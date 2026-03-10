【5月4日（月祝）まで】極小編成マーチング大会「MIX3/スリークロス」を全国に広めるクラファンプロジェクトを始動！

特定非営利活動法人マーチング祭

NPO法人マーチング祭（代表：鶴巻敬、以下：法人マーチング祭）は非営利団体・ソーシャルセクター特化のクラウドファンディングサービス「コングラント」において、極小編成マーチング大会「MIX3/スリークロス」を全国に広めることを目的としたクラウドファンディングプロジェクトを始動します。目標金額は80万円、募集期間は2026年5月4日（月祝）までです。

なぜクラファンを行うのか

▲昨年開催した「2025MIX3/スリークロスFINAL」の様子クラファンページはこちら :https://congrant.com/project/marchingmatsuri/21603

マーチングの大会は、その多くが秋～冬に集中します。理由は明確で、「新学期に人を集め、そこから練習を重ねると秋頃に完成し始めるから」です。

多くの団体で春～初夏はオフシーズンとなり、基礎練習などを積み重ねる団体も多い中で「もっと年間を通じて大会に出たい」という声を多くいただいてきました。

そんななかで「チーム全員ではなく、1人からでも大会に参加できる」ことを目指し、私たちが作っているのが「MIX3/スリークロス」。2021年に発足したこの大会は今年2026年に6年目を迎え、全国12会場で開催されるまでに広がり、「MIX3/スリークロスに特化したチーム」も全国で組まれるようになっています。

しかしながら、まだまだ赤字が続いているのも実情です。会場費や運営費を団体からのエントリー費用やお客さまからのチケット代でまかなうにはどうしても足りない状況が続く日々。

「この先も持続的に、プレイヤーたちに大会の場を」

「お客さまに、フィールドだけではないマーチングの楽しみ方を」

これらを広げていくために、私たちはクラウドファンディングプロジェクトを行うことを決意しました。

いただいたご支援の使い道

今年、Div.1～3と分かれる全部門での決勝大会「FINAL」を開催できることが決まっています。

大きくはこの「FINAL」の大会の運営・会場費などに大切に利用させていただく予定です。

また、このFINALでの勝者に、メダルを贈呈したいという私たちの長年の夢がありました。

プレイヤーたちに、「形に残る、”頑張った”」を持ち帰ってもらい、そしてまた来年、未来の後輩たちへもそのメダルが憧れになることで、多くの出演者を集めたい狙いがあります。

みなさまのあたたかなご支援をお待ちしております。

クラウドファンディング概要

特定非営利活動法人マーチング祭について

会社名：特定非営利活動（NPO）法人マーチング祭

代表：鶴巻 敬

Email：info@marching-matsuri.com

HP：marching-matsuri.com