材店の商品(食事)については完全事前予約制となります。

※地元人気店の商品(食事)について、売り切れとなる場合があります。









【名古屋会場オモウマい店取材店舗】※完全事前予約制

(1) 味のイサム(埼玉県)

・元祖ぶたから 1,000円

(2) たこ焼 イヴちゃん(宮城県)

・ナポリタン 800円

(3) 呑み処 酒場塾(東京都)

・3種のモツ煮 700円









【東京会場オモウマい店取材店舗】※完全事前予約制

(1) 味のイサム(埼玉県)

・元祖ぶたから 1,000円

(2) 上州太田 山口屋(群馬県)

・やきそば 600円

(3) 大衆居食 信貴(山梨県)

・信貴特製水餃子 600円

(4) 幸来食堂 金龍閣(栃木県)

・とちぎ和牛入り ビーフシチュー 1,000円

・甘エビの唐揚げ 700円









【大阪会場オモウマい店取材店舗】※完全事前予約制

(1) 味のイサム(埼玉県)

・元祖ぶたから 1,000円

(2) 手打ちらーめん勝龍(新潟県)

・みそラーメン 900円

(3) 広東名菜 好好(栃木県)

・香港焼き焼き小籠包 900円

・広東フカヒレ蒸し餃子 1,000円









【福岡会場オモウマい店取材店舗】※完全事前予約制

(1) 味のイサム(埼玉県)

・元祖ぶたから 1,000円

(2) 中華ごはん かんざし(山梨県)

・奇跡のエビ入りシューマイ 600円

(3) 支那そば たかはし(徳島県)

・半々半々チャーハン 600円









【注意事項・オモウマい店取材店舗のグルメチケットの予約方法】

チケットぴあにて事前販売を行います。

詳細はオモウマランドのHPに、今後の事前販売スケジュールを掲載予定。





※1会場につきお一人様で購入できる上限枚数は、1メニューのみ3枚まで。

※複数店舗、複数メニューの購入はできかねます。

※購入者は、指定入場時間内にご来場いただくよう、よろしくお願いいたします。

※お客様の遅れによる料理提供の対応はできない場合がございます。

※会場の混雑状況によっては購入までお待ちいただく場合があります。

※チケット販売は先着順となります。

※本券の変更・払戻・再発行・転売不可。





名古屋会場





東京会場





大阪会場





福岡会場





【各会場 地元グルメ】

イベントホームページにて随時公開します。









【各会場の飲料販売ブース】





オモウマ酒場飲料販売ブース





・レモンサワー 300円

・タコハイ 300円

・なっちゃん 200円

・伊右衛門 200円

・天然水 200円









■特別企画

オモウマグルメ購入者全員に「タコハイ」or「レモンサワー」半額券をプレゼント









■最後にーすべての“オモウマ”に感謝を込めて

本イベントを通じ、番組の魅力をリアルに体感していただき、視聴者および地域の皆さまとのつながりを、さらに深めていきたいと考えています。









■公式コメント

2024年3月に開催された「ヒューマングルメ祭り ー オモウマいフェス」から2年がたち「全国4大都市ツアー オモウマランド supported byこだわり酒場」として復活しました。

番組の魅力は“ウマい料理”だけでなく、店主たちの「喜んでほしい」「笑ってほしい」「幸せになってほしい」という圧倒的なおもてなし精神。

リアルで触れる“オモてなし”が、きっとあなたの心を温かくします。

全国4都市で、皆さまのご来場をお待ちしています。





オモウマランド 公式ホームページ： https://www.ctv.co.jp/omouma-land/

オモウマランド 公式X ： https://x.com/omouma_land

オモウマい店 番組公式X ： https://x.com/omouma_CTV

中京テレビ広報 公式X ： https://x.com/ChukyoTV_PR