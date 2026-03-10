世界を震撼させた“表現力の怪物” KIDA THE GREATがD.LEAGUEに降臨！KADOKAWA DREAMS、ROUND.6「CYPHER ROUND」に最強の布陣で参戦

株式会社KADOKAWA

2026年3月13日（金）開催の「第一生命 D.LEAGUE 25-26 SEASON ROUND.6」において、KADOKAWA DREAMSはSP（スペシャル）ダンサーとして、アメリカが誇る次世代の至宝 KIDA THE GREAT を迎えます。

今回のROUND.6は、1シーズンに一度開催されるCYPHER 形式で行われます。この特別なステージにおいて、KIDA THE GREATは、ディレクター兼選手の HINATA.M、そして昨シーズン加入し中心メンバーとして活躍する SOUTA と共に、3名1組のトリオバトルに出場いたします。

世界最高峰の感性を持つKIDA THE GREATと、KADOKAWA DREAMSが誇る精鋭が融合する、この日限りのスペシャルなセッションにぜひご期待ください。

なお、本試合の模様はYouTubeほか各種プラットフォームにて無料配信を予定しております。

▼配信URL

https://www.youtube.com/watch?v=XomMj9i_rWI(https://www.youtube.com/watch?v=FBw869r3aNQ)

■公演概要

KIDA THE GREAT（Leon Burns）

アメリカ・カリフォルニア州出身。2016年、米国の人気番組『So You Think You Can Dance: Next Generation』で優勝。アニメーションやヒップホップを融合させた独自のスタイルは、クリス・ブラウンやミッシー・エリオットといった世界のトップアーティストからも熱い視線を浴びている。SNSを通じて全世界のダンス・トレンドを牽引する、現代ダンス界のアイコン。

Instagram：@kidathegreat(https://www.instagram.com/kidathegreat/)

KADOKAWA DREAMS

日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦中のKADOKAWA DREAMSは、2025年より新体制「KADOKAWA DREAMS Association」として活動。

24-25 SEASON限りでDリーグディレクターを退任し、KADOKAWA DREAMSエグゼクティブプロデューサーに就任した KEITA TANAKA を筆頭に、D.LEAGUEでの挑戦だけでなく、世界やさまざまな分野での活動にも挑む体制を整えています。さらに、選手兼任で HINATA.M が新ディレクターに就任し、王座奪還に挑みます。

チームメンバーは、HINATA.M、KISA、KELO、颯希（SATSUKI）、Ryo、ASUHA、TSY、RAIZYU に加え、今季から FLAME、Yu、ANJU、RINTA、KYARI、SOUTA、寧樹の7名が加入し、計15名で活動。今年は挑戦者として、新たな高みを目指しつつ、ダンスの枠を超えた多様な表現や活動にも挑戦していきます。

Twitter/ Instagram/ TikTok ：@kadokawa_dreams

【KADOKAWA DREAMS公式HP】

https://kadokawa-dreams.com/