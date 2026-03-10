『東方幻想エクリプス』×『ゴシックは魔法乙女』本日3/10(火)よりコラボイベント開催！サイン色紙プレゼントキャンペーンも開催中！

株式会社ケイブ

株式会社ケイブ(本社：東京都目黒区、代表取締役社長:高橋祐希、証券コード:3760)が配信中のシューティングゲームアプリ『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』(『ごまおつ』)におきまして、同社が提供するシューティングゲーム『東方幻想エクリプス』とのコラボイベント『波長を繋ぐ 幻想の魔門公』を本日3月10日(火)より開始いたしました。

前篇、後篇の2部構成でオリジナル二次創作ストーリーをお楽しみいただけるコラボ記念イベントや、羽々斬先生の描き下ろしイラストを含むコラボ使い魔が獲得できるガチャの他、コラボ使い魔★5「射命丸文」がもらえるログインボーナスや出演声優のサイン色紙が当たるXキャンペーンなども実施中ですので、あわせてお知らせいたします。

◆豪華出演声優のサイン色紙プレゼントキャンペーン実施中！

『東方幻想エクリプス』コラボイベント開催にあわせ、本日よりサイン色紙プレゼントキャンペーン第3弾を開始しました。第3弾では博麗霊夢役「ファイルーズあい」さん、古明地こいし役「田中あいみ」さんのサイン色紙を抽選でプレゼントいたします。

応募方法：

１.『ゴシックは魔法乙女(https://X.com/mahouotome_info)』『東方幻想エクリプス(https://x.com/gensoueclipse)』公式Xを両方フォロー

２.キャンペーン対象の投稿をリポストで応募完了！

当選資格：

『ゴシックは魔法乙女』のプレイヤーランク50以上のプレイヤーIDを所持している方

『東方幻想エクリプス』のプレイヤーランク7以上のプレイヤーIDを所持している方

応募期間：

2026年3月31日(火)メンテナンスまで

博麗霊夢役「ファイルーズあい」さん&古明地こいし役「田中あいみ」さんサイン色紙プレゼントCP

お知らせ:https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911081

第1弾と第2弾のサイン色紙プレゼントキャンペーンも実施中です。

■鈴仙・優曇華院・イナバ役「松井恵理子」さんサイン色紙プレゼントCP

お知らせ:https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911051

■十六夜咲夜役「加隈亜衣」さん＆射命丸文役「鬼頭明里」さんサイン色紙プレゼントCP

お知らせ:https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911060

◆『東方幻想エクリプス』コラボ使い魔が『ごまおつ』に登場！

コラボイベントでは、『東方幻想エクリプス』より、前篇では「博麗霊夢（CV.ファイルーズあい）」、「十六夜咲夜（CV.加隈亜衣）」、「射命丸文（CV.鬼頭明里）」、「古明地こいし（CV.田中あいみ）」がコラボ記念使い魔としてごまおつに登場いたします。

後篇では「霧雨魔理沙（CV.伊瀬茉莉也）」、「鈴仙・優曇華院・イナバ（CV.松井恵理子）」、「パチュリー・ノーレッジ（CV.和多田美咲）」が登場いたしますので、楽しみにお待ちください。

また、『東方幻想エクリプス』キャラクターのコスチュームを着た『ごまおつ』キャラクターの「ラナン」「カトレア」「アンゼリカ」「ルチカ」「カレン」「ロザリー」「ルベリス」や、羽々斬先生の描き下ろし「鈴仙・優曇華院・イナバ×ロザリー」の使い魔も登場いたします。

『東方幻想エクリプス』コラボで登場するキャラクターは、イベント報酬やガチャで入手できます。

◆コラボを記念したキャンペーンを実施！

■東方幻想エクリプスキャラクター使い魔■東方幻想エクリプスコラボ『ごまおつ』キャラクター使い魔■羽々斬先生の描き下ろしイラスト使い魔▲鈴仙・優曇華院・イナバ×ロザリー■今なら新ショット持ちの★5『射命丸文』がもらえる！

コラボイベント期間中にログインした全プレイヤーを対象に、『東方幻想エクリプス』コラボガチャから出現する使い魔である★5「射命丸文」がもらえるログインボーナスを開始いたしました。

この機会にぜひ『ごまおつ』を遊んで、コラボ使い魔を手に入れてください！

実施期間：

2026年3月10日(火)メンテナンス後～2026年3月30日(月)23:59まで

◆イベント概要

本日3月10日(火)より、『東方幻想エクリプス』×『ゴシックは魔法乙女』コラボを記念して、コラボイベント『波長を繋ぐ 幻想の魔門公(前篇)』を開始いたしました。

前篇、後篇の2部構成のコラボイベントでは『東方幻想エクリプス』のキャラクターと『ごまおつ』のキャラクターが織りなす特別なストーリーをお楽しみいただけます。

さらに、イベントをプレイしてイベントアイテムを集めることで、羽々斬先生の描き下ろしイラストの「鈴仙・優曇華院・イナバ」やコラボ特別称号などを手に入れることができます。

コラボ使い魔のボイスは撮り下ろし新ボイスとなります。

また、『東方Project』の楽曲アレンジを数多く手がける音楽サークルによる特別なコラボBGMが特定ステージで流れるなど、両ゲームのファンの方々に楽しんでいただけるイベントとなっております。

