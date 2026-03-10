超特急リョウガ・ユーキも現地参戦！『TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026』 第2弾タイトル発表＆会場マップ公開、オンラインショーケースほか全情報を解禁！＜チケット好評発売中＞

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、2026年3月20日（金・祝）～21日（土）に「未来をつくる杉並サイエンスラボ IMAGINUS（イマジナス）」にて開催されるインディーゲームイベント『TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026（以下、TIGS2026）』について、出展タイトル、会場全体マップ、3月16日(月)のオンラインショーケース詳細、会場内実施コンテンツなど、本イベントの全貌を一挙公開いたしました。

今回は、超特急リョウガ・ユーキが出演するスペシャルステージのほか、クリエイター向けコンテンツ、吉祥寺との連動企画など、例年にも増して多様な企画を予定しております。TIGS2026をオンラインでも現地でもお楽しみください。

■ 3月16日(月)19時よりTIGS初のオンライン配信番組『TIGS Online Showcase』をTikTok Liveで配信!

TIGS2026では、3月20日（金・祝）・21日（土）開催されるTIGS2026イベントに先駆け、3月16日（月）にTIGS初の『TIGS Online Showcase』のライブ配信が決定いたしました。

本番組では、MCに百花繚乱氏を迎え、出展タイトルの中から選りすぐりの作品の実況プレイを交えてご紹介するコーナー、ここでしか見られないインディーゲームのトレンドがわかるコーナーなどを、TikTok Liveで活躍するトップゲームクリエイターが結集したゲーミングストリーマーチーム「TIZZ TRIDENT」のみなさまを迎えて配信！

TIGS2026に出展するタイトルをできる限りすべて映像で紹介する「TIGS LINEUPS 2026」や、注目タイトルをTikTokクリエイターのみなさまと実際に遊んで体験する「TIGS PICKUP」、そしてこれからリリースされるタイトルを中心に、「いま」ユーザーに知ってほしいタイトルを表彰する「TIGS AWARD 2026」など、世界中のインディーゲームファンに楽しんでいただける、インディーゲームの魅力を凝縮した3時間をお届けします。

【TIGS オンラインショーケース 開催概要】

『TIGS Online Showcase』

日時： 3月16日（月） 19:00 ～ 22:00（予定）

配信プラットフォーム： TikTok Live

配信アカウント： TikTok Live Japan 公式アカウント

https://www.tiktok.com/@tiktok_live_japan

同時配信： TikTok TIGS 公式アカウント

https://www.tiktok.com/@tokyo_indie_games_summit

出演者（予定）： ＜MC＞百花繚乱、サワコ ＜ゲスト＞TIZZ TRIDENT所属プロストリーマー ゆきドラ/Gaming LIVE Pro、りなてぃ/Gaming LIVE Pro、純くんち、田中

【MC】

百花繚乱サワコ

【ゲスト】TikTok Liveトップクリエイター

ゆきドラ/Gaming LIVE Proりなてぃ/Gaming LIVE Pro純くんち田中

▼番組、出演者情報

https://indiegamessummit.tokyo/news/#news-2026-0304-2

▼『TIGS Online Showcase』ご視聴はこちら

TikTok Live Japan 公式アカウント(https://www.tiktok.com/@tiktok_live_japan) または TikTok TIGS 公式アカウント(https://www.tiktok.com/@tokyo_indie_games_summit)（同時配信）

