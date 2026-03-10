埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、おかの塗装と2026シーズンのシルバーパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、自社施工にこだわり、川越を中心に外壁塗装・屋根塗装をメインに行う地域密着型の塗装店、おかの塗装（埼玉県川越市、代表 岡野浩司）と2026シーズンのシルバーパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■おかの塗装 様HP : https://tosousurunara-okano.com/

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 中村昌弘 コメント

「このたび、おかの塗装様とパートナー契約を締結させていただきました。まず初めに、弊クラブにご関心をお寄せいただき、今回のご縁へとつながりましたことに、心より御礼申し上げます。

初めてお会いさせていただきました際に、チーム創設タイミングから弊クラブのことをお知りくださり、気にかけてくださっていたとお話しいただいた際にはとても胸が熱くなったことを覚えています。

このご縁を大切に、2026シーズンでの関東1部リーグ昇格、そして2030年のJリーグ参入に向けて、全力で取り組んでまいります。

今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com