■プロローグ

三度、ジルバラードへの来訪を果たした幻想の住人たち。

だがしかし、彼女らを歓迎する間もなく、

ジルバラードには混乱と災禍が続く。



少女たちと共にジルバラードへ侵攻してきた幻想郷の『怪威』たち。



いまだ強大な力に呑まれ続ける悪魔姉妹。

それらが引き起こす事件、現象、災害……



乙女たちと少女たちは

その解決に乗り出していく――

※本イベントのシナリオは上海アリス幻樂団の『東方Project』を原作とした公認二次創作です。

イベント開催期間：

前篇

2026年3月10日(火)メンテナンス後～2026年3月18日(水)23:59まで

後篇

2026年3月19日(木)メンテナンス後～2026年3月30日(月)23:59まで

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911069

◆『東方幻想エクリプス』コラボ使い魔がガチャに登場！

イベント開催とあわせて、「射命丸文」「古明地こいし」「博麗霊夢」「十六夜咲夜」、羽々斬先生描き下ろし使い魔「ロザリー」のコラボガチャを開始いたしました。

使い魔「射命丸文」「古明地こいし」「博麗霊夢」「十六夜咲夜」は、「東方幻想エクリプス」内で持つショットやスキルをモチーフにした新ショットを持っています。

■東方幻想エクリプスコラボ文＆こいしステップアップガチャ

ガチャ販売期間：

2026年3月10日(火)メンテナンス後～2026年4月9日(木)23:59まで

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911088

■東方幻想エクリプスコラボ霊夢ステップアップガチャ

ガチャ販売期間：

2026年3月10日(火)メンテナンス後～2026年4月9日(木)23:59まで

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911089

■東方幻想エクリプスコラボ咲夜ステップアップガチャ

ガチャ販売期間：

2026年3月10日(火)メンテナンス後～2026年4月9日(木)23:59まで

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911090

文、こいし、霊夢、咲夜の新ショット紹介動画：

https://youtu.be/UmejHSolcew

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UmejHSolcew ]■東方幻想エクリプスコラボ羽々斬先生描き下ろし使い魔ステップアップガチャ

ガチャ販売期間：

2026年3月10日(火)メンテナンス後～2026年4月9日(木)23:59まで

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911091

3月19日(木)メンテナンス後からは、霧雨魔理沙、鈴仙・優曇華院・イナバ、パチュリー・ノーレッジのガチャが登場予定です。

◆『東方幻想エクリプス』コラボキャラクターの自機スキンが手に入る！

コラボを記念して、「博麗霊夢」「十六夜咲夜」「射命丸文」「古明地こいし」の自機スキンが登場中です。

「自機スキン」は、シューティング中に操作してショットを放つ自機の姿を変えることができるアイテムです。

イベント開催期間中に東方幻想エクリプスの特定のキャラクター使い魔を2体獲得すると、対象キャラクターの自機スキンを手に入れることができます。

◆東方幻想エクリプスとは

楽園の崩壊に、抗えー

ケイブが贈る東方Project公認二次創作作品！

「上海アリス幻樂団」原作の大人気ファンタジー東方Projectの世界観を題材に、ケイブが作り上げるドラマチックシューティング

『東方幻想エクリプス』公式サイト

https://gensoueclipse.jp/

◆ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～とは

本作は通称「ごまおつ」と呼ばれ、現実とは似て異なる世界のジルバラードを舞台とした正統派！ドＳ！？乙女系！ケイブが贈る王道縦シューティング！

プレイヤーは「マスター」になり、様々な能力を持つ美少女を「使い魔」として契約し、共に魔物を倒していく。

ジルバラードに平和を取り戻す「救いの鍵」となり、美少女と協力して魔物を倒そう！

『ゴシックは魔法乙女』公式サイト

https://gomaotsu.jp/

※各イベント・キャンペーンの詳細に関してはアプリ内のお知らせをご確認ください。

※各イベント・キャンペーンは予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。



『ゴシックは魔法乙女』に関する最新情報は、公式X(https://X.com/mahouotome_info)やアプリ内のお知らせをご覧ください。

■基本情報

タイトル：『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』

対応機種：iOS／Android／Amazon

ジャンル：シューティングRPG

配信時期：2015年4月1日～配信中

価格：基本無料（一部アイテム課金あり）

ダウンロードURL

[App Store] https://itunes.apple.com/jp/app/id924726102?mt=8

[Google Play] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cave.mahouotome

[Amazonアプリストア] https://www.amazon.co.jp/dp/B079XZQ7M1

公式サイト：https://gomaotsu.jp/

公式X：https://X.com/mahouotome_info

公式PV：https://youtu.be/IHmBrNTHmCw

権利表記

(C)2015 CAVE Interactive CO., LTD.

■株式会社ケイブ

株式会社ケイブは、「ケイブが創ると未来はもっと楽しくなる」というコンセプトのもと、モバイル、コンピューター向けのゲームを通じたオンラインエンターテインメント事業を展開し、世界の人々に対し豊かで魅力的なライフスタイルを提案してまいります。

https://www.cave.co.jp/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

■画像につきまして

画像掲載時にはコピーライトの表記をお願いいたします。

・『東方幻想エクリプス』に関する画像

(C)上海アリス幻樂団

(C)2023 CAVE Interactive CO., LTD.

・『ゴシックは魔法乙女』に関する画像

(C) 2015 CAVE Interactive CO.,LTD.

※両タイトルに関わる画像の場合は、すべてのコピーライトを記載してください