■ イベント会場で実施するコンテンツを一挙公開！

●超特急リョウガ・ユーキが出演！「ハイドアウト404」×「TIGS」コラボステージを3/21（土）開催決定！！

株式会社スターダストプロモーションと株式会社AOI Pro.が手掛けるゲームイベントプロジェクト「ハイドアウト404（ヨンマルヨン）」が初登場！

超特急のリョウガさん、ユーキさんが最新のゲームタイトルをプレイします！

「ハイドアウト404」コラボステージ in TIGS2026

日時：3月21日（土）

＜第1部＞開場 13:45 開演 14:15-15:00

＜第2部＞開場 15:30 開演 16:00-16:45

出演：リョウガ（超特急）、ユーキ（超特急）、坂本和則（株式会社Phoenixx）

チケット：3,300円（税込）※抽選

リョウガ（超特急）ユーキ（超特急）坂本和則（株式会社Phoenixx）

▼参加方法、チケットはこちら

https://indiegamessummit.tokyo/contents/#tigs-hideout404

※上記観覧チケットにて、TIGS2026へご入場頂けます。

※各部おひとりさま1枚ずつのお申込みとなります。

●『TOKYO INDIE GAMES SUMMIT AWARD 2026』 今年も開催決定！ 全4部門のノミネート作品を発表！

2023年から実施している“TIGS AWARD”を今年も開催いたします。今年は昨年よりも更にグレードアップし部門数も４部門に増加！珠玉のタイトルの中から、TIGS事務局が選出した「いま」知ってほしいゲームタイトルを新たな切り口で表彰し、世界に発信します。

各部門にノミネートしたタイトルの中から、3月16日(月)19:00～の『TIGS Online Showcase』で部門賞・大賞を発表。3月20日(金・祝)の『TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026』 ビジネスデーにて、各受賞者へ表彰を行います。

特別審査員：

吉田修平 様（Yosp, inc.代表）

盛田厚 様（株式会社SNK 社外取締役 / 監査等委員）

GYAAR Studio 様（TIGS AWARDコミュニティ運営パートナー）

G-EIGHT事務局 様（TIGSイベントパートナー）

London Games Week事務局 様（TIGSイベントパートナー）

▼表彰部門と事前審査にて選出されたノミネート作品はこちら(https://indiegamessummit.tokyo/news/#news-2026-0310-6)！

【ノミネート作品】

アドレナリン部門 / Adrenaline Rush

とにかくカワイイ部門 / Heart Melter

脳汁スパーク（ひらめきの快感）部門 / Brain Spark

何度も遊びたい部門 / One More Try

▼ノミネート作品詳細、TIGS2026ブース番号はこちら

https://indiegamessummit.tokyo/news/#news-2026-0310-6

受賞タイトルは3月16日(月)19:00～『TIGS Online Showcase』配信番組内にて発表。さらに3月20日(金・祝)ビジネスデーのイベント会場にて表彰式を開催！

“TIGS AWARD”の受賞は3月16日（月）オンラインショーケースにて発表。その表彰式を現地で開催し、選りすぐりのタイトルから選ばれたAWARD受賞者、審査員も一堂に会し、その栄誉を称えます。ビジネスデーにご来場の皆様もご見学いただけます。

『TIGS AWARD』 受賞発表

日時：3月16日（月）19:00～ 『TIGS Online Showcase』配信番組内にて

ご視聴：https://www.tiktok.com/@tiktok_live_japan

『TIGS AWARD』 表彰式

日時：3月20日（金）15:00～

会場：イマジナス2F「公開収録コーナー（ゆかいな公開実験室）」

▼AWARD部門など詳細情報

https://indiegamessummit.tokyo/contents/#tigs-award

●受賞者特典として『TIGS AWARDコミュニティ』を新設！～運営パートナーとしてGYAAR Studioが参画～

TIGS AWARD受賞者のその後の活動を最大化するため、インディーゲームの育成・支援に豊富な実績を持つGYAAR Studioを運営パートナーに迎え、新たに受賞者専用のコミュニティを設立します。

本AWARDの副賞として同コミュニティへの参加権を贈呈し、参加を希望されるクリエイターに対して、様々な機会を提供してまいります。

●TIGS2026 豪華アイテムが当たるガラポン抽選会を開催！

吉祥寺エリアを巡るスタンプラリーに参加、もしくは当日配布のパンフレットに記載しているアンケートに回答いただくと、スポンサー各社のご協力による抽選会に参加が可能！（景品はなくなり次第終了）

スタンプラリーとアンケート、両方参加なら2回抽選にご参加いただけます！豪華アイテムをゲットしてください！

抽選会場：イマジナス1F「受付付近」 ※抽選会に参加するにはTIGS入場チケットが必要です。

▼詳しくはこちら

https://indiegamessummit.tokyo/contents/#tigs-garapon

●プログラミングワークショップ by “キッズプログラミングアカデミー“3/21（土）開催！

小学生を対象としたプログラミングワークショップ

小型PC 「IchigoJam」を使用して、ゲームづくりにチャレンジ！

＜開催概要＞

開催スケジュール:1日3回開催(１.11時~２.13時~３.15時~)

実施時間:1時間

対象年齢:小学生くらい(アルファベットが理解できる)

