撮影・物販を中心としたオールジャンルファンミーティング「推し撮りフェス2」2026年3月15日（日）開催 総勢66組が出演 スペシャルアンバサダーに秋本帆華、イメージキャラクターに猫田あしゅ

アニソフィア株式会社

アニソフィア株式会社は、2026年3月15日（日）、東京・有明のTFホール1000にて、撮影・物販を中心としたオールジャンルファンミーティング、「推し撮りフェス2」を開催します。

本イベントは、ファンと出演者が直接交流できることをコンセプトに、チェキ会や撮影会、各種物販などを実施し、総勢66組の出演者が登場します。

スペシャルアンバサダーには、アイドル時代に培った愛嬌を武器に声の仕事や女優業などマルチに活躍する、スターダストプロモーション所属の秋本帆華（あきもとほのか）さんが就任しました。

秋本さんは、マンガやアニメ、アイドルなどの“推し活”文化への造詣が深いことでも知られ、今回、自らも「推し撮り」を体験すべく本イベントに参戦。イベント当日に撮影した写真は、推し撮りフェス公式Xにて公開予定です。

また、イメージキャラクターは、人気コスプレイヤーの猫田あしゅさんが務め、ビジュアル面からイベントを華やかに彩ります。

ファンと出演者が双方向に熱量を共有できる一日として、「推し撮りフェス2」は“推し活”の新しい体験価値を創出します。

秋本帆華さんコメント

このたび、「推し撮りフェス2」のスペシャルアンバサダーを務めさせていただくことになりました、秋本帆華です。

もともとマンガやアニメ、女性アイドルが大好きで、日頃から“推し活”を楽しんでいます。今回スペシャルアンバサダーとして関われることはもちろん、一人の“推し活ファン”として参加できることをとても楽しみにしています。

当日は私自身も「推し撮り」に挑戦する予定です！ぜひ公式Xの投稿もチェックしていただけたら嬉しいです。会場でみなさんにお会いできることを楽しみにしています！

◆プロフィール

スターダストプロモーション所属。2012年「チームしゃちほこ」としてデビューし、アイドル活動をスタート。2025年「TEAM SHACHI」として名古屋城にてラストライブを開催。アイドル時代に培った愛嬌を武器に声の仕事や女優業などマルチに活躍するタレントとして活動。興味を持ったことはとことん追求し、多数の資格を持つ。特に少年漫画が好きで、2023年より毎年マンガ大賞選考員に選ばれている。

X： https://x.com/a_honoka_mg

猫田あしゅさんコメント

このたび「推し撮りフェス2」のイメージキャラクターを務めさせていただきます、猫田あしゅです。

撮影やチェキ、物販など、ファンの皆さまと直接つながれる機会がたくさん詰まったイベントだと感じています。ビジュアル面からイベントを盛り上げられるよう、精一杯努めます。

“推しを撮る”という素敵な文化が、さらに広がる一日になりますように。ぜひ会場で一緒に楽しみましょう。

◆プロフィール

コスプレの楽しさを広めたいと活動を始めた看護資格を持つコスプレイヤー。 親子で楽しんでもらえる存在を目指して活動中。アイドル、モデル、MC、デザイン など幅広い分野で活躍中。趣味はゲームと料理。

X：https://x.com/Nekota_Ashu

■イベント概要

- 名称：推し撮りフェス2- 日程：2026年3月15日（日） 12:00 - 18:00- 会場：TFTホール1000（東京都江東区有明3-4-10）- 出演者：アイドル、インフルエンサー、コスプレイヤーなど- 内容：チェキ会、撮影会、物販- 総出演者数：66組- チケット：1枚4,400円（税込）PassMarket、LivePocketで販売中- 主催：アニソフィア株式会社- 企画・制作：推し撮りフェス実行委員会- 公式WEBサイト：https://oshidorifes.com