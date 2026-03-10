TVアニメ「メイドさんは食べるだけ」放送＆配信 詳細情報決定！キービジュアル公開！チュン役は佐久間大介さん！放送直前配信番組も決定！さらに、AnimeJapanステージ情報も!!

株式会社ハピネット

食べるだけを見てるだけ。非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメ「メイドさんは食べるだけ」（原作 前屋進/講談社「コミックDAYS」連載）の放送＆配信の詳細情報を公開!!さらにアニメ放送が待ち遠しくなるキービジュアルも公開!!そして、ボイスのみ公開されていたチュン役はSnow Man 佐久間大介さん！放送直前に配信決定の豪華出演者による生配信番組やAnimeJapan 2026にて実施するステージ情報もお届け！

放送＆配信 詳細情報決定!!

2026年4月5日（日）より、TOKYO MX、読売テレビ、BS朝日に加え、AT-Xでも放送が決定しました！

各局詳しい放送時間は以下の通り、

TOKYO MX：4月5日より 毎週日曜22時00分～

読売テレビ：4月6日より 毎週月曜25時59分～

BS朝日：4月5日より 毎週日曜23時00分～

AT-X：4月7日より 毎週火曜21時30分～ ※リピート放送 毎週木曜9:30～、毎週月曜15:30～

地上波先行最速配信 dアニメストア、ABEMA、U-NEXT、アニメ放題

第1話 4月1日 水曜日 0時00分～

第2話以降 4月5日より 毎週日曜日 22時00分～

他、各配信サービスでも4月5日より順次配信開始!!

※放送・配信日時は変更となる場合がございます。

キービジュアル公開!!

「メイドさんは食べるだけ」のキービジュアル公開!! “チュンガイド”から飛び出したスズメが美味しい食べ物を目の前にした時のような表情に、作品を彩るキャラクターたちと食べ物に囲まれて、見てるだけで幸せになるそんなビジュアルとなっています！

チュンのCVは佐久間大介さん!!

すでに公式Xにてボイスのみ先行して公開されていた作中で様々な豆知識を教えてくれるチュン役は、Snow Man 佐久間大介さん！佐久間さんのコメントも到着してますので、ぜひチェックしてください！

チュン（CV：佐久間大介）

スズメが持っているガイドブック「チュンガイド」のマスコットキャラクター。

様々な場面で、スズメたちが食べているものや豆知識を説明（ガイド）してくれる

＜佐久間大介さんコメント＞

チュンの声を担当させていただきます、佐久間大介です。

チュンは食べ物の由来や説明を沢山してくれる雀です。

オーディションの時からチュンをどう表現するか沢山考えて演じさせていただきました。

美味しそうな食べ物に沢山出会えて、たくさん学べる！そして何より、ご飯を食べている時の"幸せそうな顔"が可愛くて仕方ない作品です！

ぜひお腹を空かせて楽しんでください！チュンッ！

3月20日はスズメの日！放送直前 生配信番組決定！

3月20日（金・祝）は世界スズメの日、ということで！放送直前スペシャル番組『TVアニメ「メイドさんは食べるだけ」を見るだけ『スズメの日』生配信』の配信が決定!!

出演は、橘スズメ役 市ノ瀬加那さん、リコッタ・フレスカ役 須能千裕さん、小松菜々役 河瀬茉希さん、信月杏役 五十嵐裕美さん！豪華出演者ならではの内容や初解禁情報も!?どんな配信になるのか、お楽しみに!!

■配信情報：

日時 3月20日（金・祝）20：00～予定

ハピネット【アニメ公式】YouTubeチャンネルにて配信

https://youtube.com/live/oawniZN_psM

AnimeJapan 2026 「メイドさんは食べるだけ」スペシャルステージ情報！

AnimeJapan 2026 dアニメストアブースにて「メイドさんは食べるだけ」スペシャルステージの実施が決定しました!!当日は、橘スズメ役 市ノ瀬加那さん、リコッタ・フレスカ役 須能千裕さんが登壇!! AnimeJapan 2026へお越しの際は、「メイドさんは食べるだけ」スペシャルステージもお見逃しなく!!またステージの様子は、dアニメストア公式YouTubeチャンネルでライブ配信も実施いたします！詳細はdアニメストアの特設ページや公式Xをご確認ください。

■「メイドさんは食べるだけ」スペシャルステージ情報

日時：3月29日（日）12：00～

出演：市ノ瀬加那、須能千裕、儀武ゆうこ（MC）

場所：【dアニメストアブース】東6ホール J-17

▼「AnimeJapan2026×dアニメストア」特設ページ

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00002112

▼dアニメストア公式X

https://x.com/docomo_anime

dアニメストアブースでは、3月28日、3月29日の両日とも「メイドさんは食べるだけ」ティザービジュアルが描かれたショッパーとチュンイラスト入りうちわの配布もあります！ご来場の際は、ぜひブースへお立ち寄りください!!

アニメ『メイドさんは食べるだけ』作品基本情報

■スタッフ

原作：前屋進（講談社「コミックDAYS」連載）

監督：泉保良輔

シリーズ構成：高橋ナツコ・藤本冴香

キャラクターデザイン：阿部千秋

音響監督：森下広人

音響制作：ダックスプロダクション

音楽：北川勝利(ROUND TABLE)

音楽制作：ランティス

オープニング主題歌：majiko 「リボン」

エンディング主題歌：ARCANA PROJECT 「しあわせフレーバー」

アニメーション制作：EMTスクエア-ド・マジックバス

■キャスト

橘スズメ：市ノ瀬加那

リコッタ・フレスカ：須能千裕

小松菜々：河瀬茉希

遠藤そら：石上静香

信月 杏：五十嵐裕美

チュン：佐久間大介

■イントロダクション

英国のお屋敷でメイドとして働くスズメは、ある出来事により、日本の一角にある小さなアパートで新生活を始めることに。

初めての日本での一人暮らしに、たくさん心配事もあるけれど、スズメは日本の食べ物に興味津々。颯爽とアパートを飛び出すと様々な食べ物や人々との出会いも。

食べるだけを見てるだけ。

それがこんなにも幸せ！

非日常なメイドさんがおくるほのぼの日常アニメはじまります！！

■公式HP

https://meitabe-anime.com/

■公式X

@lovetoeat_maid(https://x.com/lovetoeat_maid)（ハッシュタグ #メイ食べ）

(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会