参加人数:各回6組

参加費:無料

会場：イマジナス2F「おもしろ研究実験室」（キッズエリア）

事前予約はこちら: https://forms.gle/5ME5t5EjQbt2A7t56

●“make.ctrl.Japan“ 変わったコントローラーのゲームイベントを今年も開催！

「通常のゲームコントローラーではなく、独自に開発したコントローラーを使用したゲームの試遊ができます。オリジナル性・クリエイティブ性に長けた、子供が楽しめるゲームを多数ご用意しております。

会場：イマジナス3F「ワークショップルームB・C」

▼体験できるゲームを一部ご紹介！

https://indiegamessummit.tokyo/contents/#collab-make-ctrl

●“BEYBLADE X” TIGS2026会場にて体験会を実施！＜参加無料＞

TIGS2026会場のスペシャルコラボ企画として、大人気の

“BEYBLADE X”を初めての方でも楽しめる「体験会」を開催！

スタッフからのレクチャーもあるので、シュートの撃ち方やルールを知りながら、楽しくベイブレードを体験していただけます。（貸出あり/6歳以上）

会場：イマジナス3F「科学団体活動室」前フリースペース

▼詳細はこちら

https://indiegamessummit.tokyo/contents/#collab-beyblade-x

●石川テレビ「はちラボ」スペシャルステージ開催が決定！

石川テレビにて放送中の、日本初のインディーゲーム専門番組「はちラボ」のスペシャル公開収録ステージを観覧いただけます。（見学は「サポーターズチケット」をお持ちの方優先です。会場の混雑により、公開人数を制限させていただくことがあります）。

石川テレビ「はちラボ」スペシャルステージ

日時：3月21日（土）開場 11:00 開演 11:30-12:15

会場：イマジナス2F「公開収録コーナー（ゆかいな公開実験室）」

★「はちラボ」についての情報はこちら！

https://www.ishikawa-tv.com/pages/8labo/

▼入場方法、詳細はこちら

https://indiegamessummit.tokyo/contents/#collab-ishikawa-tv

●吉祥寺・ハモニカ横丁 × TOKYO INDIE GAMES SUMMIT ドリンク1杯無料券配布！

今年も乾杯！TIGS2026に来場された方に、吉祥寺・ハモニカ横丁のお店で使える、ドリンク１杯無料券をプレゼントします！

（※3/21のみ配布・先着順でなくなり次第終了となります）

ご利用期間：3月20日～21日（2日間有効）

対象店舗：Dada、ハモニカキッチン、奄美、ヤキトリてっちゃん吉祥寺店、モスクワ、ポョ(POLLO)、エイヒレ、アヒルビアホール、ミュンヘン、片口、ニワトリ、エプロン（12店舗）

●TIGS2026開催記念 吉祥寺エリアスタンプラリー開催！

昨年実施の吉祥寺を巡るスタンプラリーが、今年も開催！吉祥寺でスタンプを集めて、高円寺「イマジナス」へみんなで行こう！

すべてのスタンプを集めると、豪華賞品があたるガラポン抽選会に参加できます！

※「景品交換所」が設置されている「イマジナス」には入場チケットの購入が必要です。

スタンプラリー実施期間： 3月14日（土）～3月21日（土）

景品引き換え日時・場所:3月21日（土） 杉並区高円寺 イマジナス（TIGS会場）1F

スタンプ設置場所：

１.マルイ吉祥寺 1階店内入口付近

２.キラリナ京王吉祥寺 1階インフォメーション付近

３.コピス吉祥寺 6階 A館・B館通路

４.吉祥寺パルコ 3階 エスカレーター横

５.武蔵野市観光機構 商工会議所 1F

●ビジネスマッチングシステム「MeetToMatch」によるビジネス限定商談を実施

TOKYO INDIE GAMES SUMMIT(以下TIGS)ではクリエイター、パブリッシャー、メディアなど、イベント参加者と商談されたいビジネス目的の方を対象にビジネスマッチングシステム「MeetToMatch」を今年も実施いたします。

国内外問わず、交流や商談をご要望の方は是非「ビジネスチケット」をご購入ください。

▼詳細はこちら

https://indiegamessummit.tokyo/contents/#biz-meettomatch

●Epic Gamesによる“インディー開発者向けスペシャルセッション”を会期後開催！

「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026」の特別企画として、3月23日（月）18時より、YouTube配信にてインディーゲーム開発者向けオンラインセッションを開催いたします。

