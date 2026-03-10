株式会社アイロムグループ、「国際女性デー表彰式｜HAPPY WOMAN AWARD 2026」にて企業部門「SOCIAL IMPACT賞」を受賞

株式会社アイロムグループ

株式会社アイロムグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役：森豊隆）は、治験をはじめとする医薬品の開発支援を通じた医療の発展に貢献するとともに、女性人材の活躍推進を実現している取り組みが評価され、2026年3月5日に開催された「国際女性デー表彰式｜HAPPY WOMAN AWARD 2026」（事務局：一般社団法人HAPPY WOMAN）において、企業部門「SOCIAL IMPACT賞」を受賞しました。

アイロムグループは、「憂いなき未来のために。」をブランドプロミスとして掲げ、先覚の技術による創造と自由で豊かな発想により、希望と安心に満ちた明日のためにあらゆる可能性を追求するヘルスケア企業です。なかでも医薬品の治験は新薬開発の根幹をなすものであり、患者さんの命を救う未来の医薬品創出に欠かせないプロセスです。アイロムグループは、治験の推進を通じて患者さんが一日でも早く新しい治療法を受けられるよう、医療の質向上と社会全体の健康増進に取り組んでいます。

また、アイロムグループでは多様性を尊重し、個々の能力と意欲が最大限発揮される環境づくりを重視しており、女性管理職の積極登用やライフステージの変化に柔軟に対応できる制度の整備、キャリア開発研修の充実にも取り組み続けています。

今後も女性の活躍が企業成長の原動力となり、社会へ大きなインパクトをもたらすことを実証してまいります。

HAPPY WOMAN AWARD 2026について

「国際女性デー表彰｜HAPPY WOMAN AWARD 2026」は、国連が制定する3月8日の「国際女性デー」を軸に、女性のエンパワーメントおよびジェンダー平等の推進に貢献し、持続可能な社会づくりに向けた挑戦や取り組みを行う個人や企業・団体を表彰する制度です。実行委員会・評議員による選考により、「社会へのインパクト」「共感性」「継続性」などの観点から総合的に評価され、受賞者が決定されます。

受賞理由

アイロムグループは、治験をはじめとする医薬品の開発支援および治験事業を通じて医療の発展に貢献するとともに、女性人材の積極的な登用と活躍推進を進め、医療・研究分野における女性のキャリア機会創出に取り組んできました。社会インフラとして重要な医療分野において、多様な人材が能力を発揮できる組織づくりを推進し、事業活動と女性活躍推進を両立させながら社会的価値の創出を実現しています。これらの継続的な取り組みは、医療分野における新たなキャリアモデルの提示にもつながっており、今後のさらなる社会的インパクトが期待されます。これらの功績が称えられ、SOCIAL IMPACT賞を受賞いたしました。

アイロムグループについて

アイロムグループは、SMO（治験施設支援機関）事業、CRDMO 事業、メディカルサポート事業を展開する総合臨床開発企業グループです。中核事業である SMO 事業では、約4,500 の治験実施医療機関との提携により国内最大級の治験ネットワークを構築しており、新薬開発から市販後調査まで臨床開発の全プロセスをサポートしています。CRDMO 事業では、CRO（医薬品開発業務受託機関）事業およびセンダイウイルスベクター技術や iPS細胞作製技術など革新的な医療技術を用いた新しい医薬品の開発に取り組んできた先端医療事業で培った実績や技術、ノウハウを基に、医薬品の研究、開発、製造を一貫してサポートしています。

URL：https://www.iromgroup.co.jp/