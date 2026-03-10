ファン必見！【バック・トゥ・ザ・フューチャー】グッズ第2弾登場！
2025年に40周年を迎えた「バック・トゥ・ザ・フューチャー」。
株式会社GreenFlashより、時代を越えて愛される作品の世界観を大切にしつつ、トレンドを取り入れたデザインが魅力のシリーズのグッズ第2弾が登場！
こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインで受注開始いたしました。
【受注締切：2026年3月23日(月)10時】まで！
https://vvstore.jp/feature/detail/21967
■トートバッグポストカードセット VHSver.
VHSケースの中にトートバッグが入っています。ポストカード3枚付。
▼商品詳細
各\4,290 (税込)
【セット内容】VHSケース、トートバッグ、ポストカード3枚
【素材】PP、綿、紙
【サイズ】VHSケース：約W130×H210×D30mm、トートバッグ：約W300×H360mm（持ち手含まず）、ポストカード：W100×H148mm
【生産国】トートバッグ：バングラデシュ、ポストカード：日本
■ネクタイピン
▼商品詳細
\2,200(税込)
【素材】亜鉛合金、ダイキャスト【サイズ】約W45×H16mm【生産国】中国
■ロックグラス
▼商品詳細
\3,300 (税込)
【素材】ガラス【サイズ】約Φ75×H81mm【容量】250ｍｌ【生産国】日本
■エペミラー
場所を取らないスリムなコンパクトミラーです。等倍鏡と拡大鏡の両面ミラー仕様となっています。
▼商品詳細
各\1,320(税込)
【素材】ポリスチレン、ガラス【サイズ】W114×H24mm【生産国】日本
■ラバーキーホルダー
ネオンカラーのラバーキーホルダーです。
▼商品詳細
各\1,100(税込)
【素材】PVCラバー【サイズ】約W70×H50mm【生産国】中国
■トレーディング缶バッジ
1BOX 8種入。
▼商品詳細
《単品》\550(税込)《BOX》\4,400(税込)
【内容】1BOX 8種入【素材】ブリキ【サイズ】BOX：W66×H70×D65mm、本体：Φ57mm【生産国】日本
■ダイカットステッカー
ロゴや作品のモチーフを盛り込んだステッカーです。
▼商品詳細
各\550(税込)
【素材】紙【サイズ】ステッカー:W60×H71mm以内、台紙:W65×H90mm【生産国】日本
■ポストカード
作品の魅力を詰め込んだポストカードです。
▼商品詳細
各\275(税込)
【素材】紙【サイズ】W100×H148mm【生産国】日本
■クリアファイル2Pセット
ロゴや作品のモチーフをデザインに盛り込んだ2枚入りのクリアファイルセットです。
▼商品詳細
各\880(税込)
【素材】PP【サイズ】W220×H310mm【生産国】日本
【受注予約締切：2026年3月23日(月)10時】まで！
(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
▼販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/2196
