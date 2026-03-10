Sony MusicによるVTuberプロジェクト「VEE」、「VEE LIVE 2026『Noah′s Ark』」で発売したイベントグッズの事後通信販売がスタート！
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村松 俊亮）は、バーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト「VEE」の公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて、2026年2月22日に開催した「VEE LIVE 2026『Noah's Ark』」で発売したイベントグッズの事後通信販売を開始したことをお知らせします。
本日・3月10日、「VEE LIVE 2026『Noah's Ark』」で発売したイベントグッズの事後通信販売の詳細を公開するとともに、公式オンラインショップ「VEE Official Shop」にて販売を開始しました。
VEE Official Shop URL：https://shop.vee-official.jp/
「VEE LIVE 2026『Noah's Ark』」事後通信販売イベントグッズ 詳細
2026年2月22日(日)にKT Zepp Yokohamaにて開催された、「VEE LIVE 2026『Noah's Ark』」。
そこで発売した新作オリジナルグッズの事後通信販売を開始しました！
・『Noah's Ark』アクリルスタンド
VEE：『Noah's Ark』イベントグッズ(アクリルスタンド)
キービジュアルイラストを使用したアクリルスタンドです。
【素材】アクリル
【サイズ】本体：タテ約70~135mm×ヨコ約39~84mm(タレントによって異なります) / 台座：タテ約38mm×ヨコ約40mm
【製造国】日本
・『Noah's Ark』ランダムアクリル缶バッジA・B・C
VEE：『Noah's Ark』イベントグッズ(ランダムアクリル缶バッジA・B・C)
キービジュアルイラストを使用したランダム缶バッジです。
A：雨庭やえ / 浮々ゆにこ / 偉雷アマエ / 音門るき / 魔王トゥルシー / マル・ナナモナ / みなとん。 / 芽々守あん（全8種から1種）
B：天籠りのん / 桜鳥ミーナ / カガセ・ウノ / 甘楽デイティー / 雛星あいる / 日和ちひよ / るみなす・すいーと（全7種から1種）
C：亞生うぱる / カシ・オトハ / 北白川かかぽ / 月白 累 / 黒燿リラ / 言のハ / 羽澄さひろ（全7種から1種）
【素材】紙・鉄・PET
【サイズ】54mmφ
【製造国】日本
・VEEランダムコレクションカード 第3弾
VEE：『Noah's Ark』イベントグッズ(VEEランダムコレクションカード 第3弾)
キービジュアルイラストを使用したコレクションカードで、全44種類（ノーマル22種・レア22種）のデザインがあります。
レアはカード表面にホログラム加工と複製サイン入り！
【素材】紙
【サイズ】約63mm×約88mm
【製造国】日本
・アクリルジオラマ＆缶バッジ3個セット
VEE：『Noah's Ark』イベントグッズ(アクリルジオラマ＆缶バッジ3個セット)
「回転！SUSHI☆SUSHI テーマパーク」、「CHA CHA CHA MATCHA」、「KP all the way」のイラストを使用したアクリルジオラマスタンドと缶バッジ3種セットです。
ジャケットイラストを使用したジャケット風カード付き！
【素材】ジオラマスタンド：アクリル / 缶バッジ：紙・鉄・PET / ビジュアルカード：紙
【サイズ】ジオラマスタンド：タテ約109mm×ヨコ約150mm×奥行約45mm（組み立て時） / 缶バッジ：54mmφ / ビジュアルカード：タテ100mm×ヨコ100mm
【製造国】日本
・『Noah's Ark』ペンライト
VEE：『Noah's Ark』イベントグッズ(ペンライト)
「Noah's Ark」ロゴがデザインされたオリジナルペンライトです。
＜カラー＞
レッド・オレンジ・イエロー・ライトグリーン・グリーン・エメラルドグリーン・パステルブルー・ブルー・パープル・バイオレット・パッションピンク・ピンク・ライトピンク・ホワイト
