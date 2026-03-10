【2種から選べるお得なパスポート付き！】『すき家 FAN BOOK』３/11発売！使えば使うほどお得なスペシャルパスポートが付録！

株式会社 宝島社

株式会社宝島社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠)は、累計120万部を突破している大人気ファンブックシリーズの最新刊『すき家 FAN BOOK』を2026年3月11日（水）に発売します。

シリーズ最新作となる今作では牛丼チェーン店舗数日本一の「すき家」をフィーチャー。知っているようで知らない魅力を深掘りしてたっぷりとお届けします。

本誌の特別付録は、「お好きな牛丼・カレーのトッピングが70円引き・またはみそ汁（単品）が無料」になるスペシャルパスポートです。2027年3月31日まで何度でも使用できます。さらに、すき家で購入可能な「Sukipass」と併用でき、併用利用で１会計につき140円以上割引になるお得な特典となっています。

本誌では、すき家のCMに出演している俳優・高橋文哉さんのスペシャルインタビューや、社員が教える「すき家トリビア12」、テイクアウトで真似できるすき家のアレンジレシピなど、すき家ファン必見の内容をご紹介します。

Sukipassと併用で140円以上割引に！ 使うほどお得なスペシャルパスポート付き

【特別付録】有効期限：2027年3月31日まで

１.「とろ～り3種のチーズ牛丼」「牛カレー」などのお好きな牛丼・カレーのトッピングが70円引き

または

２.みそ汁（単品）無料

※1会計で「トッピング70円引き」と「みそ汁（単品）無料」は併用できません

すき家で購入できる「Sukipass」との併用可能！トッピング牛丼・カレーが1会計につき140円以上割引に！

トッピング牛丼人気NO１！とろ～り３種のチーズ牛丼活用例：「Sukipass」対象月にスペシャルパスポートと併用して購入した場合「とろ～り３種のチーズ牛丼」（並盛）が660円→520円に！

※「Sukipass」…すき家公式アプリもしくは店頭レジで購入可能。毎月対象の商品が70円引きに

誌面には俳優・高橋文哉さんのスペシャルインタビューも掲載！

日頃からすき家をよく利用しているという高橋文哉さん。今回は新CMの撮影におじゃまし、現場の様子やすき家との思い出、好きなメニューなど、すき家愛をたっぷりと語っていただきました！

高橋文哉（たかはしふみや）：2001年生まれ、埼玉県出身。2019年に俳優デビューし、2025年にはNHK連続テレビ小説「あんぱん」に出演。2025年8月よりすき家のカレーのCMに出演している。2026年4月29日に公開する映画『SAKAMOTO DAYS』に出演、2026年8月7日公開の映画『ブルーロック』では主演を務める。

牛丼チェーン店舗数日本一！ 多くのファンを抱える「すき家」の魅力

トッピング付きメニュー・サイズが豊富！気分に合わせて自分好みにカスタマイズ！

高菜明太マヨ牛丼わさび山かけ牛丼

サイズはミニからキングまで！

かつぶしオクラ牛丼過去にはこんなメニューも！4種のチーズドリ牛

ミニはごはんもお肉も少なめで気軽に食べやすいサイズ感！キングは並盛の約6倍のお肉、大盛の2倍のごはんの量でガッツリ食べたい方におすすめ！

新商品の匂わせや大喜利がSNSでたびたび話題に！

逆転の発想で大バズり！

以前はイメージ画像にまぐろたたきをほぐしたものを使用していましたが、提供の際の形状に合わせて画像も円盤状のものに変更！ SNSでは「その手があったか」「逆転の発想」と話題になりました。

ＳＮＳで話題！すき家公式Ｘ

他にも誌面では、すき家の公式Ｘで「いいね！」が多かった投稿を“中の人”のコメントとともに紹介！

すぐマネできる♪かんたんアレンジレシピも複数紹介！

ユッケジャン クッパ風

【材 料】1人分

A

水 400ml

にんじん 30g

鶏がらスープの素（顆粒） 大さじ1/2

牛丼（並盛） 1個

豆もやし 50g

ニラ 1本

コチュジャンだれ 2個

卵 1個

ごま油 適量

１.にんじんは短冊切りにする。ニラは食べやすい長さに切る。

２.鍋にAを入れて中火にかける。沸騰したら豆もやしを加え、にんじんに火が通ったら牛丼の具とニラ、コチュジャンだれを加える。

３.沸騰したら溶いた卵を加え、かたまったら軽く混ぜる。

４.器に牛丼のごはんを盛り、３.をかけ、ごま油をまわしかける。

牛丼も！カレーも！簡単アレンジ♪

タコライス風カレーのパエリア風

シリーズ累計 120万部突破宝島社の「人気チェーン公式ファンブック」とは？

編集部への取材・出演ご相談ください！

■チェーン店は最強のエンタメコンテンツ

多くのファンをもつチェーン店は、商品メニューや店舗サービスなど、その細部にいたるまで、お客様を楽しませるエッセンスが詰まっています。さらにOB・OGも含めて、多数のファンがいることも特。当シリーズでは、大人気商品やお蔵入りになった商品、人気メニューの制作秘話や従業員・ファンならではの食べ方、トリビアなど、知られざるチェーンの魅力を深掘りし、エンタメとして楽しめる読み物となるよう企画・編集しています。

■ファンである編集者が企画！ 大切なのはファンの熱量

コラボのオファーを出すチェーン店の選択基準は、展開している店舗数よりも、 “どのくらいファンがいるか” “ファンの熱量がどれだけ高いか”です。企画する編集担当者もそのチェーンのファンであることが多く、週５で通っている強者も。だからこそ魅力を深掘りすることができます。付録も単なるお得感ではなく「そのチェーンらしさ」を活かした企画を考え、提案しています。

■働く人たちの士気を上げる「社内報」的な役割も！

各チェーンのファンに楽しんでもらえるのはもちろん、社長インタビューをはじめ、歴史、商品開発秘話、そのチェーンのファンであるタレントのインタビューなども掲載しています。そのため、コラボした各企業からは「新入社員から全国各店舗の従業員まで自社事業について理解が深まり、モチベーションアップにつながった」という声を多数いただき、社内報のような形でも活用していただいています。

『すき家 FAN BOOK』

発売日：2026年3月11日

定価：1210円（税込）

