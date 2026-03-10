東京工芸大学 芸術学部インタラクティブメディア学科 「語りにくさを語るー大川小をめぐる15年の対話」アート＆メディア研究室の学生8名を中心に東日本大震災に向き合い、考える体験型企画展開催中

学校法人東京工芸大学

東京工芸大学芸術学部（学長：吉野弘章、所在地：東京都中野区 以下、本学）インタラクティブメディア学科アート＆メディア研究室（以下、本研究室）の学生8名は、東日本大震災時に宮城県石巻市の旧大川小学校で起きた津波事故を題材に、新たに制作した体験型作品を展示しています。また、遺族らによる伝承活動の記録や書籍のアーカイブ、対話型プログラムなどの多彩な表現を紹介する企画展「語りにくさを語るー大川小をめぐる15年の対話」（以下、本展）を開催しています。

本展は、2026年3月22日（日）まで、本学中野キャンパス6号館で開催しています。

東京工芸大学6号館で開催中の「語りにくさを語るー大川小をめぐる15年の対話」展

東京工芸大学で開催中の「語りにくさを語るー大川小をめぐる15年の対話」展の学生プロジェクト作品「記憶と選択」東京工芸大学で開催中の「語りにくさを語るー大川小をめぐる15年の対話」展の学生プロジェクト作品「拓く」

東日本大震災から15年が経過しようとする今、震災に対する社会の関心は時の経過とともに変化しつつあります。公益社団法人3.11メモリアルネットワークの調査では、東北３県にある震災関連の伝承施設の来訪者数は年々減少傾向にあります。

こうした社会課題を背景に、インタラクティブメディア学科の野口靖教授および野口靖教授のアート＆メディア研究室に所属する学生8名が、東日本大震災で起きた大川小学校の津波事故をめぐる多様な語りや表現活動を見つめ直し、展覧会という場を通して、表現活動の在り方や学術・教育の可能性を再考するアートプロジェクトとして、本学中野キャンパス6号館で本展を開催しています。

このプロジェクトでは、大川小学校をめぐる「語りにくさ」を解きほぐすとともに、多層的・多声的な記憶や語りのあり方を提示し、困難な遺産（Difficult Heritage）をどのように未来の知恵へとつないでいくかを模索しています。

本展では、震災当時は幼く、直接の記憶をほとんど持たない大学生たちが約1年をかけて東日本大震災について学び、考え、向き合ってきました。震災に関するニュースをはじめ、映画、書籍など多様なメディアで描かれている震災を多角的な角度から俯瞰し、学生同士で考え、ディスカッションを重ねてきました。

また学生たちは、宮城県仙台市、南三陸町、気仙沼市、石巻市、福島県双葉町などの震災遺構や伝承館、被災校などを実際に訪れ、フィールドワークを行い、地域住民との対話を重ね「東日本大震災」や「大川小の津波事故」への理解を深めました。

そうした経験をもとに、学生自身の言葉と視点と表現で制作した作品「記憶と選択」と「拓く」を展示しています。

「記憶と選択」は、「もし自分がこの街に住んでいたら？」という問いを出発点に、来場者が宮城県石巻市の"住民"として参加するインタラクティブ作品です。鑑賞者は外側から眺める存在ではなく、当事者として状況に向き合い、選択を重ねていくことで、災害の事前準備から災害発生までを疑似体験することができます。

「拓く」は、大川小学校の壁画を実寸高で投影する参加型映像インスタレーション作品です。現在、風化が進む壁画をAI技術などを用いて完成当時の姿へ再現。来場者は、壁画を"修復する"体験を通して、震災の記憶や言葉と向き合い、未来への願いを共に育み共有する場を創出します。

展示は他にも、大川小学校に関する伝承活動や表現活動に焦点を当てて制作された作品や、関連するアーカイブ展示も行っています。

3月21日（土）には、本研究室の学生によるギャラリーツアーを開催するほか、会期中は本展関係者によるトークショーやワークショップなどのイベントも予定しています。

本展は、2026年3月10日（火）から22日（日）まで、本学中野キャンパス6号館で開催しています。

本展の詳細は、以下のとおりです。

■語りにくさを語る -大川小をめぐる15年の対話（美大じゃない大学で美術展をつくる vol.4）

会 場：東京工芸大学 中野キャンパス6号館（東京都中野区弥生町1丁目10）B1階、1階、2階

展示期間：2026年3月10日（火）～ 3月22日（日）

休 館 日：2026年3月16日（月）

開館時間：11:00～18:00（土・日・祝日は19:00まで開廊）

入 場 料： 無料

主 催：東京工芸大学インタラクティブメディア学科「アート&メディア研究室」

共 催：学術変革領域(A)顔身体デザインC01「死する身体／不在の身体」

後 援：東京工芸大学

企 画：東京工芸大学インタラクティブメディア学科 野口靖教授

企画協力：丹羽朋子氏、小森真樹氏、三行英登氏

協 力 ：株式会社O.D.A、大川伝承の会、合同会社きろくびと、一般社団法人スマートサプライビジョン、3がつ11にちをわすれないためにセンター（せんだいメディアテーク）、田中みわ子、東京工芸大学インタラクティブメディア学科（敬称略・五十音順）

