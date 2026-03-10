カクヨム獲得★数 歴代１位『極悪貴族、謙虚堅実に無双する』電撃文庫より発売！ 豪華特典やコミカライズ連載決定も！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、電撃文庫より『極悪貴族、謙虚堅実に無双する ～原作知識と固有魔法＜虚空＞を駆使して、破滅エンドを回避します～』を2026年3月10日に発売いたします。
本作はWeb小説サイトカクヨム発の作品で、【カクヨム 獲得★数 歴代１位（2026年1月時点）】、【カクヨム 総合年間ランキング 第１位（2026年1月時点）】、【カクヨムコン10 異世界冒険部門 大賞受賞】など、圧倒的な人気を誇るファンタジー小説です。
書籍の発売にあわせ、対象の各書店にて購入特典の配布・有償特典版の販売をいたします。
また、はやくもコミカライズ連載が『月刊コミック電撃大王』にて決定しました。
書籍情報
カクヨム年間総合ランキング第１位！ 圧倒的な完成度の転生ファンタジー！
ホロウ・フォン・ハイゼンベルクは、超大作ＲＰＧ『ロンゾルキア』に登場する悪役貴族。剣術・魔法・学問、全ての才能に恵まれた最強のキャラだが……その性格は怠惰にして傲慢。自らの才能に溺れ、努力を怠った結果、あらゆるルートで死亡する、破滅が約束された存在。
ボクはよりにもよって、そんな悪役貴族に転生してしまった。
「このままでは予定調和の運命――『シナリオ』に殺される……ッ」
……いや、そうはいくものか！ 原作知識を活用して最強構築（ガチビルド）を組み、固有魔法〈虚空〉を極めて敵の攻撃を無効化！
謙虚堅実に努力を重ねて、悲惨な破滅エンドを回避してやる！
絶大な人気を誇る、新時代の転生ファンタジーがついに書籍化！
極悪貴族、謙虚堅実に無双する
～原作知識と固有魔法＜虚空＞を駆使して、破滅エンドを回避します～
著者：月島秀一 イラスト：しずまよしのり
ISBN：9784049169331
発売日：2026年3月10日
定価：814円（本体740円+税）
発行：株式会社KADOKAWA（電撃文庫）
書誌情報：https://dengekibunko.jp/product/322510000741.html
特典ラインナップ
本作発売にあわせ、対象の各書店にて購入特典の配布・有償特典版の販売をいたします。
店舗特典
・ゲーマーズ：4Pブックレット、アクリルプレート（有償特典）
・アニメイト：4pリーフレット、電子特典SS
・メロンブックス：SSリーフレット、ミニアクリルパネル（有償特典）
・Bookwalker：電子特典SS
「極悪貴族、謙虚堅実に無双する」発売記念フェア！
期間中、電撃文庫「極悪貴族、謙虚堅実に無双する」を購入すると「月島秀一書き下ろし特製４Pリーフレット」を１冊につき１枚プレゼントいたします。
配布対象店舗はこちらをご確認ください。
https://dengekibunko.jp/blog/fair/entry-58652.html
コミカライズ連載決定！ 小説1巻刊行お祝いイラストも到着！
『月刊コミック電撃大王 2026年6月号』(4月27日発売）から、コミカライズの連載もスタートします。
攻略のカギは原作知識――。
最強の資質を『謙虚』に磨き、死亡フラグを叩き壊せ！
・漫画：柊暁生
・原作：月島秀一
・キャラクターデザイン：しずまよしのり
小説1巻刊行お祝いイラスト：柊暁生
