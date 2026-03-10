【日本最大級のエンタメマッチングpato】確定申告を控えるキャスト向け「オンライン税務セミナー」を開催しました

株式会社キネカ

株式会社キネカ（本社：東京都港区、代表取締役：平塚 満）が運営するエンタメマッチングサービス「pato（パト）」は、2026年3月16日（月）に提出期限を控える確定申告に向け、登録キャストを対象とした「オンライン税務セミナー」を2026年1月15日（木）に開催いたしました。

■ セミナー開催の背景：キャストの「安心」と「健全な活動」をサポート

「pato」では、多くのエンターテイナーが自身のスキルを活かして活動しています。しかし、個人として活動する中で「確定申告の手続きが複雑でよくわからない」「経費の範囲が判断しづらい」といった、税務面での不安を抱えるキャストも少なくありません。

こうした税務面での疑問を解消し、キャストが法令を遵守しながら安心して活動に専念できる環境を整備することを目的に、専門家を招いた本セミナーの実施に至りました。今後も「pato」は、プラットフォームとしての信頼性を高め、エンタメ産業の健全な発展に寄与してまいります。

■ 実施概要

形式： オンライン開催

開催日時： 2026年1月15日（木） 17:00～

対象者： 「pato（パト）」に登録しているキャストユーザー

内容： 確定申告の基礎知識、patoでの活動における経費の考え方、質疑応答など

講師：SOWA税理士法人

事務所所在地：広島県広島市中区八丁堀2番31号 広島鴻池ビル901号

■ 「pato（パト）」について

エンターテイナーと、仕事を依頼したいユーザーをつなぐ特化型マッチングプラットフォームです。2017年6月のリリース以降、35万回以上のマッチングを達成。シェアリングエコノミーの力でエンタメ産業を変革し、キャストの新たな収益源を創出することで、日本を元気にするサービスを目指しています。



pato公式サイト：https://pato.today/u/guest

patopicks：https://pato.today/news/

キャスト登録希望の方はこちら：https://pato.today/u/cast

■ 株式会社キネカ 会社概要

商号： 株式会社キネカ

代表者： 代表取締役 平塚 満

所在地： 東京都港区六本木4-8-7

URL： https://kineca.jp/