【店舗リニューアル】オープンから20周年のもりもとイオンモール札幌発寒店が、パンとスイーツのライブ体験型「スイーツスタジオ」をテーマに2026年3月17日(火)より新しくなります。

株式会社もりもと

大地の恵みと生産者様とお客様をおいしさでつなぐ株式会社もりもと(本社：北海道千歳市、代表取締役社長：森本真司)は、2006年の開店以来初となるもりもとイオンモール札幌発寒店(以下、札幌発寒店)のリニューアルを実施します。20年の感謝を込めてお客様にとって「見て楽しい・選んで楽しい」売り場体験を高めることを目的とし、2026年3月17日(火)10時よりリニューアルオープンしますのでお知らせいたします。

もりもと公式WEBサイト▶https://www.haskapp.co.jp/

■開店20年の節目に、体験型スイーツショップ「もりもとスイーツスタジオ」へ。

パン、ケーキ製造の厨房が併設される札幌発寒店では、職人が素材と向き合い手間暇かけて生み出す商品の魅力を、「体験」としてお渡しする空間にしたいと考えています。これにより、パン・菓子・ギフトを含めた売り場全体の見え方や導線を見直し、お買い物そのものを楽しむ「体験型のスイーツショップ」として、焼きたての香りやライブ感、臨場感あふれる売り場を作りだし五感で感じるお買い物体験をお届けいたします。

見て楽しい、選んで楽しい、体験して味わうことができる「スイーツスタジオ」。

(1)焼きたての香りとライブ感を楽しむ体験型空間。

【札幌発寒店限定商品】

「カリッと！練乳ブリュレサンド」1個 690円(税込)

ご注文ごとに仕上げるライブスイーツです。職人がその場でキャラメリゼする香ばしい香りとともに、出来たてのおいしさをお楽しみいただけます。

厨房にてキャラメリゼします。

【北海道に生まれて25年】

小さいけれど本格派な「はかりパン」1g＝2.5円(税抜)

2026年2月にリニューアルし大反響だったイオンモール札幌平岡店に続き、札幌発寒店もライブ感を大切にした売り場に進化。「焼きたて」をご体験いただくため、1日10回以上パンを焼き、オーブンからの香ばしい香りが常に漂うような売り場を作ります。出来たてのおいしさと感動をお届けいたします。

イメージイメージ

(2)ロングセラー商品をじっくり選べるコーナー。

創業77年のもりもとが半世紀を共にする伝統のブッセ菓子「雪鶴(ゆきづる)」や、メイン商品の北海道の宝石「北のちいさなケーキ ハスカップジュエリー」をより深く知っていただくため、札幌発寒店ではギフトコーナーを刷新します。

日常使いのパン、和菓子、洋菓子商品を豊富に取り揃えながらも、ギフトシーンでも多くの皆様にご利用いただけるようコーナーを拡張。ギフト棚背面パーテーションの修正で通路からの視認性も高めます。これにより、贈り物をゆったりと選んでいただける空間へ進化いたします。

■3月17日(火)には、札幌発寒店にご来店のお客様へ感謝を込め、２つのリニューアル企画を実施いたします。

北のちいさなケーキ ハスカップジュエリー雪鶴(ゆきづる)(1)「はかりパン オリジナルエコバッグプレゼント」

2026年3月17日(火)より、先着25名様に「はかりパン」を

含め1回のお会計で2,500円(税込)以上お買い求めのお客様へ

オリジナルエコバッグをプレゼントします。

※無くなり次第終了。※おひとり様レシート1枚限り。

(複数会計は不可です)

オリジナルエコバッグ(2)25周年オリジナル企画「復刻総選挙2026」での第1位商品を、先行販売いたします！

周年企画で、およそ1か月じっくりとファンの皆様に復刻希望の商品をご投票いただきました。その中で栄えある1位を獲得したもちもち食感で程よい甘さが特徴の「メープルロック」を、リニューアルを記念し先行販売いたします。

※3月27日(金)からは、他のはかりパン取り扱い13店舗でも展開してまいります。

メープルロック

【概要】

・リニューアル日：2026年3月17日(火) 10時00分～

・実施店舗：イオンモール札幌発寒店(札幌市西区発寒8条12丁目1 イオンモール札幌発寒店1F)

・店舗面積：68.41坪

・商品に関するお問合せ先：お客様相談センター 0120-24-4181(月～金9:00～17:00)

