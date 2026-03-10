カクヨム獲得★数 歴代１位『極悪貴族、謙虚堅実に無双する』電撃文庫より発売！　豪華特典やコミカライズ連載決定も！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、電撃文庫より『極悪貴族、謙虚堅実に無双する ～原作知識と固有魔法＜虚空＞を駆使して、破滅エンドを回避します～』を2026年3月10日に発売いたします。

本作はWeb小説サイトカクヨム発の作品で、【カクヨム 獲得★数 歴代１位（2026年1月時点）】、【カクヨム 総合年間ランキング 第１位（2026年1月時点）】、【カクヨムコン10 異世界冒険部門 大賞受賞】など、圧倒的な人気を誇るファンタジー小説です。

書籍の発売にあわせ、対象の各書店にて購入特典の配布・有償特典版の販売をいたします。

また、はやくもコミカライズ連載が『月刊コミック電撃大王』にて決定しました。

書籍情報

カクヨム年間総合ランキング第１位！ 圧倒的な完成度の転生ファンタジー！

ホロウ・フォン・ハイゼンベルクは、超大作ＲＰＧ『ロンゾルキア』に登場する悪役貴族。剣術・魔法・学問、全ての才能に恵まれた最強のキャラだが……その性格は怠惰にして傲慢。自らの才能に溺れ、努力を怠った結果、あらゆるルートで死亡する、破滅が約束された存在。

ボクはよりにもよって、そんな悪役貴族に転生してしまった。

「このままでは予定調和の運命――『シナリオ』に殺される……ッ」

……いや、そうはいくものか！ 原作知識を活用して最強構築（ガチビルド）を組み、固有魔法〈虚空〉を極めて敵の攻撃を無効化！

謙虚堅実に努力を重ねて、悲惨な破滅エンドを回避してやる！

絶大な人気を誇る、新時代の転生ファンタジーがついに書籍化！

極悪貴族、謙虚堅実に無双する

～原作知識と固有魔法＜虚空＞を駆使して、破滅エンドを回避します～

著者：月島秀一 イラスト：しずまよしのり

ISBN：9784049169331

発売日：2026年3月10日

定価：814円（本体740円+税）

発行：株式会社KADOKAWA（電撃文庫）

書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/322510000741.html

特典ラインナップ

本作発売にあわせ、対象の各書店にて購入特典の配布・有償特典版の販売をいたします。

店舗特典

・ゲーマーズ：4Pブックレット、アクリルプレート（有償特典）

・アニメイト：4pリーフレット、電子特典SS

・メロンブックス：SSリーフレット、ミニアクリルパネル（有償特典）

・Bookwalker：電子特典SS

※特典は無くなり次第終了します。ご了承ください

※店舗とオンラインでは配布条件が異なる場合がございます

※一部取り扱いのない店舗もございます

※配布方法など詳細は各店舗にお問い合わせください

「極悪貴族、謙虚堅実に無双する」発売記念フェア！

期間中、電撃文庫「極悪貴族、謙虚堅実に無双する」を購入すると「月島秀一書き下ろし特製４Pリーフレット」を１冊につき１枚プレゼントいたします。

配布対象店舗はこちらをご確認ください。

https://dengekibunko.jp/blog/fair/entry-58652.html

※配布方法は書店によって異なります。

※特典は無くなり次第終了となります。

コミカライズ連載決定！ 小説1巻刊行お祝いイラストも到着！

『月刊コミック電撃大王 2026年6月号』(4月27日発売）から、コミカライズの連載もスタートします。

攻略のカギは原作知識――。

最強の資質を『謙虚』に磨き、死亡フラグを叩き壊せ！

・漫画：柊暁生

・原作：月島秀一

・キャラクターデザイン：しずまよしのり

小説1巻刊行お祝いイラスト：柊暁生

