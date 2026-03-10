VRSNS向けフェイストラッキングデバイス「FocusRay」を2026年3月14日20時よりKickstarterにて予約販売開始（最低価格8,250円から）

株式会社AoharuNEXT

The English version of the press release can be viewed here.

株式会社AoharuNEXT（本社：東京都中央区、代表取締役社長：森山 璃音）は、高性能カメラモジュールを搭載した、VRSNS向けフェイストラッキングデバイス「FocusRay」（ヨミ：フォーカスレイ）の先行販売を2026年3月14日20時(日本時間)よりKickstarterにて開始することを発表いたします。

Kickstarterページはこちらから（追ってアクセスできるようになります。）

https://aoharunext.co.jp/kick

Kickstarterの全文日本語版特設ページはこちらから

https://www.aoharunext.co.jp/products/focusray/kickstarter-jp

本日公開のFocusRay 1st Trailerはこちらから

https://youtu.be/pePLha33PBM

1.FocusRayについて

FocusRayは高性能なカメラと赤外線照射モジュールを搭載した、VRSNS向けフェイストラッキングデバイスです。

グローバルシャッター方式*の120fpsで撮影可能なカメラを搭載することで、ユーザーの表情を細かく撮影し、VRSNS上のアバターに反映させ、これまでにない表情表現を実現します。

*グローバルシャッターとは、カメラのイメージセンサーの全画素が同じタイミングで露光（光を取り込むこと）を行い、画像を一度に記録する方式です。これにより、表情を正確に捉えることができます。

FocusRayは以下のヘッドセットに対応（専用固定マウントを提供）します。

・Valve Index

・Meta Questシリーズ（Oqulus/MetaQuest2、MetaQuest3s/3、MetaQuestPro）

・PICO 4/Ultra

・HTC VIVE

・HTC VIVE Pro 2 /Pro Eye

・BigScreen Beyond 1/2/2e

・PimaxVisionシリーズ（PimaxCrystal/CrystalLight/CrystalSuper）

・PlayStation VR 2

上記以外にも、今後新たに発売されるヘッドセット用に継続的に専用固定マウントを提供してまいります。

（アクセサリーの購入は当社ECサイト及び、その他販売パートナーからいつでもご購入いただけるよう準備を進めております。）

対応プラットフォームはVRChat、Resonite、ChilloutVRとなります。

ソフトウェアにオープンソースのフェイストラッキングプロジェクト「Project Babble」が開発する「Baballonia」を使用することで、スムーズなフェイストラッキングを支援します。

本製品はアイトラッキング非対応ですが、今後アイトラッキング対応追加モジュールの発売を予定しております。

その他、製品の特徴などについては製品ページをご確認ください。

FocusRay製品ページはこちらから：https://www.aoharunext.co.jp/products/focusray

2.製品ラインナップ・販売価格（Kickstarter限定）

FocusRayは無線LANで接続する無線モデルと、USB Type-Cケーブルでの有線接続のみに対応した有線モデルの2つのラインナップを展開します。

無線モデルにはバッテリーを搭載しており、完全なコードレスで高精度なフェイストラッキングをお楽しみいただけます。

FocusRay Professional Kit

内容物：FocusRay無線モデル（AONXV-001-W）、USBタイプCケーブル、専用固定マウント、その他附属書類

販売価格：12,100円（限定50台/EarlyBird）

販売価格：14,630円（限定500台/EarlyBird）

販売価格：14,630円（台数無制限・遅延プレッジ可能）

FocusRay Starter Kit

内容物：FocusRay有線モデル（AONXV-001-WR）、USBタイプCケーブル、専用固定マウント、その他附属書類

販売価格：8,250円（限定15台/EarlyBird）

販売価格：8,800円（限定500台/EarlyBird）

販売価格：8,800円（台数無制限・遅延プレッジ可能）

Suporter Edition

内容物：FocusRay無線モデル（AONXV-001-W）、USBタイプCケーブル、専用固定マウント、その他附属書類、Kickstarter限定デザインTシャツ、FocusRay ロゴタンブラー、その他オリジナルグッズ

販売価格：35,000円（限定35セット）

Suporter Editionでは、FocusRay無線モデルの筐体仕様が傷や衝撃に強い特別仕様となっております。また、専用固定マウントを最大3つまで無料でお選びいただくことが可能です。詳細はKickstarterページにてご確認ください。

※為替レートの変動、原材料費の高騰などの要因により、価格は予告なく変更される可能性があります。

※Prices are subject to change without notice due to factors such as exchange rate fluctuations and rising raw material costs.

FocusRayはKickstarterキャンペーンを通じて全世界に対して販売します。

製品の発送時期については、今年8月以降順次発送を予定しております。

限定価格のFocusRayはEarlyBirdとなり、通常の販売より早く、安く手に入れることができます。（台数無制限のプランについてはEarlyBirdではありません。）



ファンディングゴールは4,000,000円となります。お客様に対しましては、引き続き多大なるご支援と、ご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

3.サポート体制等について

当社では、FocusRayシリーズの開発を決定した時よりカスタマーサポートやクイックスタートガイド等の整備を進めております。

日本のお客様は勿論、海外のお客様に対してもわかりやすく使い始めやすいよう、サポート体制を拡充してまいります。

また、本日付でカスタマーサポート情報ページを公開いたしました。クイックスタートガイドやオンラインマニュアル、修理依頼の手順等をご確認いただけます。ぜひご活用ください。

カスタマーサポート情報はこちらから：https://www.aoharunext.co.jp/support

FocusRayシリーズには標準で1年間の保証が付帯しており、国内外を問わない修理・交換対応を実施する予定です。

FocusRay公式discordサーバーでは、当社コミュニケーションチームのサポートや購入を検討しているお客様、購入されたお客様同士のコミュニケーションの場を提供しております。

discordサーバーはこちらから：https://discord.gg/C6778jxReR

会社概要

会社名：株式会社AoharuNEXT

所在地：東京都中央区日本橋箱崎町1-2

代表者：森山 璃音

設 立：2025年8月27日

ＵＲＬ： https://aoharunext.co.jp(https://aoharunext.co.jp)