世界を震撼させた“表現力の怪物” KIDA THE GREATがD.LEAGUEに降臨！KADOKAWA DREAMS、ROUND.6「CYPHER ROUND」に最強の布陣で参戦
2026年3月13日（金）開催の「第一生命 D.LEAGUE 25-26 SEASON ROUND.6」において、KADOKAWA DREAMSはSP（スペシャル）ダンサーとして、アメリカが誇る次世代の至宝 KIDA THE GREAT を迎えます。
今回のROUND.6は、1シーズンに一度開催されるCYPHER 形式で行われます。この特別なステージにおいて、KIDA THE GREATは、ディレクター兼選手の HINATA.M、そして昨シーズン加入し中心メンバーとして活躍する SOUTA と共に、3名1組のトリオバトルに出場いたします。
世界最高峰の感性を持つKIDA THE GREATと、KADOKAWA DREAMSが誇る精鋭が融合する、この日限りのスペシャルなセッションにぜひご期待ください。
なお、本試合の模様はYouTubeほか各種プラットフォームにて無料配信を予定しております。
▼配信URL
https://www.youtube.com/watch?v=XomMj9i_rWI(https://www.youtube.com/watch?v=FBw869r3aNQ)
■公演概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/19014_1_782110dc9883b7880341dbd75f12b66b.jpg?v=202603100651 ]
KIDA THE GREAT（Leon Burns）
アメリカ・カリフォルニア州出身。2016年、米国の人気番組『So You Think You Can Dance: Next Generation』で優勝。アニメーションやヒップホップを融合させた独自のスタイルは、クリス・ブラウンやミッシー・エリオットといった世界のトップアーティストからも熱い視線を浴びている。SNSを通じて全世界のダンス・トレンドを牽引する、現代ダンス界のアイコン。
Instagram：@kidathegreat(https://www.instagram.com/kidathegreat/)
KADOKAWA DREAMS
日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦中のKADOKAWA DREAMSは、2025年より新体制「KADOKAWA DREAMS Association」として活動。
24-25 SEASON限りでDリーグディレクターを退任し、KADOKAWA DREAMSエグゼクティブプロデューサーに就任した KEITA TANAKA を筆頭に、D.LEAGUEでの挑戦だけでなく、世界やさまざまな分野での活動にも挑む体制を整えています。さらに、選手兼任で HINATA.M が新ディレクターに就任し、王座奪還に挑みます。
チームメンバーは、HINATA.M、KISA、KELO、颯希（SATSUKI）、Ryo、ASUHA、TSY、RAIZYU に加え、今季から FLAME、Yu、ANJU、RINTA、KYARI、SOUTA、寧樹の7名が加入し、計15名で活動。今年は挑戦者として、新たな高みを目指しつつ、ダンスの枠を超えた多様な表現や活動にも挑戦していきます。
Twitter/ Instagram/ TikTok ：@kadokawa_dreams
【KADOKAWA DREAMS公式HP】
https://kadokawa-dreams.com/