■「はかりパン」について

「はかりパン」、25年続く“選ぶ楽しさ”がグレードアップ。リニューアルの3つのポイント。

(1)より親しみやすく。個性派ぞろいの「ｍキャラクターズ」。

25年親しまれてきた「はかり売りパン」は、呼びやすい「はかりパン」に名称を変更します。選べる楽しさ・必要な分だけご購入いただけるスタイルはそのままです。本ブランドの世界観は、パンを商品としてだけでなく、個性が集まりできていることをお客様がわくわくするような形でお伝えしたく、もりもとのｍ(エム)、わたしの(my)のｍ(エム)から『ｍ(エム)キャラクターズ』と称し、“お気に入りを見つける楽しさ”を表現しています。

（2)より見やすく。多彩なラインナップが一目でわかります。

もちもち食感や、サクサクのデニッシュ生地、甘いパンや塩味のあるパンなど多種多様な種類がありますが、ユニークなディスプレイで視認性を高めます。焼き立てのパンには表示を設置し、出来たてを購入していただきやすくなりました。

（3)「2ステップ」で、わかりやすく。

『はかりパン』は、ご自身で選ぶ「選ぶ楽しさ」が特徴のプチパンのため、店舗コーナーでは、常時10種の様々な種類のプチパンをセルフで袋とトングを使用して選んでいただきます。選ぶ→専用袋に入れてできあがり。の2ステップのガイドをサインにして設置し、初めての方でも安心してお買い求めいただけます。

ｍキャラクターズ

ユニークなディスプレイ

2ステップのサイン

■常時10種*をセルフで袋詰めして購入できるのが、もりもとスタイル。

「はかりパン」は、昨今の物価高騰の中で気軽に本格的な味を楽しめる体験型シリーズとして、より一層注目度が上がっています。必要な分だけ購入できSDGs12項目「食品ロス削減」にも合致するため、フードロスへの意識の高まりもあり共感の輪が広がっています。

常時10種から選べ、お客様ご自身が専用トングで袋に詰めるというスタイルは、全国でもほとんど見られない販売スタイルです。サイズが小さい分試しやすく、尚かつお買い物時の「選ぶ楽しさ」を、種類の多さや期間限定品の展開で、飽きずに楽しんでいただけるよう目指してきました。これらは、もりもとが和洋菓子パンなど４つのカテゴリーを扱うからこそ培われてきた、職人の高い技術と開発力によって成り立っています。

*店舗により10種以上になることもあります。

■25年の物語の深さ。

2025年秋に実施した「はかりパン」感謝の25周年企画では、何気ない日常の一コマに絡めた皆様のエピソードを募集しましたところ、200件以上もの心のこもったエピソードをご応募いただくことができました。

北海道民のみならず、観光のお客様にもご好評いただく「はかりパン」は、もりもとのお客様へのファーストタッチを担う商品です。今後も一つ一つクオリティを高め、季節や時代に合わせた開発を続け、次の25年を目指し北海道の食文化を支えてまいります。

エピソードは、公式WEBサイトで公開中です。

〈長きに渡り支持されてきた背景は〉

小麦の一大産地である北海道は、2024年産の収穫量が全国1,023,000トンのうち北海道707,800トン（全国比約69％）*で、パンが“日常の選択肢”として根づきやすい土台があります。さらに北海道は、広大な土地に人口が分散しており、日々の買い物で“まとめて選ぶ”シーンが生まれやすい地域です。家族で好みが分かれたとしても、一度の買い物で満足度を高めるニーズが生まれやすいと考えられます。

常時10種ほどのプチパンを、必要な分だけ自分で選ぶことができる「はかり売り」は、この土地の実用性と“選ぶ楽しさ”に合致し、25年にわたり定番として親しまれています。

*農林水産省『麦の参考統計表』「5 小麦 都道府県別・麦種別収穫量(令和6年産)」

■「北海道と共に生きるもりもと」について

大地の恵みと生産者様とお客様をおいしさでつなぎ、北海道に創業して75年以上になりました。北海道と共に生きる企業として、北海道の素晴らしい素材を使用し様々なスイーツやパンを開発、販売。生産者様とお客様にお届けしています。

北海道産の木材を使用した店内は、あたたかな木の温もりとガラスファサードが特徴です(千歳本店)