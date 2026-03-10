ぬこー様ちゃん × 長濱蒸溜所 コラボレーションウイスキー「sAMAcHAGAN(サマチャガン)」受注生産にて販売決定

長浜浪漫ビール株式会社

■ 漫画から現実へ：奇跡の「おいしいのできた！」

大人気漫画家・ぬこー様ちゃんが展開する「ハイボール探究部」にて、ぬこー様ちゃんと、やしろあずきさんによるウイスキーのブレンド体験が実施されました。数ある組み合わせの中から、ぬこー様ちゃんが直感で生み出した「他にはない」レシピ。そのポテンシャルを感じ取った長濱蒸溜所のブレンダーが、エッセンスを最大限に活かしつつ最終調整を行い、誰しもが楽しめる至高のテイストとしてついに商品化。「AMAHAGAN」の名を冠した、唯一無二のコラボボトル『sAMAcHAGAN(サマチャガン)』の誕生です！

■ ウイスキーコンセプト：時を止める「SUPER SLOW SWEET」

コンセプトは「SUPER SLOW SWEET BLEND」

和の情緒漂う「桜樽」の原酒や、華やかで香り高い「ワインカスク」原酒を贅沢に使用。さらにアクセントとして、アイラクォーター樽で熟成した「長濱蒸溜所ピーテッド原酒」を絶妙なバランスでブレンドしました。一口含めば、あとから「じわじわ」と広がる濃密な甘み。時がゆっくり流れているかのような錯覚を覚える、贅沢なひとときをお届けします。

<長濱蒸溜所>

2016年に長濱浪漫ビール施設内にて稼働した、琵琶湖と伊吹山、長浜の風土が育む、国内最小規模となるクラフトディスティラリーです。アランビック型の小さなポットスチルと極細のラインアームからは、特徴となるリッチな味わいの原酒が日々産み出されています。

<ぬこー様ちゃんプロフィール>

岡山県出身。

「打ち切られすぎて美少女になった」漫画家。

ブラック企業在籍中に全財産を失ったことをきっかけに、10数年ぶりに筆を執るという異色の経歴を持つ。

代表作は「専門学校JK」「人見知り専門家庭教師坂もっちゃん」など。

現在Xのフォロワーは約47万人を突破し、毎日配信する絵日記が共感や学びの多い内容と多くの支持を受けている。「ぬこー様ちゃん絵日記集」としてKindleインディーズにて無料配信中、累計700万DLを突破。SNSと漫画を活用したPRも得意としており、様々な企業からオファー実績あり。趣味はロードバイクとお酒。

Amazon Kindleにて大好評配信中。

ハイボール探究部【序】: はじめてのハイボール ぬこー様ちゃん絵日記集

様ちゃん飯 日本のヤバイチェーン店シリーズ

X：@nukosama(https://x.com/nukosama?lang=ja)

Instagram：@hokke_onyan(https://www.instagram.com/hokke_onyan/)

TikTok：@nukosamachanhokesama(https://www.tiktok.com/@nukosamachanhokesama)

ブログ：ぬこー様ちゃんの大好き絵日記(https://nukoosama.livedoor.blog/)

【商品詳細】

商品名：sAMAcHAGAN World Blended Whisky

容量：700ml

原材料：モルト、グレーン

アルコール：47%

希望小売価格：7,000円＋税

【ぬこー様ちゃんコメント】

「漫画では省きましたがかなりたくさんブレンドし、試行錯誤しながら作りました！桜樽と赤ワイン樽の甘く香る原酒をメインにしつつも、じんわりスモーキーさも感じられる一本です。ハイボールで飲んでもおいしいんですが、飲み方によって顔が変わりますので色々試してみてください。」

【長濱蒸溜所テイスティングコメント】

赤みを帯びた艶やかなアンバー。

香り：トップノートは桜樽由来の淡く優しいフローラルな芳香。次第に赤ワイン樽がもたらす完熟した赤リンゴやベリージャムの濃厚な甘みが立ち上がります。その背景に、アイラクォーター樽由来の繊細なピートスモークが潜み、香りの輪郭を鮮明に際立たせます。

味わい：シルキーで非常にリッチな口当たり。キャラメルやバニラを思わせる濃密な甘みが、中盤からじわじわと膨らみます。ワイン樽由来の柔らかなタンニンと、微かなピートの塩味が一体となり、重層的な深みのある味わいを構築。甘美な余韻が「ゆっくりと」長く持続し、最後は穏やかなスモーキーさが全体を心地よく包み込みます。

【会社概要】

会社名：長浜浪漫ビール株式会社

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：滋賀県長浜市朝日町14-1

TEL：0749-63-4300

FAX：0749-63-4301

http://www.romanbeer.com/

【商品に関するお問い合わせ先】