公式サイトURL：https://r-dimension.xsrv.jp/okawa/

●会期中に開催されるイベント（参加無料・一部事前申込）

♦オープニングトーク1 「15年の対話 語りの多声性と当事者性」

・会期：3/14（土）15:30～17：30

・登壇：佐藤敏郎、石井美保、丹羽朋子、野口靖

・定員100名

・申込フォーム：https://r-dimension.xsrv.jp/okawa/talk1/

♦オープニングトーク2 「大学における展示実践の公共性-パブリック・ヒストリーからみる「美大じゃない大学で美術展をつくる」と「語りにくさを語る」」

・会期：3/15（日）15:30～17：30

・登壇：徳原拓哉、小森真樹、野口靖

・定員100名

・申込フォーム：https://r-dimension.xsrv.jp/okawa/talk2/

♦ワークショップ1 「『語りにくさを語る』展参加者が『言葉』で対話する」

・会期：3/20（金・祝）15:30～17：30

・ファシリテーター：小森真樹、野口靖 他

・定員30名程度

・申込ツアー：https://r-dimension.xsrv.jp/okawa/workshop1/

♦ギャラリーツアー：ナビゲーター アート&メディア研究室学生

・会期：3/21 (土) 13:45～14：45

・定員15名

・申込フォーム：https://r-dimension.xsrv.jp/okawa/tour/

♦ワークショップ2 ロールプレイ「51分と13年」

・3/21（土）15:15～17：15

・ファシリテーター：三行英登、丹羽朋子

・定員12名

・申込フォーム：https://r-dimension.xsrv.jp/okawa/workshop2/

♦クロージングトーク

・3/22（日）15:00～16：30

・登壇：桑原応宝、アート&メディア研究室学生、丹羽朋子、三行英登、野口靖

・申込：不要

※イベントの詳細や上映スケジュールは変更になる場合があります。最新情報は公式サイトで必ずご確認ください。

●主な展示作品

・「大川伝承の会」活動紹介展示：児童の遺品やアーカイブなど、遺族による大川震災伝承館での展示空間を再現。

・「51分と13年」（映像インスタレーション）：俳優による再演映像とドキュメントを並置し、

事故に内在する問題を提示 。今回、2024年の展示に新コンテンツを追加した再演作品を展示。

・《「語りにくさを語る」展参加者が「言葉」で対話する》：書籍展示とワークショップを併せた企画。選書した書籍展示を散策し、来場者は本の中の一節を拾い上げ、書籍の中に綴じられた言葉を開いていく。

「大川伝承の会」活動紹介展示「51分と13年」（映像インスタレーション）

●学生プロジェクト作品

・「記憶と選択」：来場者が「住民」として避難の過程を疑似体験するインタラクティブ作品。

制作：アート&メディア研究室 山岡由紀那、小林翼、小孫作樂、富山京子

・「拓く」：大川小学校の壁画を実寸高で投影し、来場者の参加で壁画を修復する映像インスタレーション作品。

制作：アート&メディア研究室 永井希実、岩澤楓、北村亞輝、呉彦霖

・「継ぐ言葉」：震災の表現と向き合った学生たちの対話と思考の記録。

「記憶と選択」「拓く」「継ぐ言葉」

●主な上映作品と上映スケジュール

社会的責任と個人の心情、対比的な性格の2つの映画作品を上映することにより、大川小の悲劇を多角的・立体的な視点で捉え直す。

・『「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち』（監督：寺田和弘）：裁判の10年にわたる闘いの記録。

・『春をかさねて』、『あなたの瞳に話せたら』（監督：佐藤そのみ）：自身の体験をもとに描かれたフィクションとドキュメンタリー。

・映画『春をかさねて』『あなたの瞳に話せたら』

上映日時：3/14（土）、3/15（日）11:15～12:45、3/22（日）12：00～13：30

「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち（監督：寺田和弘）映画『春をかさねて』『あなたの瞳に話せたら』（監督：佐藤そのみ）

・ソナエトーク（オンライントークの録画動画）

上映日時：3/14（土）、3/15（日）13:00～15:00

・映画『生きる』

上映日時：3/20（金）12:00～14:15、3/21（土）11:15～13:30

同時開催イベント：3/20（金）のみ上映後に寺田監督によるトークイベント（40分）、ゲスト：只野英昭（オンライン参加）

■東京工芸大学

東京工芸大学は1923（大正12）年に創立された「財団法人小西寫眞（写真）専門学校」を前身とし、創設当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきた。

2023年に創立100周年を迎えた。

【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/

■野口 靖

東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科教授。アーティスト、プログラマー、アクティビスト。「私たちが尊厳を持って生きられる社会はどう実現できるか」というテーマのもと、参加型インスタレーションなどの多様なメディアを利用して制作・活動している。2024年には、東日本大震災時に宮城県石巻市の大川小学校で起こった津波事故を題材とした映像インスタレーション「51分と13年」を公開している。

【研究室URL】 https://yasushinoguchi.org/

「語りにくさを語るー大川小をめぐる15年の対話」チラシ表「語りにくさを語るー大川小をめぐる15年の対話」チラシ裏会場の東京工芸大学 中野キャンパス6号館アクセスマップ会場の東京工芸大学 中野キャンパス6号館外観