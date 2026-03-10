大分発・行列の絶えない麻辣湯専門店「福恩（フーエン）麻辣湯」がイオンモール筑紫野に堂々オープン！全国100店舗を目指す急成長ブランドが福岡に上陸

TPS株式会社

TPS株式会社（本社：大分県、代表取締役：塚原志恩）は、2026年3月12日（木）、福岡県筑紫野市の「イオンモール筑紫野」内に、麻辣湯専門店「福恩（フーエン）麻辣湯（読み：フーエンマーラータン）」をニューオープンいたします。

現在、全国35店舗の出店が確定し、全国100店舗体制へ向けて急成長を遂げている「福恩麻辣湯」が、ついに筑紫野エリアへ初進出。お買い物ついでに立ち寄れる便利な立地で、本格的な薬膳スープと自分だけのオリジナルの一杯を楽しめる新しい食体験を提供します。

■選べる具材は数十種類！「世界に一つだけの一杯」をつくる楽しさ

福恩麻辣湯の醍醐味は、店内にずらりと並んだ新鮮な野菜、肉、海鮮、練り物の中から、お客様自身が好きな具材をボウルに選ぶスタイルです。 スープの辛さも調整可能なため、刺激を求める激辛ファンから、薬膳の旨味をじっくり味わいたい健康志向の方、さらにはお子様連れのご家族まで、幅広い層に「自分だけのおいしさ」を提供します。

■堀江貴文氏も絶賛。Google口コミが裏付ける圧倒的な満足度

本ブランドの味は、美食家としても知られる堀江貴文（ホリエモン）氏からも高い評価をいただいております。また、各店舗のGoogle口コミにおいても非常に高いスコアを維持。「麻辣湯の概念が変わった」「毎日でも通いたい」といった熱量の高いユーザーレビューが連日投稿されており、客観的な満足度の高さが、さらなる新規顧客を呼び込む好循環を生んでいます。

■「選べる楽しさ」が笑顔を生む。全国100店舗へ向けた挑戦

私たちは、お客様がボウルに好きな具材を選び、自分専用の一杯を創り出すプロセスそのものがエンターテインメントであると考えています。 現在、全国で35店舗の進出が確定しておりますが、今回の「イオンモール筑紫野店」のオープンは、目標とする全国100店舗体制、延いては「日本中に麻辣湯で笑顔を届ける」というクエストの重要な拠点となります。

【オープン記念キャンペーン】

インスタグラムフォローで100円引き

内容： オープンから1ヶ月

期間： 2026年３月12日～4月12日（1ヶ月）

【店舗概要】

店舗名： 福恩麻辣湯（フーエンマーラータン） イオンモール筑紫野店

所在地： 福岡県筑紫野市立明寺434-1 イオンモール筑紫野内

営業時間： 施設営業時間に準ずる

定休日： 施設休館日に準ずる

【会社概要】

会社名： TPS株式会社

代表者： 代表取締役 塚原 志恩

所在地：〒870-0026 大分県大分市金池町２丁目１－１０ ウォーカービル大分駅前 2A

事業内容： 飲食店「福恩麻辣湯」の経営・FC展開、学習塾の経営