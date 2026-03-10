【TAC司法書士講座】合格者も登壇！オンラインセミナー「法律知識ゼロでも大丈夫。司法書士資格で新しい自分へ一歩踏み出そう！」のご案内
司法書士試験合格を目指す方を対象に、TAC司法書士講座は、この度、オンラインセミナーを3月20日（金・祝）14:30よりYouTubeLIVEにて開催いたします。これから学習を始める方、司法書士試験の受験を検討している方に向けたオンラインセミナーです。
法律知識ゼロでも大丈夫。司法書士資格で新しい自分へ一歩踏み出そう！
セミナー概要
講義の段階から過去問を解いていく、「インアウト」一体型の講義が特徴の「山本オートマチック」。合格に必要な知識だけを最速で習得し効率重視のオートマチックシステムで毎年多くの受講生から支持をいただいています。
今回は当コースを受講し、令和7年度試験にて一発合格を果たした「富樫 香央理さん」と、令和6年度試験にて一発合格を果たし、現在実務家であります「坂本 有貴さん」に、受講生時代のエピソードや、合格後の今についてインタビューします。
司会進行は山本オートマチック担当の西垣 哲也 講師です。ぜひお楽しみください。
＜主なセミナー内容＞
●山本オートマチックの特徴
●合格者を多く輩出する秘密
●合格者の山本オートマチックの受講体験談
開催詳細- イベント名:<山本オートマチック >令和７年度司法書士筆記試験一発合格者セミナー
知識の定着には地道な反復練習が正攻法 INPUT講義×OUTPUT（答練・模試）で指導する反復効果を教えます！
- 日時:2026年3月20日（金・祝）14:30～15:30
- 形式:YouTubeLIVE
- 参加費: 無料
- 講師:西垣 哲也 講師・富樫 香央理 さん・坂本 有貴 さん
- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar4.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar4.html)
西垣 哲也 講師
書籍 『山本浩司のオートマシステム』 シリーズ オートマ実行委員会 委員。基本を大切にした指導を重視。試験に必要な知識や過去問の取り組み方など、いかにわかりやすく伝えるかを常に考えて、受講生の皆さんをサポート。実務家としても活躍している。
富樫 香央理さん
2025年合格目標＜山本オートマチック＞1年総合本科生 Web通信講座を受講。
講座申込は2024年5月17日で、約1年で見事一発合格を果たした。
坂本 有貴さん
2024年合格目標＜山本オートマチック＞速修本科生 Web通信講座を受講。
約10か月の短期間での学習で見事一発合格を果たしている。
現在事務所に勤務されながら、TAC司法書士講座の教材開発にも従事している。
TAC司法書士講座について
TAC司法書士講座は長年にわたり司法書士資格取得を目指す皆様をサポートしてきました。実績豊富な講師陣、質の高い講義と教材、きめ細やかなサポート体制で、多くの受講生を合格へと導いています。
会社概要
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/