参加対象者は、インディーゲーム開発者はもちろんのこと、ゲーム制作を行っている方、自分のゲームを開発したいと考えている方、Unreal Engineに興味のある方、そして初心者の方でもご参加いただけますので、ぜひふるってご参加ください。

TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026 特別企画 Powered by Unreal Engine

「もし、あなたのゲームをUnreal Engineで作るとしたら」

～現役インディー開発者によるインディー開発者向けスペシャルセッション～

講演者：株式会社Leon Gameworks 遠藤俊太

日時：2026年3月23日（月）18:00～21:30

開催形式：Unreal Engine JP YouTube公式アカウントよりライブ配信

参加方法：Connpassにて事前登録制

https://egj-official-study.connpass.com/event/385881/

申込期限：3月23日（月）18時まで

参加費：無料

▼詳細はこちら

https://indiegamessummit.tokyo/contents/#biz-epic-special-session

●攻略対象は陰キャのみの恋愛風ノベルゲーム『陰キャラブコメ』 ポップアップストアが今年も開催！

「魔法少女」がテーマの等身描きおろしイラストを使用した限定オリジナルグッズを多数販売！突如”魔法使い”になってしまった叡ゲ同メンバー。

諸悪の根源”ヨウキャヤン”に立ち向かう彼らを是非応援しに来てください♪

＜『陰キャラブコメ』ポップアップストア詳細＞

開催名称：魔法使い 陰(ハート)ラブ

日時：2026年3月20日（金）～3月21日（土）

場所： 杉並区高円寺 イマジナス（TIGS会場）3F

＜販売アイテム詳細＞

ポップアップストアにて販売する限定アイテムが登場！

その他、現在販売中の歴代陰キャラブコメ公式グッズについても、会場にて販売いたします。

【魔法使い 陰(ハート)ラブ】えらべるアクリルスタンド

\2,800（税込）

【魔法使い 陰(ハート)ラブ】ランダム缶バッジ

\560（税込）

【魔法使い 陰(ハート)ラブ】ステッカーセット

\1,400（税込）

■ 会場全体マップを公開！

*販売商品は無くなり次第終了する可能性がございます。ご了承ください。

会場全体のマップを公開しました。東京・高円寺の「イマジナス」を舞台に、様々なゲームやコンテンツを展示いたします。TIGSお馴染みのキッズ向けのコンテンツもありますので、ご友人やご家族と一緒にインディーゲームをお楽しみください。

▼会場全体マップ

https://indiegamessummit.tokyo/news/#news-2026-0310-1

■ 出展タイトル作品（第２弾）を公開しました！

TIGSが厳選した130以上のゲームタイトルを展示いたします。他にも発表予定！



▼出展タイトル一覧

https://indiegamessummit.tokyo/title/

■チケットは好評販売中！

各種チケットは現在販売中です。TIGSサポーターズチケットは枚数限定ですのでお早めに。

※『「ハイドアウト404」コラボステージ in TIGS2026』の観覧には別途チケットのお申込（抽選）が必要です。

【チケット/料金】

・ビジネスデーチケット ：6,000円（税込）［3月20日（金・祝）ビジネスデー］

ビジネスチケットを購入された方は、ビジネスマッチングシステム「MeetToMatch」の登録ができ、

スポンサーや出展者との商談が可能になります。

・一般公開日チケット ：1,000円（税込）［3月21日（土）］

・＜数量限定＞TIGSサポーターズチケット：10,000円（税込）［3月20日（金・祝）、21日（土）］

（特典）開場時に優先入場をご案内/ ランダム缶バッジ全種コンプリートセット付/ 会場イベント観覧の優先入場

※「ハイドアウト404」コラボステージ in TIGS2026』観覧は対象外となりますのでご了承ください。

▼チケットご購入（日本国内）

https://indiegamessummit.tokyo/ticket/

▼日本以外からのご購入

For those purchasing tickets from outside Japan

https://l-tike.com/st1/tigs2026-en

■ご協賛・ご協力企業様のご紹介（第3弾）

新たにスポンサー様が決定いたしましたのでお知らせいたします。

https://indiegamessummit.tokyo/#sponsors

■イベント概要

