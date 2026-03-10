【名古屋プリンスホテル スカイタワー】世界最大級の消灯アクション「EARTH HOUR（アースアワー）」に参加館内の減灯やサステナブルドリンクの提供を実施
名古屋プリンスホテル スカイタワー（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12、総支配人：山村 登志久）は、2026年3月28日（土）に行われる世界最大級の環境イベント『EARTH HOUR（アースアワー）』に参加いたします。
EARTH HOURは、2007年にWWFオーストラリアとパートナー企業が、気候変動への関心を高めるためにシドニーで行った消灯イベントをきっかけに始まりました。今では世界最大級のグラスルーツイベントと成長しています。毎年3月の最終土曜日に開催されるEARTH HOURは、180以上の国と地域が参加し、人々と地球のより良い未来のために行動を起こしています。名古屋市内のホテルでは、2023年から合同で参加を表明しており、初年度の9社から徐々に輪が広がり、今年は18社で参加いたします。
当ホテルでは、午後8時30分から午後9時30分までの1時間、ホテル外観サインの消灯およびパブリックスペースの照明を減灯し、ご宿泊のお客さまにも客室照明の減灯へのご協力を呼びかけます。灯りを落とした空間だからこそ際立つ名古屋の夜景とともに、地球環境について思いを巡らせていただくひとときをご提案いたします。
また当日、ホテルをご利用のお客さま限定で、EARTH HOURに合わせて考案したサステナブルモクテル「Moonlit Citrus 月光」をご提供いたします。レモンスカッシュをベースにオレンジ果汁を合わせ、さらに通常は廃棄されてしまうオレンジの皮を香り付けに使用した、環境に配慮したノンアルコールカクテルです。爽快な柑橘の味わいとともに、素材を無駄なく活かすサステナブルな取り組みを味覚でも体験していただけます。
地球に思いを馳せ、地球温暖化防止や環境保全について考えるきっかけとなる1日を皆さまにご提案いたします。
旅する60パンダとモクテル「Moonlit Citrus 月光」
名古屋プリンスホテル スカイタワーのEARTH HOUR 2026
日時：2026年3月28日(土)8:30P.M.～9:30P.M.
●外観サインの消灯
●ご宿泊のお客さまへ減灯の呼びかけ
●パブリックスペースの減灯（ロビー・レストラン・クラブラウンジなど）
●サステナブルモクテル「Moonlit Citrus 月光」の提供
（当日、宿泊またはレストランご利用のお客さま無料）
名古屋市内のホテルにおけるEARTH HOUR 2025
名古屋市内のホテルでは、2023年から合同で参加を表明しており、初年度の9社から徐々に輪が広がり、今年は18社で参加いたします。
また今年は、中部電力 MIRAI TOWERも消灯に参画し、一丸となってEARTH HOURのさらなる普及に努めてまいります。
参加ホテル（五十音順）：
ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋
エスパシオ ナゴヤキャッスル
コートヤード・バイ・マリオット名古屋
サイプレスガーデンホテル
ザ サイプレス メルキュールホテル名古屋
THE TOWER HOTEL NAGOYA
TIAD, オートグラフコレクション
名古屋観光ホテル
名古屋JRゲートタワーホテル
名古屋東急ホテル
名古屋プリンスホテル スカイタワー
名古屋マリオットアソシアホテル
ニッコースタイル名古屋
ヒルトン名古屋
ホテルJALシティ名古屋 錦
ホテルメルパルク名古屋
三井ガーデンホテル名古屋プレミア
名鉄グランドホテル
各社の EARTH HOUR の実施内容は下記にてご覧いただけます。
https://sites.google.com/view/earthhour2026-nagoya-hotels/
- 旅する60パンダとは
EARTH HOURロゴの「60」にちなんだ60体のパンダのぬいぐるみが、EARTH HOURの親善大使として旅をします。 パンダと一緒に撮った写真と環境メッセージがSNSに投稿されると、地球環境を想う人々の輪が人々の間に広がります。 「旅する60パンダ」は、環境について、自然について、ちょっとした気持ちを気軽にポストできる、とても簡単な環境アクションのひとつです。
名古屋市内のホテルにも旅する60パンダが遊びに来てくれています。