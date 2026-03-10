俳優 鳴海唯の季刊ZINE 『Magic hour』シリーズ 第2号が4月10日（金）に発売決定！「Romantic」をテーマに前号とは対極の幻想的な世界観を表現。

日本出版貿易株式会社photo by 三森いこ

1月に発売した第1号「Natural」が、発売から数日でオンライン販売分が完売するなど大好評を博した、鳴海唯の季刊ZINE第2号 『Magic hour “Romantic” PM1:00-4:00 NARUMI YUI』 が、4月10日（金）に発売することが決定しました。

今回は「Romantic」をテーマに据え、前号に引き続き三森いこが撮影を担当。屋外ロケ撮影で自然光を巧みに使いながら幻想的な瞬間を切り取ったカットの数々で構成した本誌は、「Natural」とはまったく異なる鳴海唯の魅力が感じられる1冊になっています。

本日3月10日（火）より、全国のHMV店舗、HMV&BOOKS online、全国ローソン店頭の端末Loppiと、［FLaMme Mail Order］にてご予約を開始。それぞれ初回限定特典としてストア別絵柄のハーフサイズブロマイド（各ストア2種からランダム1枚）がついてきます。さらに［FLaMme Mail Order］でお買い上げのお客様は、抽選で10名様にご本人直筆サイン入り商品をお届けします。

そしてさらに、大好評の「Natural」も3月10日（火）よりHMV&BOOKS onlineおよび［FLaMme Mail Order］での再受注が決定！ 確実に手に入れられるこのチャンスにぜひお買い求めください。（※初回特典のハーフサイズブロマイドはつきません）

＜ご予約サイト＞

・HMV&BOOKS online

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16726747

・［FLaMme Mail Order］

https://flamme-mailorder.com/products/na-03

【プロフィール】

鳴海唯 なるみゆい

1998年5月16日生まれ。兵庫県出身。

2019年に連続テレビ小説「なつぞら」にてテレビドラマ初出演を果たす。

主な出演作として、ドラマ「どうする家康」、「Eye Love You」、「あのクズを殴ってやりたいんだ」、「あんぱん」、「MISS KING / ミス・キング」、「シナントロープ」、映画「アフター・ザ・クエイク」など。3月10日に最終回を控えるNHKドラマ10「テミスの不確かな法廷」ではヒロイン・小野崎乃亜役を好演しさらなる注目を集める。

【書誌情報】

書名： Magic hour “Romantic” PM1:00-4:00 NARUMI YUI

ISBN： 978-4-86733-013-5

発売予定日：2026年4月10日（金）

予価： 1,100円（税込）

判型： A5

頁数： 20P（予定）

出版社：日本出版貿易株式会社

撮影：三森いこ