【素材】チューブ：ポリカーボネート / グリップ：ABS樹脂 / ストラップ：ポリエステル
【サイズ】250mm
【製造国】中国
・『Noah's Ark』チケット風アクリルキーホルダー
VEE：『Noah's Ark』イベントグッズ(チケット風アクリルキーホルダー)
「Noah's Ark」ロゴがデザインされたチケット風アクリルキーホルダーです。
【素材】アクリル樹脂・鉄
【サイズ】タテ約40mm × ヨコ約100mm以内
【製造国】日本
・『Noah's Ark』オリジナルパーカー
VEE：『Noah's Ark』イベントグッズ(オリジナルパーカー)
S指定席チケット特典を数量限定で販売！
XLサイズのオリジナルパーカーです。
【素材】綿100%、裏パイル
【サイズ】XL：身丈約76cm 身幅約63cm 肩幅約55cm 袖丈約63cm
【製造国】中国・ベトナム・ミャンマー
・『Noah's Ark』トートバッグ
VEE：『Noah's Ark』イベントグッズ(トートバッグ)
「Noah's Ark」ロゴとキービジュアルイラストがデザインされたオリジナルトートバッグです。
【素材】コットン
【サイズ】本体：タテ約370mm×ヨコ約450mm×幅約140mm / 持ち手：タテ約600mm×ヨコ約30mm
【製造国】インド
※在庫が無くなり次第、販売終了となります。
『Noah's Ark』キャラファイングラフ一般抽選 詳細
イベント「VEE LIVE 2026『Noah's Ark』」で会場抽選を行った、各タレントごとのデザインのキャラファイングラフです。
キービジュアルイラストを使用したキャラファイングラフで、1デザインにつき会場抽選と合わせて最大10名の当選枠がございます。
皆様のご応募、心よりお待ちしております。
価格：各35,000円(税込)
特典：直筆メッセージ入りポストカード付き
応募期間：2026年3月10日(火)18:00～2026年3月22日(日)23:59
応募受付場所：VEE Official Shop ( URL：https://shop.vee-official.jp/ )
【素材】フレーム：PS樹脂 / 裏板：MDF / 印刷紙・中板：紙 / 透明窓：アクリル樹脂 / 留め具・金具：鉄 / 吊りひも：PP
【サイズ】額を含めた外寸サイズ：約532×409×16mm（イラストサイズ：A3）
【製造国】日本
※「キャラファイン(R)」は、株式会社ファンダムの登録商標です（登録番号 5741862)]
※抽選にご応募いただくには「VEE Official Shop」の会員登録が必要となります。
アカウントをお持ちでない場合は、こちら(https://shop.vee-official.jp/s/ve01/member/add?ima=3210)より会員登録をお願いいたします。
VEE Official Shop」とは
「VEE Official Shop」は、VEE所属タレントのオリジナルグッズやボイスコンテンツ等を販売する公式オンラインショップです。「ウェルカムグッズ」、「ウェルカムボイス」を販売しているほか、イベントグッズの事後通信販売も実施中。
3月7日からはみなとん。の「バースデーグッズ2026」の受注販売も開始しています。
詳細URL：https://shop.vee-official.jp/minaton._birthday2026/
「VEE Official Shop」では、今後もタレントのグッズや、各タレントのボイスコンテンツ、バースデーグッズなどの発売を予定しています。
ぜひチェックしてください！
「VEE」プロジェクト概要
VEE：ロゴ
Sony Musicによる、史上最大規模のバーチャルタレント育成&マネジメントプロジェクト。
本プロジェクトを通して、配信や動画制作だけでなく、音楽、声優、創作など、各バーチャルタレントが"夢"を実現させるための活動を展開。これまで多岐にわたるエンタテインメント事業を展開してきたソニーミュージックグループが持つノウハウやソリューションを最大限に活用することにより、各バーチャルタレントの活動をサポートしていきます。
オーディションに合格したバーチャルタレントが2022年5月より続々とデビュー/加入。2024年4月より、姉妹プロジェクトであった「VERSEn」のタレントも加入し、現在合計21名のVTuberが在籍中。
・公式サイト：https://vee-official.jp/
・公式YouTube：https://www.youtube.com/@VEE_official
・公式X：https://x.com/_vee_official_